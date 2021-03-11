Як вибрати корисні овочі в "не сезон": їх точно не потрібно шукати на ринку

Ціна не завжди впливає на якість продукту

Виявляється, саме в заморожених овочах, а не в привізних тепличних зберігається максимум вітамінів. Але, щоб їх отримати, потрібно вміти правильно вибирати цей продукт. На що слід звернути увагу перед покупкою такого продукту, розповів шеф-кухар Артем Уразаєв в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Весна прийшла, а до літнього врожаю ще далеко. Здавалося б, сьогодні можна придбати свіжі овочі в будь-який час року, однак експерти запевняють – краще купувати заморожені овочеві суміші. Справа в тому, що заморожують виключно стиглі в сезон овочі, а це значить, що вони будуть дуже смачні і з максимальним вмістом вітамінів.

Як вибрати корисні овочі в "не сезон" Фото: Depositphotos

"Якщо говорити про мікроелементи і вітаміни, то при правильному заморожуванні в овочах їх зберігається до 80-90%", – поділився шеф-кухар Артем Уразаєв.

Таке заморожування продовжує їхнє життя на строк від шести до вісімнадцяти місяців.

А харчовий технолог дала кілька порад, як перевірити якість заморожених овочевих сумішей:

за станом овочів – вони повинні бути добре заморожені, без інею і водних слідів;

по відповідності маркування. Маса суміші повинна відповідати позначці на упаковці, нормою вважається вага з урахуванням допустимого відхилення, якщо таке є на упаковці. Відповідним має бути і процентне співвідношення компонентів;

по органолептиці – визначити якість суміші за смаком і ароматом, вони повинні бути чітко вираженими;

за зовнішнім виглядом – овочі не повинні мати конденсат, кожен шматочок повинен бути окремим – не злиплими між собою, колір овочів повинен відповідати звичному.

І пам'ятайте, ціна не завжди впливає на якість продукту. Головне – з відповідальністю ставитися до вибору і віддати перевагу якісному продукту, який буде вам до смаку.

Що важливо знати про овочеві суміші – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, що їсти, щоб не хвилюватися.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися