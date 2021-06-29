Мед за знаком зодіаку: який підходить тобі

Найкорисніший акацієвий мед – це Телець, адже ці люди завжди прагнуть прийти на допомогу і підтримати, таємничі Риби – мед з пилку магічної для багатьох конюшини, а красиві в усіх сенсах Діви – це квітковий мед

Який ви мед за гороскопом / Фото: freepik.com

Мед – один з найдавніших продуктів, відомих людству. Виявляється, його видів не один десяток, але тільки 12 з них можуть відповідати тому чи іншому знаку зодіаку. Ми знаємо, який сир підходить кожному з нас за гороскопом, тепер дізнаємося, який мед можна подавати до цього сиру. А як провести літо з користю та емоціями, дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків для літа.

Овен – бавовняний

У бавовняному меді дуже багато глюкози, як і енергії у Овнів / Фото: instagram.com/pollimamon/

Дуже несподіваний для багатьох мед, бо стає схожий на вершкове масло після кристалізації. Бавовняний мед містить багато глюкози. Овни теж "містять" у собі невичерпну енергію і харизму. Вони не люблять зупинятися перед труднощами і готові під них прогнутися, але це тільки на час. Ще не придумано тієї проблеми, яку Овен не зміг би розв'язати.

Телець – акацієвий

Відкриті та чуйні Тельці – це корисний акацієвий мед / Фото: unsplash.com

Кажуть, найкорисніший серед усіх інших видів меду. Цей мед сезонний, тому й дуже цінний. Як і у Тельців – на першому місці міцні цінності, які включають в себе сім'ю, міцні стосунки, дружбу. Тельці поступливі та не відмовлять у допомозі, втім, як і акацієвий мед допомагає від багатьох хвороб.

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Близнюки – мед соняшника

Близнюки, які можуть швидко змінюватися, – мед соняшника / Фото: Depositphotos

Рідкий мед, але кристалізується дуже швидко. За ним пильнувати треба. Як і за зміною настрою Близнюків. В одну секунду з хлопця-друзяки Близнюки можуть перетворитися на дуже замкнуту людину. До цих людей потрібен підхід, адже вони дуже швидко можуть закипіти.

Рак – коріандровий

Рідкісний коріандровий мед зі специфічним ароматом – це Раки / Фото: unsplash.com

Дуже рідкісний мед, його вкрай складно добути. Через присутність у ньому ефірних олій має специфічний аромат. Не можна сказати, що Раки – люди специфічні, але іноді вони бувають вкрай непередбачувані, можуть ухилятися і не люблять швидко і конкретно реагувати на ситуацію.

Лев – мед з розторопші

Корисний мед з розторопші – Леви з їхніми корисними порадами / Фото: unsplash.com

Практично чарівний мед, який володіє масою корисних властивостей. Відтінок гіркоти в ньому є хіба що віддалений. Одна риса є у Левів – всім і всіма навколо командувати, наставляти і навчати життю. Але до їхніх порад прислухатися варто, найчастіше вони правильні. Решту – можна стерпіти.

Діва – квітковий

Як розтопити мед / Фото: Pinterest

Квіти – це краса, краса – це Діви. Як зовнішня, так і внутрішня. Ці витончені та розумні особистості готові віддати себе в жертву заради високих почуттів. Разом з цим Діви завжди розуміють і контролюють усе, що навколо них відбувається.

Терези – дягилевий

Збалансований дягилевий мед – це Терези / Фото: unsplash.com

Вважається, що мед вкрай рідкісний. За кольором буває – від світло-жовтого до червоного. Запах ніжний, смак незабутній. Для людей, які з самого народження відчувають баланс і можуть до цього балансу направляти інших – саме те.

Скорпіон – каштановий

Гіркуватий каштановий мед – це гострі на язик Скорпіони / Фото: unsplash.com

Гіркий, але корисний. Відтінок – коричневий. Скорпіони – люди честі і порядку, але ніколи не полізуть по слово в кишеню, коли хтось щось не второпав. Звісно, багатьох може дещо дратувати пихатість Скорпіонів, але, тим не менш, у їхньому оточенні завжди повно людей.

Стрілець – гречаний

Мед з гірчинкою, але дуже корисний. Гречаний – для Стрільців / Фото: unsplash.com

Один з найтемніших видів меду з яскраво-вираженим кольором і смаком. Гіркий, на любителя. Як і беззаперечні Стрільці, сперечатися з якими – марна справа.

Козеріг – мед з прополісом

Козероги – люди крутої вдачі, як і мед з прополісом / Фото: Depositphotos

Солодкувато-терпкий смак, але із сильним запахом прополісу. Звісно, страшно корисний. От як і з Козерогами: люди відповідальні, у них можна повчитися цілеспрямованості, але терпіти їхню круту вдачу під силу далеко не всім.

Водолій – гірський

Дружні Водолії – гірський мед / Фото: Depositphotos

Тобто той, який збирається в горах. Чи варто говорити, що він максимально екологічно чистий? Отак заведеш собі друга-Водолія і при кожній зустрічі з ним стає на душі "чисто" і спокійно. Водолії знають ціну дружбі та вміють підтримати.

Риби – конюшиновий

Практично таємничий конюшиний мед – для Риб / Фото: Unsplash

Чарівний мед з таємничої конюшини. Він прозорий, не має особливого аромату, а його смак не нав'язливий, неяскраво-виражений. Як і з рибами, мало кому вдається розгадати їхні таємниці, читаємо особливості характеру, адже вони практично завжди недосяжні.

Як приготувати грецький сир халумі на мангалі, який, до речі, теж можна подавати з медом, дізнаєтеся з відео.

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