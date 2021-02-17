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Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

Сегодня, 15:42

Интересно, что во Францию белоснежный соус попал из Италии

Бешамель входит в пятерку основных соусов французской кухни, его по праву считают одним из лучших, которые когда-либо были придуманы человечеством. Все просто объясняется – бешамель отлично подчеркивает и оттеняет вкусы всего, к чему "прикасается". Особенно это касается лазаньи, классический рецепт которой предусматривает бешамель. Интересно, что на королевскую кухню Людовика XIV белоснежный соус попал из итальянской Тосканы. Конечно, был немного преображен поваром Франсуа Пьером де ла Варенном, ним же было придумано название: в честь финансиста Людовика XIV маркиза Луи де Бешамеля.

Как сварить бешамель

Для приготовления классического соуса бешамель вам будут нужны пшеничная мука, сливочное масло и молоко, а также специи: соль, перец и мускатный орех. Часто молоко, предназначенное для приготовления соуса, ароматизируют лавровым листом, луком-шалот и гвоздикой.

Простой соус бешамель

Соус бешамель классический
Соус бешамель классический
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 50 г сливочного масла
  • 50 г муки
  • 500 мл молока
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. молотого перца
  • Щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло растопить в сотейнике на небольшом огне, добавить муку. Перемешать венчиком и обжарить до появления золотистого оттенка.
  2. Тонкой струйкой влить 150 мл холодного молока, постоянно помешивая. Довести до кипения и влить остальное молоко. Тщательно перемешать, уделяя особенное внимание стенкам и уголкам сотейника. Довести соус до кипения и проварить еще 3-4 минуты.
  3. Добавить соль и специи. Настоящий бешамель должен быть без комочков, но если не получилось так с первого раза – протираем через сито.

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Бешамель с луком

Бешамель с луком
Бешамель с луком
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 средняя луковица
  • 1 стакан молока
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 ст. л. муки
  • Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очищенную и нарезанную луковицу залить кипящим молоком и дать остыть. Так молоко пропитается вкусом и ароматом лука.
  2. В сковороде растопить столовую ложку сливочного масла и добавить муку. Постоянно помешивая, быстро обжарить муку в масле. Мелкими порциями влить процеженное молоко, настоянное на луке, не забывая помешивая венчиком.
  3. Добавить специи и проварить соус до загустения, не прекращая мешать.

Горчичный соус бешамель

Французский соус бешамель
Французский соус бешамель
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. муки
  • 30 г сливочного масла
  • Молоко
  • Лук репчатый мелкий
  • Лист лавровый – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Тертый мускатный орех
  • Перец свежемолотый – по вкусу
  • Гвоздика целая
  • Несколько столовых ложек горчицы (дижонской, французской с немолотыми зернами, английской)

Способ приготовления:

  1. Смешать в сотейнике молоко, четверть головки репчатого лука, в которую воткнуты два бутона гвоздики, лавровый лист и мускатный орех. Довести до кипения и снять с плиты. Остывшее молоко процедить.
  2. В отдельной посуде растопить сливочное масло, всыпать муку. Обжарить на среднем огне, помешивая, до легкого золотистого оттенка.
  3. Медленно влить молоко и, постоянно перемешивая, варить бешамель до загустения. Приправить солью и перцем. В конце добавить горчицу и перемешать.

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