Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як вибрати корисні овочі в "не сезон": їх точно не потрібно шукати на ринку

Сьогодні, 18:15

Ціна не завжди впливає на якість продукту

Виявляється, саме в заморожених овочах, а не в привізних тепличних зберігається максимум вітамінів. Але, щоб їх отримати, потрібно вміти правильно вибирати цей продукт. На що слід звернути увагу перед покупкою такого продукту, розповів шеф-кухар Артем Уразаєв в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Весна прийшла, а до літнього врожаю ще далеко. Здавалося б, сьогодні можна придбати свіжі овочі в будь-який час року, однак експерти запевняють – краще купувати заморожені овочеві суміші. Справа в тому, що заморожують виключно стиглі в сезон овочі, а це значить, що вони будуть дуже смачні і з максимальним вмістом вітамінів.

Як вибрати корисні овочі в
Як вибрати корисні овочі в "не сезон"
Фото: Depositphotos

"Якщо говорити про мікроелементи і вітаміни, то при правильному заморожуванні в овочах їх зберігається до 80-90%", – поділився шеф-кухар Артем Уразаєв.

Таке заморожування продовжує їхнє життя на строк від шести до вісімнадцяти місяців.

Читайте також:
В Україні зміняться ціни на овочі: економіст дав прогноз

А харчовий технолог дала кілька порад, як перевірити якість заморожених овочевих сумішей:

  • за станом овочів – вони повинні бути добре заморожені, без інею і водних слідів;
  • по відповідності маркування. Маса суміші повинна відповідати позначці на упаковці, нормою вважається вага з урахуванням допустимого відхилення, якщо таке є на упаковці. Відповідним має бути і процентне співвідношення компонентів;
  • по органолептиці – визначити якість суміші за смаком і ароматом, вони повинні бути чітко вираженими;
  • за зовнішнім виглядом – овочі не повинні мати конденсат, кожен шматочок повинен бути окремим – не злиплими між собою, колір овочів повинен відповідати звичному.

І пам'ятайте, ціна не завжди впливає на якість продукту. Головне – з відповідальністю ставитися до вибору і віддати перевагу якісному продукту, який буде вам до смаку.

Що важливо знати про овочеві суміші – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, що їсти, щоб не хвилюватися.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
В Україні злітають ціни. Що дорожчає найшвидше і чому? Ціни на продукти зростають через об'єктивні причини, але є й маніпуляції - Шмигаль На українців чекає подорожчання продуктів: на що скочать ціни навесні? Чому все так подорожчало? Прогноз цін на продукти до кінця весни
продукти їжа користь
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть

Популярні статті

Сьогодні, 16:11Модно

Як чистити срібло: корисні поради

Сьогодні, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 11 березня: Козерогу потрібно завершити всі свої справи, а на Водолія чекає успішний день

Вчора, 17:58Смачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

Вчора, 14:29Зірково

Важко говорить і дихає: нові подробиці про стан Григорія Чапкіса

Вчора, 13:30Зірково

Дочку Олі Полякової госпіталізували

Вчора, 10:26Смачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

Вчора, 08:36Зірково

Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото)

Вчора, 05:47Психо

Гороскоп на сьогодні 10 березня: Дівам потрібно стати впевненими в собі, а Рибам – застосовувати творчий підхід у роботі

9 березняЗірково

У Букінгемському палаці відреагували на інтерв'ю Гаррі і Меган – офіційна заява

9 березняЗірково

Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія

9 березняСмачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

9 березняЗірково

Російський гурт Little Big після відмови від "Євробачення" загримів у скандал через плагіат

9 березняЗірково

Син Чапкіса опублікував нове відео з батьком: "Господи, допоможи йому"

9 березняЗірково

Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик

9 березняЗірково

Олена Зеленська в трендовому пальті прийшла з квітами до пам'ятника Шевченку (фото)

9 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

Новини партнерів

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Як виглядає чоловік та діти Марічки Падалко
Як виглядає чоловік та діти Марічки Падалко
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти