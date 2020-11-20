Коктейльная пЬятница: отправляемся на Кубу пить "Дайкири"

А почему бы и нет, ведь атмосферный гаванский бар можно организовать дома – было бы желание

Ну вот представьте: легкий карибский бриз, ласковое солнце, знойные кубинские красотки и красавцы вокруг, а в руке – прекрасный коктейль… Хорошо, будем надеяться, это в ближайшем будущем. А пока можно устроить тематическую вечеринку дома и угостить себя и друзей "Дайкири". Ингредиентов для него нужно немного, и они доступны.

Фото: Instagram/mr.bsballroom

Старинный бар "Флоридита", что в Гаване, считают местом, где родился "Дайкири" в начале 1900 годов. Автор – заезжий каталонец Константин Верт, он сделал коктейль культовым. Эрнест Хемингуэй обожал этот напиток, часто захаживал в бар "Флоридита" расслабиться и охладиться с его помощью.

Как говорят специалисты-бармены, настоящий "Дайкири" можно приготовить только, чувствуя напиток, без особых мерных приспособлений. Но мы даем вам пропорции ингредиентов, надо же начинать по классическому рецепту. А там – как масть пойдет.

Что нужно для коктейля "Дайкири"

60 мл белого рома

15 мл сока лайма

1 чайная ложка ликера мараскино

1 чайная ложка сахарного песка

полтора стакана льда

Как приготовить

Смешайте в блендере сок лайма и сахар. Добавьте ликер и лед. Смешивайте на высокой скорости, постепенно добавляя ром.

А здесь читайте рецепт еще одного пЬятничного коктейля "Мятный джулеп".

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