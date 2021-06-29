Мед по знаку зодиака: какой подходит тебе

Самый полезный акациевый мед – это Телец, ведь эти люди всегда стремятся прийти на помощь и поддержать, таинственные Рыбы – мед из пыльцы магического для многих клевера, а красивые во всех смыслах Девы – это цветочный мед

Какой вы мед по гороскопу / Фото: freepik.com

Мед – один из древнейших продуктов, известных человечеству. Оказывается, его видов не один десяток, но лишь 12 из них могут соответствовать тому или иному знаку зодиака. Мы знаем, какой сыр подходит каждому из нас по гороскопу, теперь узнаем, какой мед можно подавать к этому сыру. А как провести лето с пользой и эмоциями, узнаете из нашего календаря лайфхаков для лета.

Овен – хлопковый

В хлопковом меде очень много глюкозы, как и энергии у Овнов / Фото: instagram.com/pollimamon/

Очень неожиданный для многих мед, так как становится похож на сливочное масло после кристаллизации. Хлопковый мед содержит много глюкозы. Овны тоже "содержат" в себе неисчерпаемую энергию и харизму. Они не любят останавливаться перед трудностями и готовы под них прогнуться, но это только на время. Еще не придумано той проблемы, которую Овен не смог бы решить.

Телец – акациевый

Открытые и отзывчивые Тельцы – это полезный акациевый мед / Фото: unsplash.com

Говорят, самый полезный среди всех остальных видов меда. Этот мед сезонный, оттого и очень ценный. Как и у Тельцов – на первом месте прочные ценности, которые включают в себя семью, крепкие отношения, дружбу. Тельцы покладисты и не откажут в помощи, впрочем, как и акациевый мед помогает от многих недугов.

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Близнецы – мед подсолнечника

Близнецы, которые могут быстро меняться, – мед подсолнечника / Фото: Depositphotos

Жидкий мед, но кристаллизируется очень быстро. За ним глаз да глаз нужен. Как и за сменой настроения Близнецов. В одну секунду из рубахи-парня Близнецы могут превратиться в очень замкнутого человека. К этим людям нужен подход, ведь они очень быстро могут вскипеть.

Рак – кориандровый

Редкий кориандровый мед со специфическим ароматом – это Раки / Фото: unsplash.com

Очень редкий мед, его крайне сложно добыть. Из-за присутствия в нем эфирных масел имеет специфический аромат. Нельзя сказать, что Раки – люди специфические, но иногда они бывают крайне непредсказуемые, могут увиливать и не любят быстро и конкретно реагировать на ситуацию.

Лев – мед из расторопши

Полезный мед из расторопши – Львы с их полезными советами / Фото: unsplash.com

Практически волшебный мед, который обладает массой полезных свойств. Оттенок горечи в нем есть разве что отдаленный. Одна черта есть у Львов – всем и всеми вокруг командовать, наставлять и учить жизни. Но к их советам прислушиваться стоит, зачастую они правильные. Все остальное – можно стерпеть.

Дева – цветочный

Как растопить мед / Фото: Pinterest

Цветы – это красота, красота – это Девы. Как внешняя, так и внутренняя. Эти утонченные и умные личности готовы отдать себя в жертву ради высоких чувств. Вместе с этим Девы всегда отдают себе отчет и контролируют все, что вокруг них происходит.

Весы – дягилевый

Сбалансированный дягилевый мед – это Весы / Фото: unsplash.com

Считается, что мед крайне редкий. По цвету бывает – от светло-желтого до красного. Запах нежный, вкус незабываемый. Для людей, которые с самого рождения чувствуют баланс и могут к этому балансу направлять других – самое то.

Скорпион – каштановый

Горьковатый каштановый мед – это острые на язык Скорпионы / Фото: unsplash.com

Горький, но полезный. Оттенок – коричневатый. Скорпионы – люди чести и порядка, но никогда не полезут за словом в карман, если до кого-то что-то не доходит. Конечно, многих может несколько раздражать напыщенность Скорпионов, но, тем не менее, в их окружении всегда полно людей.

Стрелец – гречишный

Мед с горчинкой, но очень полезный. Гречишный – для Стрельцов / Фото: unsplash.com

Один из самых темных видов меда с ярко-выраженным цветом и вкусом. Горький, на любителя. Как и беспрекословность Стрельцов, спорить с которыми – гиблое дело.

Козерог – мед с прополисом

Козероги – люди крутого нрава, как и мед с прополисом / Фото: Depositphotos

Сладковато-терпкий вкус, но с сильным запахом прополиса. Конечно, страшно полезный. Вот как и с Козерогами: люди ответственные, у них можно поучиться целеустремленности, но терпеть их крутой нрав под силу далеко не всем.

Водолей – горный

Самые дружественные среди всех Водолеи – горный мед / Фото: Depositphotos

То есть тот, который собирается в горах. Стоит ли говорить, что он максимально экологически чистый? Вот так заведешь себе друга-Водолея и при каждой встрече с ним становится на душе "чисто" и спокойно. Водолеи знают цену дружбе и умеют поддержать.

Рыбы – клеверный

Практически таинственный клеверный мед – для Рыб / Фото: Unsplash

Волшебный мед из таинственного клевера. Он прозрачный, не имеет особого аромата, а его вкус не навязчивый, не ярко-выраженный. Как и с рыбами, мало кому удается разгадать их тайны, читаем особенности характера, ведь они практически всегда недосягаемы.

Как приготовить греческий сыр халуми на мангале, который, кстати, тоже можно подавать с медом, узнаете из видео.

Здесь узнаете, какой вы суп по гороскопу.