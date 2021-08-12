5 рецептов пышной выпечки к Маковому Спасу

Коржики, торт с кремом из кокосового молока, шулики, булочки и рулет – это все выпекается с маком, главным ингредиентом этого Спаса. Конечно, вся выпечка должна быть постной, так как с 14 августа начинается Успенский пост

Рецепты праздничной выпечки на Маковея / Фото: Depositphotos

Маковый Спас каждый год отмечают 14 августа. Он также носит название Первый Спас, Маковый Спас, Спасовка, Мокрый Спас, Спас на воде, Лакомка, Медовый праздник, Пчелиный праздник, Проводы лета и Маковей. На Маковея в церкви освящают мед и соты, воду, головки мака, а также букеты полевых трав. Кроме этого, на Первый Спас готовят домашнюю выпечку с маком. Она обязательно должна быть постной, так как 14 августа начинается Успенский пост, который длится две недели. Если вы не придерживаетесь поста и планируете пикник, то в этом материале узнаете, где купить продукты по оптимальным ценам.

Постный рулет с маком: рецепт из дрожжевого теста

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Дрожжевой рулет с маком / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

250 г муки

125 мл воды

1 ст. л. сахара

1 ст. л. растительного масла без запаха

1/4 ч. л. соли

Цедра 1/4 лимона или апельсина

Ванилин – на кончике ножа

5 г сухих дрожжей

Для маковой начинки:

1 чашка мака

1/3 чашки изюма

1/3 чашки грецких орехов

1/3 чашки цукатов(или цедра 1/2 лимона или апельсина)

2 ст. л. сахара

2 ст. л. меда

1 ст. л. крахмала

Ванилин, корица, кардамон – по вкусу

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Способ приготовления:

В глубокой миске растереть дрожжи с половиной сахара. Оставить на 10-15 минут. Замесить тесто, частями добавляя воду, просеянную муку, сахар, соль, масло и мелко натертую цедру. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час или до увеличения в объеме в два раза. Обмять и дать еще раз подойти в течение 30 минут. Отмерить мак с помощью чашки емкостью 300 мл. Залить кипятком, тщательно размешать и откинуть на сито. Вернуть мак в кастрюлю, залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить, пока жидкость полностью не впитается. Отваренный мак измельчить с помощью мясорубки или блендера. Смешать с изюмом, измельченными орехами, цукатами или цедрой, сахаром, медом и крахмалом. Добавить специи. Раскатать тесто в пласт размером 35х40 см. Начинку равномерно распределить по тесту, отступая 2-3 см от края. Свернуть в рулет, хорошо защипать края и выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз. Оставить на 1 час, накрыв полотенцем. Перед отправкой в духовку смазать рулет крепким сладким чаем. Выпекать маковый рулет 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовый горячий рулет с маком смазать сахарным сиропом, сваренным из расчета 0,5 стакана сахара на 3 ст. л. воды.

Булочки с маком к чаю: рецепт на Маковея

Рецепт маковых булочек к чаю / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2.5 часа

Ингредиенты:

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Для теста:

600 г муки

1,5 ч. л. сухих дрожжей

3 ч. л. сахара

0,5 ч. л. соли

180 мл воды

180 мл газированной воды

4,5 ст. л. растительного масла

Для начинки:

300 г мака

150-200 г сахара

Способ приготовления:

Просеять муку в миску. Добавить сухие дрожжи, соль и сахар. Смешать простую воду с газированной, нагреть до 40 градусов. В муке сделать лунку, добавить растительное масло и подогретую воду. Перемешать ложкой. Замесить мягкое тесто, накрыть его полотенцем и оставить на час в тепле. Залить мак кипятком на 10 минут, откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого засыпать сахаром. Разогреть духовку до 190 градусов. Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм на присыпанной мукой поверхности и намазать начинкой. Свернуть в плотный рулет и разрезать на кусочки. Противень для выпечки смазать растительным маслом и выложить булочки. Оставить в теплом месте на 15-20 минут. Заварить крепкий сладкий чай и смазать булочки. Поставить противень в духовку на средний уровень. Выпекать булочки в течение 25-30 минут или до готовности. Достать их и еще раз смазать сладким чаем или посыпать сахарной пудрой.

Шулики с маком: рецепт

Рецепты праздничной выпечки на Маковея / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

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Ингредиенты для теста:

3 стакана муки

1 стакан теплой кипяченой воды

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

0,5 ч. л. лимонной кислоты

Для заправки:

200 г мака

6-7 ст. л. сахара или меда

500 мл горячей кипяченой воды

Способ приготовления:

Мак залить кипятком, чтобы он разбух. Муку смешать с солью, содой и лимонной кислотой, влить воду и замесить крутое тесто. Разделить его на две части, раскатать в круги примерно 1-1,5 см толщиной. Проткнуть вилкой в нескольких местах. Хорошо разогреть сковороду, выложить тесто и сразу убавить огонь до минимума. Выпекать на сухой сковороде под крышкой с двух сторон до готовности. Процедить мак, измельчить его с помощью блендера или мясорубки. Когда мак даст молочко, добавить сахар и воду. Остывшие коржи нарезать ромбиками 2х2 см. Залить шулики заправкой и дать настояться в течение нескольких часов, время от времени помешивая.

Постный торт с маком

Постный маковый торт / Фото: Pixabay

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Для теста:

2 стакана воды

1 стакан сахара

0,5 стакана меда

5 ст. л. растительного масла

2,5 стакана муки

Цедра 1 лимона

3 ст. л. мака

2 ст. л. какао-порошка

10 г разрыхлителя

Для крема:

250 мл кокосового молока

4 ст. л. сахара

2 ст. л. кукурузного крахмала

Сахарный сироп или сироп от варенья

Способ приготовления:

Мак замочить на 30 минут в кипятке. Для теста смешать сахар, воду, масло и мед, всыпать частями муку, просеянную с разрыхлителем. Разделить тесто на три части. В одну добавить цедру, во вторую – мак, а в третью – какао. Ложкой выложить тесто поочередно в смазанную форму. Выпекать 60-70 минут при 180 градусов . Готовность проверить зубочисткой. Для крема смешать в сотейнике сахар, кокосовое молоко и крахмал. Поставить на огонь и, помешивая, довести до загустения. Дать остыть. Готовый пирог разрезать на два коржа. Коржи пропитать сиропом, смазать кремом и дать настояться в течение 30 минут. По желанию украсить зернами граната.

Коржи с маком на Маковея: рецепт

Печенье с маком / Фото: Pinterest

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

1 стакан муки

40 г меда

0,5 ч. л. соды

60-70 г мака

3 ст. л. сахара

60 мл теплой воды

400 мл холодной воды

Щепотка соли

Способ приготовления:

Мак залить кипятком и оставить на полчаса. Столовую ложку меда положить в стакан, добавить соду и залить теплой водой. Размешать. Отделить 2/3 муки смешать с медовой водой. Замесить тесто, постепенно добавляя муку, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Тесто должно быть мягким. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут. Раскатать тесто толщиной 0,2-0,5 сантиметра и тонким стаканом или формочкой вырезать круглые печенья и проколоть их вилкой. Выложить коржики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. Приготовить маковую заливку: слить воду, перетереть мак с сахаром, залить холодной водой и размешать, пока вода не станет белой. Сложить коржики в миску, залить маковой смесью и отправить в прохладное место настаиваться минимум на 2 часа.

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