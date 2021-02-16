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Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Сегодня, 13:22

Узнаем, как сделать так, чтобы они не слипались и не прилипали к кастрюле

Казалось бы, что приготовить макароны – это проще простого. Тем более что правила варки указаны на упаковке. Но часто бывает так, что результат огорчает. Они часто слипаются, разваливаются и прилипают к кастрюле. Чем приводят в легкое недоумения даже опытных хозяек. Конечно, выход есть: если макароны не стали самостоятельным блюдом, их можно бросить на сковороду, подогреть и приготовить вкусный зимний салат, например, с ветчиной. Но что делать, когда хотелось съесть именно макароны? Нужно знать несколько простых и важных лайфхаков. Итак, узнаем, как правильно сварить макароны на плите и в мультиварке.

Макароны на плите

Фото: freepik.com

Перед тем, как варить макароны, подготовьте все продукты:

  • 300 г макарон
  • 1 ст. ложка сливочного масла
  • 3 л воды
  • 1 ст. ложка соли

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Как правильно варить макароны:

  1. Кастрюлю лучше выбирать с широким дном и высокими стенками – так макаронам будет где плавать, а у воды будет меньше шансов сбежать. Главное правило: макароны варятся в большом количестве воды, поэтому не бойтесь налить жидкости больше, чем указано в рецепте.
  2. Поставьте кастрюлю с водой на сильный огонь и доведите ее до кипения. Посолите кипящую воду. Будьте готовы к бурному шипению воды от соли.
  3. Забросьте макароны в кипящую воду, перемешайте, дождитесь закипания и немного убавьте огонь. Крышкой не накрывайте. Макароны следует активно перемешивать, пока они не закипят, чтобы препятствовать их слипанию друг с другом и с дном кастрюли.
  4. После того, как вода закипела, засекайте 3-4 минуты для тонкой вермишели и 5-6 минут для более толстых мучных изделий. Готовность макарон можно проверить, если попытаться сжать выловленные макаронины. Как только они становятся упругими – макароны готовы.
  5. Слейте воду из кастрюли в дуршлаг и процедите макароны, хорошенько стряхнув их в дуршлаге. Затем верните их в кастрюлю, добавьте сливочное масло и снова встряхните, теперь уже в кастрюле, чтобы масло перемешалось, и макароны не слиплись.

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Макароны в мультиварке

Фото: freepik.com

Все, кто пробовал макароны из мультиварки, уверяют – такие макароны не водянистые и очень вкусные.

Для макарон в мультиварке нужно взять (1 порция)

  • 100 г макарон
  • 500 мл воды
  • 1 ст. л растительного масла
  • соль по вкусу

Как правильно сварить макароны в мультиварке

  1. Влить в чашу мультиварки воду. Подсолить.
  2. Установить режим "Паста" и ждать, когда вода закипит. Мультиварка издаст звуковой сигнал.
  3. Если такого нет, можно использовать режим "Суп", "Каша" или "Мультиповар".
  4. После сигнала, что вода закипела, всыпать макароны в кипящую воду. Добавить растительное масло и посолить.
  5. После сигнала мультиварки макароны готовы.

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