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5 рецептов пышной выпечки к Маковому Спасу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 августа, 10:43
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Коржики, торт с кремом из кокосового молока, шулики, булочки и рулет – это все выпекается с маком, главным ингредиентом этого Спаса. Конечно, вся выпечка должна быть постной, так как с 14 августа начинается Успенский пост
Рецепты праздничной выпечки на Маковея
Рецепты праздничной выпечки на Маковея / Фото: Depositphotos

Маковый Спас каждый год отмечают 14 августа. Он также носит название Первый Спас, Маковый Спас, Спасовка, Мокрый Спас, Спас на воде, Лакомка, Медовый праздник, Пчелиный праздник, Проводы лета и Маковей. На Маковея в церкви освящают мед и соты, воду, головки мака, а также букеты полевых трав. Кроме этого, на Первый Спас готовят домашнюю выпечку с маком. Она обязательно должна быть постной, так как 14 августа начинается Успенский пост, который длится две недели. Если вы не придерживаетесь поста и планируете пикник, то в этом материале узнаете, где купить продукты по оптимальным ценам.

Постный рулет с маком: рецепт из дрожжевого теста

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Дрожжевой рулет с маком
Дрожжевой рулет с маком / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 125 мл воды
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. растительного масла без запаха
  • 1/4 ч. л. соли
  • Цедра 1/4 лимона или апельсина
  • Ванилин – на кончике ножа
  • 5 г сухих дрожжей

Для маковой начинки:

  • 1 чашка мака
  • 1/3 чашки изюма
  • 1/3 чашки грецких орехов
  • 1/3 чашки цукатов(или цедра 1/2 лимона или апельсина)
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. крахмала
  • Ванилин, корица, кардамон – по вкусу
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Способ приготовления:

  1. В глубокой миске растереть дрожжи с половиной сахара. Оставить на 10-15 минут.
  2. Замесить тесто, частями добавляя воду, просеянную муку, сахар, соль, масло и мелко натертую цедру. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
  3. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час или до увеличения в объеме в два раза. Обмять и дать еще раз подойти в течение 30 минут.
  4. Отмерить мак с помощью чашки емкостью 300 мл. Залить кипятком, тщательно размешать и откинуть на сито.
  5. Вернуть мак в кастрюлю, залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить, пока жидкость полностью не впитается.
  6. Отваренный мак измельчить с помощью мясорубки или блендера. Смешать с изюмом, измельченными орехами, цукатами или цедрой, сахаром, медом и крахмалом. Добавить специи.
  7. Раскатать тесто в пласт размером 35х40 см. Начинку равномерно распределить по тесту, отступая 2-3 см от края. Свернуть в рулет, хорошо защипать края и выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз.
  8. Оставить на 1 час, накрыв полотенцем. Перед отправкой в духовку смазать рулет крепким сладким чаем.
  9. Выпекать маковый рулет 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  10. Готовый горячий рулет с маком смазать сахарным сиропом, сваренным из расчета 0,5 стакана сахара на 3 ст. л. воды.

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Булочки с маком к чаю: рецепт на Маковея

Рецепт маковых булочек к чаю
Рецепт маковых булочек к чаю / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

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Для теста:

  • 600 г муки
  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей
  • 3 ч. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 180 мл воды
  • 180 мл газированной воды
  • 4,5 ст. л. растительного масла

Для начинки:

  • 300 г мака
  • 150-200 г сахара

Способ приготовления:

  1. Просеять муку в миску. Добавить сухие дрожжи, соль и сахар.
  2. Смешать простую воду с газированной, нагреть до 40 градусов.
  3. В муке сделать лунку, добавить растительное масло и подогретую воду. Перемешать ложкой.
  4. Замесить мягкое тесто, накрыть его полотенцем и оставить на час в тепле.
  5. Залить мак кипятком на 10 минут, откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого засыпать сахаром.
  6. Разогреть духовку до 190 градусов.
  7. Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм на присыпанной мукой поверхности и намазать начинкой.
  8. Свернуть в плотный рулет и разрезать на кусочки.
  9. Противень для выпечки смазать растительным маслом и выложить булочки. Оставить в теплом месте на 15-20 минут.
  10. Заварить крепкий сладкий чай и смазать булочки.
  11. Поставить противень в духовку на средний уровень.
  12. Выпекать булочки в течение 25-30 минут или до готовности. Достать их и еще раз смазать сладким чаем или посыпать сахарной пудрой.

