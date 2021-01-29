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Как приготовить идеальное яйцо пашот: ТОП-5 лайфхаков

Сегодня, 14:54

Нужны исключительно свежие яйца и небольшая сноровка

Французы называют его "оф пош", что значит – яйцо, ошпаренное кипятком. Мы называем их яйца пашот от слова pochette (пошет) – то есть мешочек. Но сути это не меняет: яйца пашот – прекрасный вариант для вкусного завтрака. Правда, многих пугает процесс приготовления яиц пашот. Ну вот как, просто взять и вылить яйцо в кипящую воду? А как же целостность его формы? Познакомимся с процессом варки и узнаем важные лайфхаки этого дела.

Какие "инструменты" понадобятся?

Яйцо пашот
Яйцо пашот
Фото: Pinterest


Кроме непосредственно яиц, нужно организовать

  • кастрюлю побольше
  • уксус 9%
  • ложку
  • бумажное полотенце

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Как варить яйцо пашот?

  1. Вскипятить воду в кастрюле.
  2. Посолить и добавить 1 ст. л уксуса на 1 литр воды.
  3. Разбить яйцо в чашке, в кипящей воде с помощью ложки закрутить воронку.
  4. Влить яйцо не в центр воронки, а немного рядом. Белок должен полностью схватиться, а желток – остаться жидким.
  5. Очень осторожно достаньте яйцо шумовкой и переложите на бумажное полотенце.

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Яйца пашот: лайфхаки

Фото: instagram.com/tanja_tastyfood/

Лайфхак №1

Яйца. Яйца должны быть исключительно свежими. Иначе желток растечется.

Лайфхак №2

Проколите яйцо (помытое) булавкой и варите 10 секунд перед тем, как разбивать в воронку. Этот лайфхак больше для новичков, так вы получите больше шансов, что яйцо не распадется.

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Лайфхак №3

Перед варкой яйца должны быть холодными, поэтому доставать их из холодильника нужно непосредственно перед приготовлением.

Лайфхак №4

Яйцо должно находится бурлящей воде всего 5 секунд. Потом нужно убавить огонь и варить яйцо до готовности от 3 до 5 минут.

Лайфхак №5

Не забывайте, что сейчас в помощь нам существуют разные формочки и пищевая пленка, в которых тоже можно быстро и легко приготовить яйца пашот.

Здесь узнаете, что можно приготовить из черствого хлеба.

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