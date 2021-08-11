Медовый Спас-2021: лучшие рецепты праздничной выпечки

Медовый Спас ежегодно отмечают 14 августа. В этот день начинается двухнедельный Успенский пост, который длится до 27 августа. Праздник получил свое название благодаря тому, что к середине августа соты в ульях уже наполнены, и нужно начинать собирать мед. Понятно, что неотъемлемым ингредиентом выпечки в эти дни должен быть мед – это не только дань традиции, но и достаточно вкусно. 5 интересных рецептов к Медовому Спасу найдете ниже. В этом материале узнаете о самых приятных ценах на продукты для пикника.
Медовый кекс с сухофруктами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Вода – 100 мл
- Мед – 50 г
- Сода для выпечки – 0,5 ч. л.
- Растительное рафинированное масло – 50 мл
- Щепотка соли
- Сахар – 120 г
- Льняная мука – 25 г
- Пшеничная мука – 130 г
- Финики – 100 г
- Цедра одного апельсина
Способ приготовления:
- Из фиников удалить косточку и нарезать мякоть кубиками.
- В миске смешать воду, мед, соду, растительное масло, финики, сахар и апельсиновую цедру.
- Добавить льняную муку, пшеничную муку, соль.
- Смазать форму растительным маслом, присыпать мукой, отправить в форму тесто.
- Тесто должно заполнить форму на 1/2 объема.
- Выпекать при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Дать кексу остыть и достать из формы.
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Запеченные яблоки с медом и орехами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Изюм светлый – 1 горсть
- Мед – 6-12 ч. л.
- Орехи – 50 г
- Яблоки – 6 шт.
Способ приготовления:
- Яблоки хорошо помыть, обсушить, а затем аккуратно вырезать из них серединку.
- Изюм замочить в теплой воде и обсушить. Орехи поджарить и мелко порубить.
- Выложить яблоки на противень или в форму. Добавить внутрь изюм, орехи и по 1-2 чайные ложки меда.
- Запекать в разогретой до 180 градусов в духовке 10-20 минут, пока не начнет лопаться кожица яблок.
- Переложить на тарелку и слегка остудить.
Постная медовая коврижка
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Мука – 440 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Смесь молотых специй для выпечки – 5 ч. л.
- Растительное масло без запаха – 240 г
- Мед – 340 г
- Сахар – 200 г
- Коричневый сахар – 95 г
- Яйца – 3 шт.
- Ванильный экстракт – 1 ч. л.
- Кофе или крепкий чай – 235 мл кофе
- Апельсиновый сок – 120 мл
- Миндальные лепестки – по желанию
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром. Постепенно вливать масло, затем мед, добавить ваниль, продолжая взбивать.
- Муку смешать с разрыхлителем, содой, солью и пряностями. Вмешать мучную смесь в яично-медовую.
- Влить кофе или чай, апельсиновый сок и хорошо перемешать.
- Большую форму с отверстием в центре смазать маслом, по желанию обсыпать миндальными лепестками. Вылить тесто в форму.
- Выпекать при 150 ºС в течение 60-80 минут, до сухой зубочистки. Остудить минут 10-15 в форме, аккуратно вывернуть на решетку и полностью охладить.
Постное медовое печенье
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Мука – 3-4 стакана
- Очень спелый банан – 1 шт.
- Мед – 2 ст. л.
- Сахар – 1 стакан
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Банан почистить и размять вилкой в пюре.
- Добавить сахар, мед и нагреть смесь на водяной бане, пока сахар полностью не растворится.
- Всыпать разрыхлитель, и после того, как смесь побелеет и увеличится в объеме, снять с водяной бани и остудить.
- В остывшую банановую смесь ввести просеянную муку и замесить тесто.
- Тесто раскатать в пласт толщиной 6-8 мм и вырезать выемкой фигурки или нарезать тесто ромбиками при помощи ножа.
- Противень сбрызнуть водой и выложить печенье. С помощью кисточки смазать водой и посыпать сахаром.
- Выпекать печенье около 7-10 минут. Не пересушить.
- Остудить медовое печенье на решетке.
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Медовый сбитень
Ингредиенты:
- Питьевая вода – 1 л
- Сахар – 3/4 стакана
- Мед – 150 г
- Лавровый лист – 3 шт.
- Гвоздика, корица, имбирь – по 5 г каждого (имбирь можно заменить мятой и хмелем – по 3 г)
Способ приготовления:
- Налить воду в кастрюлю, в которой растворить мед с сахаром. Добавить выбранные приправы и лавровый лист.
- Все кипятить на плите около 15 минут, при этом нужно постоянно снимать пену.
- Убрать с огня и дать напитку настояться около получаса.
- Готовый сбитень процедить через двойной слой марли и перелить в чайник. Снова довести до кипения и залить по чашкам.
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