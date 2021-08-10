10 рецептов кексов для отличного перекуса

И не обязательно, чтобы они были с творогом или шоколадом, эти рецепты вы тоже найдете ниже, – кексы могут быть с сыром и овощами. Также из этой подборки узнаете, как приготовить кексы в микроволновке

10 рецептов кексов на любой вкус / Фото: freepik.com Как уверяют историки, о кексах было известно еще в 16-ом веке. Понятно, что со временем в каждой стране появились свои рецепты этой выпечки. Сегодня их можно испечь в специальных силиконовых формочках или жестяной форме. Они могут быть сладкими, а могут – овощными, что является прекрасным вариантом для полезного перекуса. Перед тем, как приступить к кексам, ознакомьтесь с лайфхаками, чтобы сделать домашнюю выпечку совершенной. А здесь найдете срез цен на продукты для пикника по всем магазинам. Овощные кексы Реклама Овощные кексы / Фото: instagram.com/doctor_elena_fedorova/ Ингредиенты 2 шт. яйца

20 г сыр

3 ст. л. молоко

по 50 г брокколи, цветная капуста или цукини, болгарский перец или помидор

15 г горошек зеленый или кукуруза

соль, специи – по вкусу Способ приготовления Овощи нарезать на мелкие кусочки. Сыр натереть на терке. Смешать овощи с яйцами, молоком и сыром. Добавить соль и специи. Полученную смесь распределить по формочкам. Выпекать 30-40 минут при 180 градусах. Шоколадные кексы Шоколадные кексы / Фото: instagram.com/pplegko.sladosti/ Реклама Ингредиенты по 50 г мука рисовая, кукурузная

170 мл кефир 2,5%

2 шт. яйца (С0)

25 г какао

2 г разрыхлитель

ваниль, подсластитель (сахар) – по вкусу Способ приготовления Белки взбить до пиков с щепоткой соли. Смешать все ингредиенты и ввести белки в 2-3 захода, аккуратно вымешать силиконовой лопаткой, сохраняя нежную текстуру. Тесто перелить в формы, заполняя ее на 2/3. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах. Читайте также: 3 рецепта булочек и рогаликов из детства для воскресного чая Кексы с тыквой и картофелем Кексы с тыквой и картофелем / Фото: instagram.com/pp_vkusno_legko/ Ингредиенты 350 г тыква

200 г картофель

100 г овсяные хлопья долгой варки

2 шт. яйца

1 шт. маленькая луковица

1 ч. л. разрыхлителя

соль, специи

сыр – по вкусу Реклама Способ приготовления Тыкву и картофель натереть на крупной терке, лук мелко нарезать. Добавить яйца, соль, разрыхлитель и перемешать. Если берете сыр (50 г), его нужно натереть на мелкой терке и добавить в тесто. Овсяные хлопья измельчить в блендере, добавить в тесто, хорошо перемешать и разложить по силиконовым формочкам. Выпекать при 180 градусах 30 минут, дать немного остыть. Читайте также: 3 самых вкусных пирога детства, которые невозможно забыть Кексы за 20 минут Кексы за 20 минут / Фото: instagram.com/by.worldfood/ Ингредиенты 4 шт. яйца

1 стакан сахара

100 г растопленного сливочного масла

5 ст. л. сметаны

2 стакана муки

1 пакетик ванильного сахара

2 ч. л. разрыхлителя Способ приготовления Сахар, яйца, ванильный сахар растереть. Туда же добавить масло и сметану. Хорошо взбить. Дальше – мука и разрыхлитель. Продолжать взбивать до однородной массы. Формы для кекса заполнить на 2/3. Выпекать при 200-210 градусах 20 минут. Сырные кексы с петрушкой Реклама Сырные кексы: рецепт с фото / Фото: Pinterest Ингредиенты 125 г размягченного сливочного масла

125 г сахара

0,5 пакетика ванильного сахара

2 яйца

125 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. молока

3 плавленых сырка

петрушка – по вкусу Способ приготовления Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром. В отдельной емкости взбейте вилкой яйца. В смесь масла и сахара добавляйте взбитые яйца небольшими порциями. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Влейте молоко, размешайте до однородности. Сырки натрите на крупную терку и добавьте в тесто. Петрушку нарубите помельче и добавьте к тесту. Замесите тесто – оно должно получиться мягким и негустым. Тесто разложите по формочкам, заполняя их наполовину. Поставьте в нагретую до 190 градусов духовку на 20–25 минут, пока кексы не поднимутся и не станут золотистыми. Переложите кексы на решетку и остудите. Творожный кекс с изюмом Творожный кекс с изюмом / Фото: Depositphotos Ингредиенты 300 г творога

