Готовим французские блины на Масленицу – рецепт от Григория Германа
Подаются они с апельсиновым соусом
В авторской рубрике "Вкусное утро" на канале "Украина" ведущий и кулинар Григорий Герман делится только лучшими и полезными рецептами. На этот раз он рассказал, как приготовить изысканные и небанальные французские блины, которые станут настоящим украшением стола на Масленицу. А еще у этих блинов французские корни. Блины с апельсиновым соусом – это просто, изысканно и красиво.
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Для приготовления французских блинов по рецепту Григория Германа понадобятся:
- Молоко – 240 мл
- Мука – 130 г
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Сахар – 4 ст. л.
- Апельсин – 1 шт.
- Сливки – 100 мл
- Орехи – 40 г
- Ваниль, соль, кардамон
Способ приготовления
- Яйца с сахаром взбить с помощью миксера до пены. В отдельной миске смешать муку, молоко, ваниль, щепотку соли и масло. Хорошо взбить миксером.
- Осторожно ввести готовую мучную смесь во взбитые яйца. Жарить блины на сковороде.
- Для соуса растопить на сковороде сливочное масло, всыпать несколько столовых ложек сахара и добавить одно зернышко кардамона.
- Нарезать апельсин дольками и снять немного цедры для подачи блюда. Когда карамель начнет коричневеть – время забрасывать апельсин.
- Карамелизировать фрукт и осторожно достать дольки со сковороды.
- К апельсиновой карамели понемногу вливать сливки, постоянно помешивая. Блины сложить треугольниками и выложить на сковороду с карамелью.
- Подавать блины с добавлением карамелизированого апельсина, цедры и орехов.
Здесь узнаете, что делать, если ваши блины получаются толстыми.
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