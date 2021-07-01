Пшенична каша на воді та молоці – вичерпна інструкція до застосування

Цю кашу можна приготувати на плиті або в духовці. Спочатку крупу потрібно ретельно промити до прозорості води, варити впродовж 30 хвилин, а ідеальна пропорція – склянка крупи на три склянки води або молока

Як приготувати смачну пшеничну кашу / Фото: instagram.com/papa_nakyhne/

Пшенична каша – це не тільки про дитинство. Якщо вона приготовлена правильно і, відповідно, смачно, то з нею можна снідати або обідати. Ми розповідали, як приготувати ідеальну вівсянку, тепер дізнаємося, які правила цього процесу є щодо пшеничної каші. У календарі лайфхаків для літа шукайте ідеї для незабутнього і корисного відпочинку.

Підготовка крупи

Спочатку зверніть увагу на помел. Якщо він крупний, то каша вийде розсипчастою, дрібний помел – це більш в'язка каша. Пшеничну крупу, як і будь-яку іншу, потрібно ретельно промити кілька разів. Бажано – до прозорості води. Так вона не розвариться і отримає яскравий природний колір.

Скільки брати води або молока

Немає значення, як ви варитимете кашу, на молоці або воді. Важливо знати пропорції крупи і рідини – і це 1:3. Тобто 1 склянка крупи на 3 склянки води або молока. Якщо візьмете 2 склянки рідини, то каша вийде більш розсипчастою.

Як варити пшеничну кашу на плиті

Висипати крупу в каструлю з товстим дном і залити водою або молоком. Варити, помішуючи, до закипання. Потім зменшити вогонь до мінімуму та готувати 20-30 хвилин до загустіння.

Як варити пшеничну кашу в духовці

Крупу потрібно викласти в посуд для запікання в духовці. Це можуть бути і горщики. Залийте водою, але не по вінця, щоби під час приготування вона не пролилася. Потім потрібно поставити майбутню кашу в розігріту до 200 градусів духовку і готувати, не накриваючи кришкою, 30-40 хвилин. Потім накрити кашу і залишити томитися ще хвилин 15-20.

Як і коли правильно приправляти пшеничну кашу

Солодку пшеничну кашу прикрасьте свіжими ягодами / Фото: instagram.com/marika_aetidou/

Коли ви готуєте солону кашу, то на 1 склянку крупи можна додати половину чайної ложки солі. Для солодкої каші, крім солі, потрібно буде 2 чайних ложки цукру. І сіль, і цукор зазвичай закладають разом з крупою. Наприкінці приготування вже можна буде досолити або додати цукру.

Найсмачніше каша з вершковим маслом, але можна додати олію. Якщо ваша каша солона, то можна приправити її на свій смак, наприклад, додати трохи меленого перцю.

У солодку кашу додайте трохи меду, сухофруктів або прикрасьте свіжими ягодами і фруктами.

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