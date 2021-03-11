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Как выбрать полезные овощи в "не сезон": их точно не нужно искать на рынке

Сегодня, 18:15

Цена не всегда влияет на качество продукта

Оказывается, именно в замороженных овощах, а не в привозных тепличных сохраняется максимум витаминов. Но, чтобы их получить, нужно уметь правильно выбирать этот продукт. На что следует обратить внимание перед покупкой такого продукта, рассказал шеф-повар Артем Уразаев в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Весна пришла, а к летнему урожаю еще далеко. Казалось бы, сегодня можно приобрести свежие овощи в любое время года, однако эксперты уверяют – лучше покупать замороженные овощные смеси. Дело в том, что замораживают исключительно спелые в сезон овощи, а это значит, что они будут очень вкусные и с максимальным содержанием витаминов.

Как выбрать полезные овощи в
Как выбрать полезные овощи в "не сезон"
Фото: Depositphotos

"Если говорить о микроэлементах и витаминах, то при правильной заморозке в овощах их сохраняется до 80-90%", – поделился шеф-повар Артем Уразаев.

Такое замораживание продлевает их жизнь на срок от шести до восемнадцати месяцев.

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А пищевой технолог дала несколько советов, как проверить качество замороженных овощных смесей:

  • по состоянию овощей – они должны быть хорошо замороженные, без инея и водных следов;
  • по соответствию маркировке. Масса смеси должна соответствовать отметке на упаковке, нормой считается вес с учетом допустимого отклонения, если таковое имеется на упаковке. Соответствующим должно быть и процентное соотношение компонентов;
  • по органолептике – определить качество смеси по вкусу и аромату, они должны быть четко выраженными;
  • по внешнему виду – овощи не должны иметь конденсат, каждый кусочек должен быть отдельным – не слипшимися между собой, цвет овощей должен соответствовать привычному.

И помните, цена не всегда влияет на качество продукта. Главное – с ответственностью относиться к выбору и отдать предпочтение качественному продукту, который будет вам по вкусу.

Что важно знать про овощные смеси – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, что есть, чтобы не волноваться.

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Источник: Сегодня
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