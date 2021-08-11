Медовий Спас-2021: кращі рецепти святкової випічки

Медовий Спас тому й медовий, що на столі має стояти мед і різна випічка з ним. Цього дня заведено готувати пироги, пряники та пісні млинці з медом, а також безалкогольні напої – збитень і квас

Кращі рецепти випічки на Медовий Спас / Фото: Depositphotos

Медовий Спас щорічно відзначають 14 серпня. Цього дня починається двотижневий Успенський піст, який триває до 27 серпня. Свято отримало свою назву завдяки тому, що до середини серпня стільники у вуликах вже наповнені, і треба починати збирати мед. Зрозуміло, що невід'ємним інгредієнтом святкової випічки має бути мед – це не тільки данина традиції, а й дуже смачно. 5 цікавих рецептів до Медового Спасу знайдете нижче. У цьому матеріалі дізнаєтеся про найприємніші ціни на продукти для пікніка.

Медовий кекс з сухофруктами

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Медовий кекс з сухофруктами / Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Інгредієнти:

Вода – 100 мл

Мед – 50 г

Сода для випічки – 0,5 ч. л.

Рафінована олія – 50 мл

Дрібка солі

Цукор – 120 г

Льняне борошно – 25 г

Пшеничне борошно – 130 г

Фініки – 100 г

Цедра одного апельсина

Спосіб приготування:

З фініків видалити кісточку і нарізати м'якоть кубиками. У мисці змішати воду, мед, соду, олію, фініки, цукор і апельсинову цедру. Додати лляне борошно, пшеничне борошно, сіль. Змастити форму рослинною олією, присипати борошном, відправити в форму тісто. Тісто має заповнити форму на 1/2 об'єму. Випікати при температурі 180 градусів – 35-40 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою. Дати кексу охолонути і дістати з форми.

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Запечені яблука з медом і горіхами

Запечені яблука з медом і горіхами / Фото: Depositphotos

Час приготування:

30 хвилин

Інгредієнти:

Родзинки світлі – 1 жменя

Мед – 6-12 ч. л.

Горіхи – 50 г

Яблука – 6 шт.

Спосіб приготування:

Яблука добре помити, обсушити, а потім акуратно вирізати з них серединку. Родзинки замочити в теплій воді і обсушити. Горіхи підсмажити і дрібно порубати. Викласти яблука на деко або в форму. Додати всередину родзинки, горіхи і по 1-2 чайні ложки меду. Запікати в розігрітій до 180 градусів в духовці 10-20 хвилин, доки не почне лопатися шкірка яблук. Перекласти на тарілку і злегка остудити.

Пісна медова коврижка

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Кращі рецепти випічки на Медовий Спас / Фото: Depositphotos

Час приготування:

1,5 години

Інгредієнти:

Борошно – 440 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Суміш мелених спецій для випічки – 5 ч. л.

Олія без запаху – 240 г

Мед – 340 г

Цукор – 200 г

Коричневий цукор – 95 г

Яйця – 3 шт.

Ванільний екстракт – 1 ч. л

Кава або міцний чай – 235 мл

Апельсиновий сік – 120 мл

Мигдальні пелюстки – за бажанням

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром. Поступово вливати олію, потім мед, додати ваніль, продовжуючи збивати. Борошно змішати з розпушувачем, содою, сіллю і прянощами. Вмішати борошняну суміш в яєчно-медову. Влити каву або чай, апельсиновий сік і добре перемішати. Велику форму з отвором в центрі змастити маслом, за бажанням обсипати мигдальними пелюстками. Вилити тісто у форму. Випікати за 150 градусів 60-80 хвилин, до сухої зубочистки. Остудити хвилин 10-15 в формі, акуратно вивернути на решітку і повністю охолодити.

Пісне медове печиво

Медове печиво з бананом / Фото: Depositphotos

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Час приготування:

40 хвилин

Інгредієнти:

Борошно – 3-4 склянки

Дуже стиглий банан – 1 шт.

Мед – 2 ст. л.

Цукор – 1 склянка

Розпушувач – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Банан почистити і розім'яти виделкою в пюре. Додати цукор, мед і нагріти суміш на водяній бані, доки цукор повністю не розчиниться. Всипати розпушувач, і після того, як суміш побіліє і збільшиться в об'ємі, зняти з водяної бані і остудити. У остигнулу бананову суміш ввести просіяне борошно і замісити тісто. Тісто розкачати в пласт завтовшки 6-8 мм і вирізати виїмкою фігурки або нарізати тісто ромбиками за допомогою ножа. Деко збризнути водою і викласти печиво. За допомогою пензлика змастити водою і посипати цукром. Випікати печиво близько 7-10 хвилин. Не пересушити. Остудити медове печиво на решітці.

Медовий збитень

Медовий збитень з прянощами

Інгредієнти:

Питна вода – 1 л

Цукор – 3/4 склянки

Мед – 150 г

Лаврове листя – 3 шт.

Гвоздика, кориця, імбир – по 5 г кожного (імбир можна замінити м'ятою і хмелем – по 3 г)

Спосіб приготування:

Налити воду в каструлю, в якій розчинити мед з цукром. Додати вибрані приправи і лаврове листя. Все кип'ятити на плиті близько 15 хвилин, при цьому потрібно постійно знімати піну. Прибрати з вогню і дати напою настоятися близько півгодини. Готовий збитень процідити через подвійний шар марлі і перелити в чайник. Знову довести до кипіння і залити по чашках.

І ще один цікавий рецепт – пиріжків з овочами – дізнаєтеся з відео.

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