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10 рецептов кексов для отличного перекуса

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
10 августа, 12:46
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И не обязательно, чтобы они были с творогом или шоколадом, эти рецепты вы тоже найдете ниже, – кексы могут быть с сыром и овощами. Также из этой подборки узнаете, как приготовить кексы в микроволновке
10 рецептов кексов на любой вкус
10 рецептов кексов на любой вкус / Фото: freepik.com

Как уверяют историки, о кексах было известно еще в 16-ом веке. Понятно, что со временем в каждой стране появились свои рецепты этой выпечки. Сегодня их можно испечь в специальных силиконовых формочках или жестяной форме. Они могут быть сладкими, а могут – овощными, что является прекрасным вариантом для полезного перекуса. Перед тем, как приступить к кексам, ознакомьтесь с лайфхаками, чтобы сделать домашнюю выпечку совершенной. А здесь найдете срез цен на продукты для пикника по всем магазинам.

Овощные кексы

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Овощные кексы
Овощные кексы / Фото: instagram.com/doctor_elena_fedorova/

Ингредиенты

  • 2 шт. яйца
  • 20 г сыр
  • 3 ст. л. молоко
  • по 50 г брокколи, цветная капуста или цукини, болгарский перец или помидор
  • 15 г горошек зеленый или кукуруза
  • соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Овощи нарезать на мелкие кусочки. Сыр натереть на терке.
  2. Смешать овощи с яйцами, молоком и сыром. Добавить соль и специи.
  3. Полученную смесь распределить по формочкам. Выпекать 30-40 минут при 180 градусах.

Шоколадные кексы

Шоколадные кексы
Шоколадные кексы / Фото: instagram.com/pplegko.sladosti/

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Ингредиенты

  • по 50 г мука рисовая, кукурузная
  • 170 мл кефир 2,5%
  • 2 шт. яйца (С0)
  • 25 г какао
  • 2 г разрыхлитель
  • ваниль, подсластитель (сахар) – по вкусу

Способ приготовления

  1. Белки взбить до пиков с щепоткой соли. Смешать все ингредиенты и ввести белки в 2-3 захода, аккуратно вымешать силиконовой лопаткой, сохраняя нежную текстуру.
  2. Тесто перелить в формы, заполняя ее на 2/3.
  3. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах.

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Кексы с тыквой и картофелем

Кексы с тыквой и картофелем
Кексы с тыквой и картофелем / Фото: instagram.com/pp_vkusno_legko/

Ингредиенты

  • 350 г тыква
  • 200 г картофель
  • 100 г овсяные хлопья долгой варки
  • 2 шт. яйца
  • 1 шт. маленькая луковица
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • соль, специи
  • сыр – по вкусу
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Способ приготовления

  1. Тыкву и картофель натереть на крупной терке, лук мелко нарезать. Добавить яйца, соль, разрыхлитель и перемешать. Если берете сыр (50 г), его нужно натереть на мелкой терке и добавить в тесто.
  2. Овсяные хлопья измельчить в блендере, добавить в тесто, хорошо перемешать и разложить по силиконовым формочкам.
  3. Выпекать при 180 градусах 30 минут, дать немного остыть.

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Кексы за 20 минут

Кексы за 20 минут
Кексы за 20 минут / Фото: instagram.com/by.worldfood/

Ингредиенты

  • 4 шт. яйца
  • 1 стакан сахара
  • 100 г растопленного сливочного масла
  • 5 ст. л. сметаны
  • 2 стакана муки
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 2 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления

  1. Сахар, яйца, ванильный сахар растереть. Туда же добавить масло и сметану. Хорошо взбить. Дальше – мука и разрыхлитель.
  2. Продолжать взбивать до однородной массы.
  3. Формы для кекса заполнить на 2/3. Выпекать при 200-210 градусах 20 минут.

Сырные кексы с петрушкой

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Сырные кексы: рецепт с фото
Сырные кексы: рецепт с фото / Фото: Pinterest

Ингредиенты

  • 125 г размягченного сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 0,5 пакетика ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 125 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. молока
  • 3 плавленых сырка
  • петрушка – по вкусу

Способ приготовления

  1. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром.
  2. В отдельной емкости взбейте вилкой яйца.
  3. В смесь масла и сахара добавляйте взбитые яйца небольшими порциями.
  4. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем.
  5. Влейте молоко, размешайте до однородности. Сырки натрите на крупную терку и добавьте в тесто.
  6. Петрушку нарубите помельче и добавьте к тесту.
  7. Замесите тесто – оно должно получиться мягким и негустым.
  8. Тесто разложите по формочкам, заполняя их наполовину.
  9. Поставьте в нагретую до 190 градусов духовку на 20–25 минут, пока кексы не поднимутся и не станут золотистыми.
  10. Переложите кексы на решетку и остудите.