250 г муки

150 г сливочного масла

7 ст. л. кокосовой стружки

2 ч. л. разрыхлителя

200 г сахара

10 г ванильного сахара

100 г изюм

1 ст. л. тертой лимонной цедры Способ приготовления Изюм помыть, обсушить и обвалять в небольшом количестве муки. Излишки стряхнуть. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить творог, тертую цедру лимона и снова взбить. Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку, каждый раз размешивая. Добавить изюм и кокосовую стружку, перемешать. Выложить тесто в подготовленную форму для кекса. Разровнять лопаткой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать остыть в форму, затем перевернуть на тарелку. Читайте также: Баскский чизкейк: в чем его особенность и секрет приготовления Цельнозерновой кекс с яблоком, морковью и орехами Кекс с яблоками и морковью / Фото: Depositphotos Ингредиенты 1 стакан цельнозерновой муки (около 140 г)

3/4 стакана сахара (150 г)

2 ч. л. молотой корицы

1 ч. л. соды или разрыхлителя

1/4 ч. л. соли

1/2 стакана тертого яблока без кожуры

1/2 стакана тертой моркови

1/2 стакана тертого цукини

1/2 стакана рубленых грецких орехов

1/4 стакана растительного масла (60 мл)

1/4 стакана кефира или пахты (60 мл)

2 яйца Способ приготовления В большую миску просеять муку, добавить сахар, корицу, разрыхлитель и соль, перемешать. Натертые на крупной терке морковь, цуккини и яблоко слегка отжать и добавить к мучной смеси. Всыпать орехи и все перемешать. В отдельной миске слегка взбить вилкой яйца, влить растительное масло и кефир, продолжать взбивать еще секунд 30. Вылить жидкую смесь к мучной, перемешать. Разогреть духовку до 175 градусов. Форму для выпечки размером 10 на 20 см выстлать смазанной маслом пекарской бумагой. Вылить в форму тесто и выпекать в течение 50 минут. Проверить готовность можно с помощью зубочистки, при прокалывании средней части кекса она должна оставаться чистой. Готовый кекс слегка остудить на решетке, не вынимая из формы. Через 10-15 минут аккуратно извлечь из емкости, окончательно остудить на решетке. Нарезать кекс на ломтики в полностью остывшем виде. Морковные кексы в духовке Морковные кексы / Фото: Depositphotos Ингредиенты 100 г тертой моркови

1 яйцо

2 ст. л. сахара

100 мл молока

2 ст. л. подсолнечного или кукурузного масла

щепотка соли

100 г кукурузной муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

Цедра апельсина (по желанию)

20 г орехов

30 г кураги

Шоколадная крошка и сахарная пудра – для украшения Способ приготовления Морковь очистить, натереть на мелкой терке. Отмерить 100 г кукурузной муки. Яйцо помыть и разбить в отдельную емкость. Замесить тесто на кексы: смешать яйцо, сахар, молоко, растительное масло, щепотку соли, кукурузную муку, разрыхлитель, цедру апельсина, тертую морковь. Замесить тесто. Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана. В конце добавить измельченные орехи и курагу . Снова перемешать. Заполнить формочки для кексов тестом. Сверху посыпать шоколадной крошкой. Отправить выпекаться морковные кексы на 20-25 минут при 180 градусах. Готовность проверить с помощью зубочистки, она должна быть сухой. Перед подачей готовые кексы посыпать сахарной пудрой. Читайте также: Брауни: как он стал шоколадным и при чем здесь домовые Быстрые кексы Быстрые кексы / Фото: freepik.com Ингредиенты 150 г муки

100 г сахара

50 г сливочного масла

3 яйца

1 ч. л. лимонного сока

1/2 ч. л. разрыхлителя

Сахарная пудра – для посыпки Способ приготовления В миске взбить яйца миксером. Добавить сахар и хорошо взбить. Добавить размягченное сливочное масло, затем всыпать муку с разрыхлителем. Добавить лимонный сок и хорошо перемешать тесто. Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами и выложить тесто, заполняя их наполовину или на две трети. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, готовность проверить зубочисткой. Готовые кексы переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой. Шоколадный кекс в микроволновке Шоколадный кекс в микроволновке / Фото: Depositphotos Ингредиенты 4 ст. л. муки

4 ст. л. сахара

3 ст. л. какао-порошка

1/4 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

1 яйцо (слегка взбитое)

3 ст. л. молока (кофе или воды)

1 ст. л. растительного масла

1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию) Способ приготовления В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней. Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение одной минуты. Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту. Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым. Интересный рецепт киша с тунцом и шпинатом узнаете из видео. Здесь найдете 15 рецептов домашнего печенья: от ретро до трендовой выпечки.