Питание-антистресс: что есть, чтобы не волноваться

Эти продукты доступны, но важно и прислушиваться к своему состоянию

Стресс – это состояние знакомо каждому человеку. Если он затянулся, то медлить не стоит – нужно идти к специалисту. Но можно постараться – не довести себя до такого и помочь организму бороться с волнением. Диетолог Светлана Фус назвала продукты-антистресс, они должны быть в рационе и многие из них уже появились на рынке.

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Фото: Светлана Фус, диетолог

Можно ли уменьшить стресс питанием и продуктами?

"Не побоюсь этого слова, но сейчас практически каждый человек живет в режиме стресса. Стрессы – неотъемлемая часть жизни человека. Полностью исключить их нельзя, но возможно уменьшить их влияние на здоровье. Но не стоит полагать, что продукты-антистресс способны вывести человека из подобного состояния. Депрессия – болезнь и первым делом необходимо обратиться к специалисту", – говорит Светлана Фус. ⁣⁣

Что нужно организму в борьбе со стрессом?⁣⁣⠀

Витамины группы В. Они не только благотворны для обменных процессов, но и непосредственно воздействуют на нервную систему: успокаивают ее и укрепляют ее. ⁣⁣⠀ ⁣⁣Кальций, калий, магний, йод, фосфор, цинк. Минералы необходимы нервной системе. Они улучшают передачу нервных импульсов и улучшают работу мозга на клеточном уровне. ⁣⁣⠀ Стимуляторы образования гормонов радости. Такие гормоны, как серотонин, дофамин, эндорфин благотворно воздействуют на доли мозга, отвечающие за душевное равновесие, хорошее настроение и оптимизм в целом. Они синтезируются и сохраняются на должном уровне, благодаря триптофану, фенилаланину, органическим кислотам, ароматическим и другим полезным веществам. ⁣⁣⠀ Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9 питают ткани мозга, укрепляют сосуды и улучшают кровообращение главного мыслительного органа, а значит, помогают ему переносить любую повышенную нагрузку.⁣⁣⠀

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Какие продукты "антистрессовые"?⠀

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Брюссельская капуста Фото: freepik.com

Сельдерей . В нем содержатся вещества с седативным действием.⁣⁣⠀

. В нем содержатся вещества с седативным действием.⁣⁣⠀ Все виды капусты богаты витаминами и избавляют от нервной возбудимости. ⁣⁣Цветная капуста, брокколи, белокочанная – источник хорошего настроения.⁣⁣⠀

богаты витаминами и избавляют от нервной возбудимости. ⁣⁣Цветная капуста, брокколи, белокочанная – источник хорошего настроения.⁣⁣⠀ Молочные продукты с высоким содержанием магния и кальция помогают бороться с беспокойством.⁣⁣⠀

Морская капуста содержит много йода. К тому же она низкокалорийна.

содержит много йода. К тому же она низкокалорийна. Рыба, мясо . Для снятия нервного напряжения рекомендуются продукты, богатые белком. В меню должны присутствовать блюда из морской рыбы, нежирные сорта мяса. Регулярное употребление семги понижает уровень адреналина, а этот гормон напрямую связан с возникновением стресса.⁣⁣⠀

. Для снятия нервного напряжения рекомендуются продукты, богатые белком. В меню должны присутствовать блюда из морской рыбы, нежирные сорта мяса. Регулярное употребление семги понижает уровень адреналина, а этот гормон напрямую связан с возникновением стресса.⁣⁣⠀ Орехи содержат много витаминов. Помогают вырабатывать серотонин. Но это высококалорийный продукт. Их должно быть в меру.

Большое количество гормона радости содержится в бананах .

. Помидоры содержат фенилаланин, он останавливает распад гормона, отвечающего за хорошее настроение. В ситуации депрессии томаты работают как антидепрессанты.

Здесь узнаете, как снизить уровень холестерина питанием.⠀

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