Творожный кекс с изюмом

Творожный кекс с изюмом
Творожный кекс с изюмом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г творога
  • 250 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 7 ст. л. кокосовой стружки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 200 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 100 г изюм
  • 1 ст. л. тертой лимонной цедры

Способ приготовления

  1. Изюм помыть, обсушить и обвалять в небольшом количестве муки. Излишки стряхнуть.
  2. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью.
  3. Добавить творог, тертую цедру лимона и снова взбить.
  4. Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку, каждый раз размешивая.
  5. Добавить изюм и кокосовую стружку, перемешать.
  6. Выложить тесто в подготовленную форму для кекса. Разровнять лопаткой.
  7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  8. Дать остыть в форму, затем перевернуть на тарелку.

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Цельнозерновой кекс с яблоком, морковью и орехами

Кекс с яблоками и морковью
Кекс с яблоками и морковью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 стакан цельнозерновой муки (около 140 г)
  • 3/4 стакана сахара (150 г)
  • 2 ч. л. молотой корицы
  • 1 ч. л. соды или разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/2 стакана тертого яблока без кожуры
  • 1/2 стакана тертой моркови
  • 1/2 стакана тертого цукини
  • 1/2 стакана рубленых грецких орехов
  • 1/4 стакана растительного масла (60 мл)
  • 1/4 стакана кефира или пахты (60 мл)
  • 2 яйца

Способ приготовления

  1. В большую миску просеять муку, добавить сахар, корицу, разрыхлитель и соль, перемешать.
  2. Натертые на крупной терке морковь, цуккини и яблоко слегка отжать и добавить к мучной смеси. Всыпать орехи и все перемешать.
  3. В отдельной миске слегка взбить вилкой яйца, влить растительное масло и кефир, продолжать взбивать еще секунд 30. Вылить жидкую смесь к мучной, перемешать.
  4. Разогреть духовку до 175 градусов. Форму для выпечки размером 10 на 20 см выстлать смазанной маслом пекарской бумагой. Вылить в форму тесто и выпекать в течение 50 минут.
  5. Проверить готовность можно с помощью зубочистки, при прокалывании средней части кекса она должна оставаться чистой.
  6. Готовый кекс слегка остудить на решетке, не вынимая из формы. Через 10-15 минут аккуратно извлечь из емкости, окончательно остудить на решетке.
  7. Нарезать кекс на ломтики в полностью остывшем виде.

Морковные кексы в духовке

Морковные кексы
Морковные кексы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 100 г тертой моркови
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. сахара
  • 100 мл молока
  • 2 ст. л. подсолнечного или кукурузного масла
  • щепотка соли
  • 100 г кукурузной муки
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • Цедра апельсина (по желанию)
  • 20 г орехов
  • 30 г кураги
  • Шоколадная крошка и сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления

  1. Морковь очистить, натереть на мелкой терке.
  2. Отмерить 100 г кукурузной муки.
  3. Яйцо помыть и разбить в отдельную емкость.
  4. Замесить тесто на кексы: смешать яйцо, сахар, молоко, растительное масло, щепотку соли, кукурузную муку, разрыхлитель, цедру апельсина, тертую морковь. Замесить тесто. Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана.
  5. В конце добавить измельченные орехи и курагу . Снова перемешать.
  6. Заполнить формочки для кексов тестом. Сверху посыпать шоколадной крошкой.
  7. Отправить выпекаться морковные кексы на 20-25 минут при 180 градусах. Готовность проверить с помощью зубочистки, она должна быть сухой.
  8. Перед подачей готовые кексы посыпать сахарной пудрой.

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Быстрые кексы

Быстрые кексы
Быстрые кексы / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 150 г муки
  • 100 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления

  1. В миске взбить яйца миксером. Добавить сахар и хорошо взбить.
  2. Добавить размягченное сливочное масло, затем всыпать муку с разрыхлителем.
  3. Добавить лимонный сок и хорошо перемешать тесто.
  4. Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами и выложить тесто, заполняя их наполовину или на две трети.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, готовность проверить зубочисткой.
  6. Готовые кексы переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.

Шоколадный кекс в микроволновке

Шоколадный кекс в микроволновке
Шоколадный кекс в микроволновке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 ст. л. муки
  • 4 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. какао-порошка
  • 1/4 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1 яйцо (слегка взбитое)
  • 3 ст. л. молока (кофе или воды)
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию)

Способ приготовления

  1. В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней.
  2. Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение одной минуты.
  3. Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту.
  4. Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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