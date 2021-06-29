Мед по знаку зодиака: какой подходит тебе

Мед – один из древнейших продуктов, известных человечеству. Оказывается, его видов не один десяток, но лишь 12 из них могут соответствовать тому или иному знаку зодиака. Мы знаем, какой сыр подходит каждому из нас по гороскопу, теперь узнаем, какой мед можно подавать к этому сыру. А как провести лето с пользой и эмоциями, узнаете из нашего календаря лайфхаков для лета.
Овен – хлопковый
Очень неожиданный для многих мед, так как становится похож на сливочное масло после кристаллизации. Хлопковый мед содержит много глюкозы. Овны тоже "содержат" в себе неисчерпаемую энергию и харизму. Они не любят останавливаться перед трудностями и готовы под них прогнуться, но это только на время. Еще не придумано той проблемы, которую Овен не смог бы решить.
Телец – акациевый
Говорят, самый полезный среди всех остальных видов меда. Этот мед сезонный, оттого и очень ценный. Как и у Тельцов – на первом месте прочные ценности, которые включают в себя семью, крепкие отношения, дружбу. Тельцы покладисты и не откажут в помощи, впрочем, как и акациевый мед помогает от многих недугов.
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Близнецы – мед подсолнечника
Жидкий мед, но кристаллизируется очень быстро. За ним глаз да глаз нужен. Как и за сменой настроения Близнецов. В одну секунду из рубахи-парня Близнецы могут превратиться в очень замкнутого человека. К этим людям нужен подход, ведь они очень быстро могут вскипеть.
Рак – кориандровый
Очень редкий мед, его крайне сложно добыть. Из-за присутствия в нем эфирных масел имеет специфический аромат. Нельзя сказать, что Раки – люди специфические, но иногда они бывают крайне непредсказуемые, могут увиливать и не любят быстро и конкретно реагировать на ситуацию.
Лев – мед из расторопши
Практически волшебный мед, который обладает массой полезных свойств. Оттенок горечи в нем есть разве что отдаленный. Одна черта есть у Львов – всем и всеми вокруг командовать, наставлять и учить жизни. Но к их советам прислушиваться стоит, зачастую они правильные. Все остальное – можно стерпеть.
Дева – цветочный
Цветы – это красота, красота – это Девы. Как внешняя, так и внутренняя. Эти утонченные и умные личности готовы отдать себя в жертву ради высоких чувств. Вместе с этим Девы всегда отдают себе отчет и контролируют все, что вокруг них происходит.
Весы – дягилевый
Считается, что мед крайне редкий. По цвету бывает – от светло-желтого до красного. Запах нежный, вкус незабываемый. Для людей, которые с самого рождения чувствуют баланс и могут к этому балансу направлять других – самое то.
Скорпион – каштановый
Горький, но полезный. Оттенок – коричневатый. Скорпионы – люди чести и порядка, но никогда не полезут за словом в карман, если до кого-то что-то не доходит. Конечно, многих может несколько раздражать напыщенность Скорпионов, но, тем не менее, в их окружении всегда полно людей.
Стрелец – гречишный
Один из самых темных видов меда с ярко-выраженным цветом и вкусом. Горький, на любителя. Как и беспрекословность Стрельцов, спорить с которыми – гиблое дело.
Козерог – мед с прополисом
Сладковато-терпкий вкус, но с сильным запахом прополиса. Конечно, страшно полезный. Вот как и с Козерогами: люди ответственные, у них можно поучиться целеустремленности, но терпеть их крутой нрав под силу далеко не всем.
Водолей – горный
То есть тот, который собирается в горах. Стоит ли говорить, что он максимально экологически чистый? Вот так заведешь себе друга-Водолея и при каждой встрече с ним становится на душе "чисто" и спокойно. Водолеи знают цену дружбе и умеют поддержать.
Рыбы – клеверный
Волшебный мед из таинственного клевера. Он прозрачный, не имеет особого аромата, а его вкус не навязчивый, не ярко-выраженный. Как и с рыбами, мало кому удается разгадать их тайны, читаем особенности характера, ведь они практически всегда недосягаемы.
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