Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Коктейльная пЬятница: отправляемся на Кубу пить "Дайкири"

Сегодня, 17:33

А почему бы и нет, ведь атмосферный гаванский бар можно организовать дома – было бы желание

Ну вот представьте: легкий карибский бриз, ласковое солнце, знойные кубинские красотки и красавцы вокруг, а в руке – прекрасный коктейль… Хорошо, будем надеяться, это в ближайшем будущем. А пока можно устроить тематическую вечеринку дома и угостить себя и друзей "Дайкири". Ингредиентов для него нужно немного, и они доступны.

Фото: Instagram/mr.bsballroom

Старинный бар "Флоридита", что в Гаване, считают местом, где родился "Дайкири" в начале 1900 годов. Автор – заезжий каталонец Константин Верт, он сделал коктейль культовым. Эрнест Хемингуэй обожал этот напиток, часто захаживал в бар "Флоридита" расслабиться и охладиться с его помощью.

Как говорят специалисты-бармены, настоящий "Дайкири" можно приготовить только, чувствуя напиток, без особых мерных приспособлений. Но мы даем вам пропорции ингредиентов, надо же начинать по классическому рецепту. А там – как масть пойдет.

Что нужно для коктейля "Дайкири"

  • 60 мл белого рома
  • 15 мл сока лайма
  • 1 чайная ложка ликера мараскино
  • 1 чайная ложка сахарного песка
  • полтора стакана льда

Как приготовить

  1. Смешайте в блендере сок лайма и сахар.
  2. Добавьте ликер и лед.
  3. Смешивайте на высокой скорости, постепенно добавляя ром.

А здесь читайте рецепт еще одного пЬятничного коктейля "Мятный джулеп".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Коктейль из куркумы, джина и имбиря: готовим идеальный осенний напиток Коктейль "Зеленый мексиканец": классический рецепт приготовления Коктейль "Текила Санрайз": классический рецепт приготовления Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты
коктейль рецепт
Реклама

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками

Популярные статьи

Сегодня, 14:55Food

Инжир: польза и вред для здоровья

Сегодня, 13:40Шоу-бизнес

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Сегодня, 05:55Fun

10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин (фото)

Сегодня, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 20 ноября: Близнецам пора сходить в спортзал, а Ракам – релакснуть

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряШоу-бизнес

42-летняя Василиса Фролова впервые станет мамой: фото

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

Новости партнеров

Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Украинская певица в эротическом боди засветила грудь
Украинская певица в эротическом боди засветила грудь

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять