Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В борьбе против коронавируса: откуда брать витамины D, C и цинк

Сегодня, 13:18

Иммунологи советуют употреблять больше овощей и фруктов

Чтобы не заболеть COVID-19, нужно иметь крепкий иммунитет. Для его активации организму нужны витамины D, C, цинк и селен. Врачи советуют наполнять свой рацион продуктами, содержащими эти элементы, или принимать их в таблетках.

В "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Мария Мельник и Григорий Герман рассказали, реально ли найти в аптеке иммунный набор и чем при необходимости можно его заменить.

Мария Мельник и Григорий Герман
Фото: телеканал "Україна"

В связи с избыточным спросом на витамины со складов распродали почти все – объясняют фармацевты и успокаивают: задержки с поставкой новых партий – временные. Вскоре весь "противовирусный" ассортимент вернется на полки аптек.

"Производители этих лекарственных средств не успевают их изготавливать, для этого нужно закупить субстанцию, которая производится за рубежом. Ее нужно завезти, спланировать производство, доставить в аптеку, а аптека только потом сможет реализовать", – комментирует председатель аптечной ассоциации Владимир Руденко в эфире телеканала "Украина".

Читайте также:
Рождественский пост 2020-2021: точный календарь питания по дням

Заменить аптечные витамины могут обычные фрукты и овощи. Иммунологи советуют принимать "фарму" тем, кто плохо питается или имеет проблемы со здоровьем. Так, например, суточную потребность организма в цинке удовлетворит 200 граммов фарша из говядины, свинины или курицы. Или 2 чашки печеных бобов. Одну таблетку витамина С способна заменить горсть свежих или замороженных ягод.

Фото: Depositphotos

"Должно быть сбалансированное питание, потому что, например, мясо и рыба содержат достаточное количество цинка. Также в рационе должно быть не менее трех фруктов в день. Таким образом можно получить достаточное количество витамина С", – комментирует врач иммунолог Алла Волоха в программе "Ранок з Україною".

Чем украинцы заменяют витамины осенью смотрите в сюжете:

Месячный комплекс витамина D и цинка стоят не менее 150 гривен каждый. Стоимость отечественного витамина С не превышает 30 гривен. Главное – не назначать витамины самому себе, а употреблять их только после консультации с врачом. Потому что гипервитаминоз для организма так же опасен, как и недостаток витаминов.

К слову, недавно врач развеял миф о пользе чеснока и назвал его аналоги.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
9 правил укрепления иммунитета в этом году Признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметили Телеведущая Анна Панова о здоровом образе жизни: «Я никогда не сидела на диетах»
питание витамины иммунитет
Реклама

Новости партнеров

Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Events

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Стиль

Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"

Вчера, 14:29Стиль

Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица

Вчера, 11:54Шоу-бизнес

"На ужин у меня была бутылка вина": Анита Луценко впервые рассказала о смерти экс-бойфренда

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 28 ноября: у Водолея эмоциональный день, Рыбам нужно расширять кругозор

Вчера, 05:05Events

28 ноября: какой сегодня день, что нельзя делать, традиции и приметы

27 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул проект в шестом выпуске

27 ноябряШоу-бизнес

Второй поцелуй и прыжок с парашютом: как прошел шестой выпуск "Холостячки"

27 ноябряШоу-бизнес

Святослав Вакарчук выпустил первую песню авторского проекта. В Сети бурная реакция

27 ноябряПсихология

Локдауна не избежать. Как встретить Новый год в одиночестве – сценарий номер 2

27 ноябряЭксклюзив

Вольнова о Ктиторчуке, подозреваемом в педофилии: "Его сгубила любовь к женской красоте"

27 ноябряАктуально

Утренняя укладка – как сэкономить время на прическе и сохранить здоровье волос

27 ноябряАктуально

9 правил укрепления иммунитета в этом году

27 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

26 ноябряШоу-бизнес

Как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл

26 ноябряEvents

Локдаун близко. Как встретить Новый год взаперти – сценарий номер 1

Новости партнеров

Самый проницательный знак Зодиака: его невозможно провести
Самый проницательный знак Зодиака: его невозможно провести
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа
Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 минуты
Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 минуты
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
(Видео) Рецепт сдобного венского теста для пирожков с яблоками
(Видео) Рецепт сдобного венского теста для пирожков с яблоками
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять