Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Мед за знаком зодіаку: який підходить тобі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 червня, 20:15
Копіювати лінк
Найкорисніший акацієвий мед – це Телець, адже ці люди завжди прагнуть прийти на допомогу і підтримати, таємничі Риби – мед з пилку магічної для багатьох конюшини, а красиві в усіх сенсах Діви – це квітковий мед
Який ви мед за гороскопом
Який ви мед за гороскопом / Фото: freepik.com

Мед – один з найдавніших продуктів, відомих людству. Виявляється, його видів не один десяток, але тільки 12 з них можуть відповідати тому чи іншому знаку зодіаку. Ми знаємо, який сир підходить кожному з нас за гороскопом, тепер дізнаємося, який мед можна подавати до цього сиру. А як провести літо з користю та емоціями, дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків для літа.

Овен – бавовняний

У бавовняному меді дуже багато глюкози, як і енергії у Овнів
У бавовняному меді дуже багато глюкози, як і енергії у Овнів / Фото: instagram.com/pollimamon/

Дуже несподіваний для багатьох мед, бо стає схожий на вершкове масло після кристалізації. Бавовняний мед містить багато глюкози. Овни теж "містять" у собі невичерпну енергію і харизму. Вони не люблять зупинятися перед труднощами і готові під них прогнутися, але це тільки на час. Ще не придумано тієї проблеми, яку Овен не зміг би розв'язати.

Телець – акацієвий

Відкриті та чуйні Тельці – це корисний акацієвий мед
Відкриті та чуйні Тельці – це корисний акацієвий мед / Фото: unsplash.com

Кажуть, найкорисніший серед усіх інших видів меду. Цей мед сезонний, тому й дуже цінний. Як і у Тельців – на першому місці міцні цінності, які включають в себе сім'ю, міцні стосунки, дружбу. Тельці поступливі та не відмовлять у допомозі, втім, як і акацієвий мед допомагає від багатьох хвороб.

Читайте також:

Близнюки – мед соняшника

Близнюки, які можуть швидко змінюватися, – мед соняшника
Близнюки, які можуть швидко змінюватися, – мед соняшника / Фото: Depositphotos

Рідкий мед, але кристалізується дуже швидко. За ним пильнувати треба. Як і за зміною настрою Близнюків. В одну секунду з хлопця-друзяки Близнюки можуть перетворитися на дуже замкнуту людину. До цих людей потрібен підхід, адже вони дуже швидко можуть закипіти.

Рак – коріандровий

Рідкісний коріандровий мед зі специфічним ароматом – це Раки
Рідкісний коріандровий мед зі специфічним ароматом – це Раки / Фото: unsplash.com

Дуже рідкісний мед, його вкрай складно добути. Через присутність у ньому ефірних олій має специфічний аромат. Не можна сказати, що Раки – люди специфічні, але іноді вони бувають вкрай непередбачувані, можуть ухилятися і не люблять швидко і конкретно реагувати на ситуацію.

Лев – мед з розторопші

Корисний мед з розторопші – Леви з їхніми корисними порадами
Корисний мед з розторопші – Леви з їхніми корисними порадами / Фото: unsplash.com

Практично чарівний мед, який володіє масою корисних властивостей. Відтінок гіркоти в ньому є хіба що віддалений. Одна риса є у Левів – всім і всіма навколо командувати, наставляти і навчати життю. Але до їхніх порад прислухатися варто, найчастіше вони правильні. Решту – можна стерпіти.

Читайте також:

Діва – квітковий

Як розтопити мед
Як розтопити мед / Фото: Pinterest

Квіти – це краса, краса – це Діви. Як зовнішня, так і внутрішня. Ці витончені та розумні особистості готові віддати себе в жертву заради високих почуттів. Разом з цим Діви завжди розуміють і контролюють усе, що навколо них відбувається.

Терези – дягилевий

Збалансований дягилевий мед – це Терези
Збалансований дягилевий мед – це Терези / Фото: unsplash.com

Вважається, що мед вкрай рідкісний. За кольором буває – від світло-жовтого до червоного. Запах ніжний, смак незабутній. Для людей, які з самого народження відчувають баланс і можуть до цього балансу направляти інших – саме те.

Скорпіон – каштановий

Гіркуватий каштановий мед – це гострі на язик Скорпіони
Гіркуватий каштановий мед – це гострі на язик Скорпіони / Фото: unsplash.com

Гіркий, але корисний. Відтінок – коричневий. Скорпіони – люди честі і порядку, але ніколи не полізуть по слово в кишеню, коли хтось щось не второпав. Звісно, багатьох може дещо дратувати пихатість Скорпіонів, але, тим не менш, у їхньому оточенні завжди повно людей.

Читайте також:

Стрілець – гречаний

Мед з гірчинкою, але дуже корисний. Гречаний – для Стрільців
Мед з гірчинкою, але дуже корисний. Гречаний – для Стрільців / Фото: unsplash.com

Один з найтемніших видів меду з яскраво-вираженим кольором і смаком. Гіркий, на любителя. Як і беззаперечні Стрільці, сперечатися з якими – марна справа.

Козеріг – мед з прополісом

Козероги – люди крутої вдачі, як і мед з прополісом
Козероги – люди крутої вдачі, як і мед з прополісом / Фото: Depositphotos

Солодкувато-терпкий смак, але із сильним запахом прополісу. Звісно, страшно корисний. От як і з Козерогами: люди відповідальні, у них можна повчитися цілеспрямованості, але терпіти їхню круту вдачу під силу далеко не всім.

Водолій – гірський

Дружні Водолії – гірський мед
Дружні Водолії – гірський мед / Фото: Depositphotos

Тобто той, який збирається в горах. Чи варто говорити, що він максимально екологічно чистий? Отак заведеш собі друга-Водолія і при кожній зустрічі з ним стає на душі "чисто" і спокійно. Водолії знають ціну дружбі та вміють підтримати.

Риби – конюшиновий

Практично таємничий конюшиний мед – для Риб
Практично таємничий конюшиний мед – для Риб / Фото: Unsplash

Чарівний мед з таємничої конюшини. Він прозорий, не має особливого аромату, а його смак не нав'язливий, неяскраво-виражений. Як і з рибами, мало кому вдається розгадати їхні таємниці, читаємо особливості характеру, адже вони практично завжди недосяжні.

Як приготувати грецький сир халумі на мангалі, який, до речі, теж можна подавати з медом, дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся, який ви суп за знаком зодіаку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
07
дній
02
годин
02
хвилин
41
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти