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Коктейльная пЬятница: попробуем страсть на вкус

Сегодня, 16:52

И сделаем это с помощью коктейля "Негрони", рожденного во Флоренции

Вкусная смесь из джина, вермута и биттера – из разряда "незабываемых". В эти ряды его вписали в Международной ассоциации барменов. Как понимаем, все не просто так. Тогда приготовим "Негрони" и скрасим в его компании свой пятничный вечер.

Начиналось все во Флоренции, в начале 20 века. Имя коктейлю подарил аристократ, военный и просто любитель хороших спиртных напитков – Камилло Негрони. Однажды, приехав домой во Флоренцию из США, синьор Камилло зашел в свой любимый бар с целью выпить. А так как в те времена в США свирепствовал "Сухой закон", то можем себе представить, с каким размахом Камилло хотелось отдохнуть. Причем сам указал на алкоголь, который нужно было смешать. Присутствующие одобрили результат и прозвали этот напиток в честь Негрони.

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Важно: "Негрони" – аперитив. Пьют его перед едой, он пробуждает аппетит.

Что понадобится

  • джин, вермут и биттер – по 30 мл
  • лед (кубики) – 100 г
  • апельсиновая долька

Как приготовить

Фото: Instagram/negroni/szn
  1. Ледяные кубики положить на дно бокала.
  2. Покрыть лед джином, вермутом и биттером.
  3. Перемешать коктейль при помощи чайной или коктейльной ложки.
  4. Опустить апельсиновую дольку в коктейль (или закрепить ее на краю бокала).

А здесь читайте о коктейле "Дайкири", рожденном на Кубе и горячо любимом Эрнесто Хэмингуэем.

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