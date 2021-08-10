10 рецептов кексов для отличного перекуса

Как уверяют историки, о кексах было известно еще в 16-ом веке. Понятно, что со временем в каждой стране появились свои рецепты этой выпечки. Сегодня их можно испечь в специальных силиконовых формочках или жестяной форме. Они могут быть сладкими, а могут – овощными, что является прекрасным вариантом для полезного перекуса. Перед тем, как приступить к кексам, ознакомьтесь с лайфхаками, чтобы сделать домашнюю выпечку совершенной. А здесь найдете срез цен на продукты для пикника по всем магазинам.
Овощные кексы
Ингредиенты
- 2 шт. яйца
- 20 г сыр
- 3 ст. л. молоко
- по 50 г брокколи, цветная капуста или цукини, болгарский перец или помидор
- 15 г горошек зеленый или кукуруза
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Овощи нарезать на мелкие кусочки. Сыр натереть на терке.
- Смешать овощи с яйцами, молоком и сыром. Добавить соль и специи.
- Полученную смесь распределить по формочкам. Выпекать 30-40 минут при 180 градусах.
Шоколадные кексы
Ингредиенты
- по 50 г мука рисовая, кукурузная
- 170 мл кефир 2,5%
- 2 шт. яйца (С0)
- 25 г какао
- 2 г разрыхлитель
- ваниль, подсластитель (сахар) – по вкусу
Способ приготовления
- Белки взбить до пиков с щепоткой соли. Смешать все ингредиенты и ввести белки в 2-3 захода, аккуратно вымешать силиконовой лопаткой, сохраняя нежную текстуру.
- Тесто перелить в формы, заполняя ее на 2/3.
- Выпекать 25-30 минут при 180 градусах.
Кексы с тыквой и картофелем
Ингредиенты
- 350 г тыква
- 200 г картофель
- 100 г овсяные хлопья долгой варки
- 2 шт. яйца
- 1 шт. маленькая луковица
- 1 ч. л. разрыхлителя
- соль, специи
- сыр – по вкусу
Способ приготовления
- Тыкву и картофель натереть на крупной терке, лук мелко нарезать. Добавить яйца, соль, разрыхлитель и перемешать. Если берете сыр (50 г), его нужно натереть на мелкой терке и добавить в тесто.
- Овсяные хлопья измельчить в блендере, добавить в тесто, хорошо перемешать и разложить по силиконовым формочкам.
- Выпекать при 180 градусах 30 минут, дать немного остыть.
Кексы за 20 минут
Ингредиенты
- 4 шт. яйца
- 1 стакан сахара
- 100 г растопленного сливочного масла
- 5 ст. л. сметаны
- 2 стакана муки
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления
- Сахар, яйца, ванильный сахар растереть. Туда же добавить масло и сметану. Хорошо взбить. Дальше – мука и разрыхлитель.
- Продолжать взбивать до однородной массы.
- Формы для кекса заполнить на 2/3. Выпекать при 200-210 градусах 20 минут.
Сырные кексы с петрушкой
Ингредиенты
- 125 г размягченного сливочного масла
- 125 г сахара
- 0,5 пакетика ванильного сахара
- 2 яйца
- 125 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. молока
- 3 плавленых сырка
- петрушка – по вкусу
Способ приготовления
- Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром.
- В отдельной емкости взбейте вилкой яйца.
- В смесь масла и сахара добавляйте взбитые яйца небольшими порциями.
- Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем.
- Влейте молоко, размешайте до однородности. Сырки натрите на крупную терку и добавьте в тесто.
- Петрушку нарубите помельче и добавьте к тесту.
- Замесите тесто – оно должно получиться мягким и негустым.
- Тесто разложите по формочкам, заполняя их наполовину.
- Поставьте в нагретую до 190 градусов духовку на 20–25 минут, пока кексы не поднимутся и не станут золотистыми.
- Переложите кексы на решетку и остудите.
Творожный кекс с изюмом
Ингредиенты
- 300 г творога
- 250 г муки
- 150 г сливочного масла
- 7 ст. л. кокосовой стружки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 200 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 100 г изюм
- 1 ст. л. тертой лимонной цедры
Способ приготовления
- Изюм помыть, обсушить и обвалять в небольшом количестве муки. Излишки стряхнуть.
- Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью.
- Добавить творог, тертую цедру лимона и снова взбить.
- Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку, каждый раз размешивая.
- Добавить изюм и кокосовую стружку, перемешать.
- Выложить тесто в подготовленную форму для кекса. Разровнять лопаткой.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Дать остыть в форму, затем перевернуть на тарелку.
Цельнозерновой кекс с яблоком, морковью и орехами
Ингредиенты
- 1 стакан цельнозерновой муки (около 140 г)
- 3/4 стакана сахара (150 г)
- 2 ч. л. молотой корицы
- 1 ч. л. соды или разрыхлителя
- 1/4 ч. л. соли
- 1/2 стакана тертого яблока без кожуры
- 1/2 стакана тертой моркови
- 1/2 стакана тертого цукини
- 1/2 стакана рубленых грецких орехов
- 1/4 стакана растительного масла (60 мл)
- 1/4 стакана кефира или пахты (60 мл)
- 2 яйца
Способ приготовления
- В большую миску просеять муку, добавить сахар, корицу, разрыхлитель и соль, перемешать.
- Натертые на крупной терке морковь, цуккини и яблоко слегка отжать и добавить к мучной смеси. Всыпать орехи и все перемешать.
- В отдельной миске слегка взбить вилкой яйца, влить растительное масло и кефир, продолжать взбивать еще секунд 30. Вылить жидкую смесь к мучной, перемешать.
- Разогреть духовку до 175 градусов. Форму для выпечки размером 10 на 20 см выстлать смазанной маслом пекарской бумагой. Вылить в форму тесто и выпекать в течение 50 минут.
- Проверить готовность можно с помощью зубочистки, при прокалывании средней части кекса она должна оставаться чистой.
- Готовый кекс слегка остудить на решетке, не вынимая из формы. Через 10-15 минут аккуратно извлечь из емкости, окончательно остудить на решетке.
- Нарезать кекс на ломтики в полностью остывшем виде.
Морковные кексы в духовке
Ингредиенты
- 100 г тертой моркови
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сахара
- 100 мл молока
- 2 ст. л. подсолнечного или кукурузного масла
- щепотка соли
- 100 г кукурузной муки
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- Цедра апельсина (по желанию)
- 20 г орехов
- 30 г кураги
- Шоколадная крошка и сахарная пудра – для украшения
Способ приготовления
- Морковь очистить, натереть на мелкой терке.
- Отмерить 100 г кукурузной муки.
- Яйцо помыть и разбить в отдельную емкость.
- Замесить тесто на кексы: смешать яйцо, сахар, молоко, растительное масло, щепотку соли, кукурузную муку, разрыхлитель, цедру апельсина, тертую морковь. Замесить тесто. Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана.
- В конце добавить измельченные орехи и курагу . Снова перемешать.
- Заполнить формочки для кексов тестом. Сверху посыпать шоколадной крошкой.
- Отправить выпекаться морковные кексы на 20-25 минут при 180 градусах. Готовность проверить с помощью зубочистки, она должна быть сухой.
- Перед подачей готовые кексы посыпать сахарной пудрой.
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Быстрые кексы
Ингредиенты
- 150 г муки
- 100 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 3 яйца
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления
- В миске взбить яйца миксером. Добавить сахар и хорошо взбить.
- Добавить размягченное сливочное масло, затем всыпать муку с разрыхлителем.
- Добавить лимонный сок и хорошо перемешать тесто.
- Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами и выложить тесто, заполняя их наполовину или на две трети.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, готовность проверить зубочисткой.
- Готовые кексы переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.
Шоколадный кекс в микроволновке
Ингредиенты
- 4 ст. л. муки
- 4 ст. л. сахара
- 3 ст. л. какао-порошка
- 1/4 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 1 яйцо (слегка взбитое)
- 3 ст. л. молока (кофе или воды)
- 1 ст. л. растительного масла
- 1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию)
Способ приготовления
- В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней.
- Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение одной минуты.
- Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту.
- Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.
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