Шулики с маком: рецепт

Рецепты праздничной выпечки на Маковея
Рецепты праздничной выпечки на Маковея / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов
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Ингредиенты для теста:

  • 3 стакана муки
  • 1 стакан теплой кипяченой воды
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. соды
  • 0,5 ч. л. лимонной кислоты

Для заправки:

  • 200 г мака
  • 6-7 ст. л. сахара или меда
  • 500 мл горячей кипяченой воды

Способ приготовления:

  1. Мак залить кипятком, чтобы он разбух.
  2. Муку смешать с солью, содой и лимонной кислотой, влить воду и замесить крутое тесто.
  3. Разделить его на две части, раскатать в круги примерно 1-1,5 см толщиной. Проткнуть вилкой в нескольких местах.
  4. Хорошо разогреть сковороду, выложить тесто и сразу убавить огонь до минимума. Выпекать на сухой сковороде под крышкой с двух сторон до готовности.
  5. Процедить мак, измельчить его с помощью блендера или мясорубки. Когда мак даст молочко, добавить сахар и воду.
  6. Остывшие коржи нарезать ромбиками 2х2 см.
  7. Залить шулики заправкой и дать настояться в течение нескольких часов, время от времени помешивая.

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Постный торт с маком

Постный маковый торт
Постный маковый торт / Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 стакана воды
  • 1 стакан сахара
  • 0,5 стакана меда
  • 5 ст. л. растительного масла
  • 2,5 стакана муки
  • Цедра 1 лимона
  • 3 ст. л. мака
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 10 г разрыхлителя

Для крема:

  • 250 мл кокосового молока
  • 4 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала
  • Сахарный сироп или сироп от варенья

Способ приготовления:

  1. Мак замочить на 30 минут в кипятке.
  2. Для теста смешать сахар, воду, масло и мед, всыпать частями муку, просеянную с разрыхлителем.
  3. Разделить тесто на три части. В одну добавить цедру, во вторую – мак, а в третью – какао.
  4. Ложкой выложить тесто поочередно в смазанную форму.
  5. Выпекать 60-70 минут при 180 градусов . Готовность проверить зубочисткой.
  6. Для крема смешать в сотейнике сахар, кокосовое молоко и крахмал. Поставить на огонь и, помешивая, довести до загустения. Дать остыть.
  7. Готовый пирог разрезать на два коржа. Коржи пропитать сиропом, смазать кремом и дать настояться в течение 30 минут. По желанию украсить зернами граната.

Коржи с маком на Маковея: рецепт

Печенье с маком
Печенье с маком / Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 40 г меда
  • 0,5 ч. л. соды
  • 60-70 г мака
  • 3 ст. л. сахара
  • 60 мл теплой воды
  • 400 мл холодной воды
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Мак залить кипятком и оставить на полчаса.
  2. Столовую ложку меда положить в стакан, добавить соду и залить теплой водой. Размешать.
  3. Отделить 2/3 муки смешать с медовой водой. Замесить тесто, постепенно добавляя муку, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Тесто должно быть мягким. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.
  4. Раскатать тесто толщиной 0,2-0,5 сантиметра и тонким стаканом или формочкой вырезать круглые печенья и проколоть их вилкой.
  5. Выложить коржики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
  6. Приготовить маковую заливку: слить воду, перетереть мак с сахаром, залить холодной водой и размешать, пока вода не станет белой.
  7. Сложить коржики в миску, залить маковой смесью и отправить в прохладное место настаиваться минимум на 2 часа.

Из видео узнаете рецепт еще одной интересной выпечки – овощных пирожков самосов.

К Маковею можно приготовить и выпечку с медом, лучшие рецепты собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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