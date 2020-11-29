В борьбе против коронавируса: откуда брать витамины D, C и цинк

Иммунологи советуют употреблять больше овощей и фруктов

Чтобы не заболеть COVID-19, нужно иметь крепкий иммунитет. Для его активации организму нужны витамины D, C, цинк и селен. Врачи советуют наполнять свой рацион продуктами, содержащими эти элементы, или принимать их в таблетках.

В "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Мария Мельник и Григорий Герман рассказали, реально ли найти в аптеке иммунный набор и чем при необходимости можно его заменить.

Мария Мельник и Григорий Герман

Фото: телеканал "Україна"

В связи с избыточным спросом на витамины со складов распродали почти все – объясняют фармацевты и успокаивают: задержки с поставкой новых партий – временные. Вскоре весь "противовирусный" ассортимент вернется на полки аптек.

"Производители этих лекарственных средств не успевают их изготавливать, для этого нужно закупить субстанцию, которая производится за рубежом. Ее нужно завезти, спланировать производство, доставить в аптеку, а аптека только потом сможет реализовать", – комментирует председатель аптечной ассоциации Владимир Руденко в эфире телеканала "Украина".

Заменить аптечные витамины могут обычные фрукты и овощи. Иммунологи советуют принимать "фарму" тем, кто плохо питается или имеет проблемы со здоровьем. Так, например, суточную потребность организма в цинке удовлетворит 200 граммов фарша из говядины, свинины или курицы. Или 2 чашки печеных бобов. Одну таблетку витамина С способна заменить горсть свежих или замороженных ягод.

Фото: Depositphotos

"Должно быть сбалансированное питание, потому что, например, мясо и рыба содержат достаточное количество цинка. Также в рационе должно быть не менее трех фруктов в день. Таким образом можно получить достаточное количество витамина С", – комментирует врач иммунолог Алла Волоха в программе "Ранок з Україною".

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Месячный комплекс витамина D и цинка стоят не менее 150 гривен каждый. Стоимость отечественного витамина С не превышает 30 гривен. Главное – не назначать витамины самому себе, а употреблять их только после консультации с врачом. Потому что гипервитаминоз для организма так же опасен, как и недостаток витаминов.

К слову, недавно врач развеял миф о пользе чеснока и назвал его аналоги.

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