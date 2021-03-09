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Что делать, если блины получаются толстыми?

Сегодня, 14:58

Замесить новое тесто и не добавлять туда много муки и яиц

Блины на Масленицу, и не только, должны быть идеальными. Что такое идеальный блин? Конечно, вкусный и сочный, и, безусловно, тонкий. То есть удачный. Так что же делать, если каждый раз ваши блины получаются толстыми и непропеченными, хотя вы не допускаете распространенных ошибок при выпекании? Самое главное в таком случае – понимать, сколько вы кладете муки и яиц в тесто. Ниже найдете важные рекомендации.

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Ошибка №1. Ваше тесто слишком густое

Фото: instagram.com/oksana.davydova.3003/
Фото: instagram.com/oksana.davydova.3003/

Так часто происходит, когда тесто замешивается на глаз или используется непроверенный рецепт. Если вы добавили недостаточное количество молоко – тонких блинов не получится.

Ошибка №2. В вашем тесте слишком много яиц

Они дают тесту лишнюю пышность. Эксперты советуют добавлять одно яйцо на пол-литра молока.

Ошибка №3. Ваша сковорода недостаточно разогрета

Сковорода перед жаркой должна раскалиться. В другом случае тесто не покроет поверхность сковороды неравномерно, блины получаются с горками, толстыми и не пропекаются.

Ошибка №4. Вы обильно смазываете сковороду маслом

делаете это каждый раз перед тем, как наливать тесто. Лишнее масло впитывается в тесто, делает его тяжелым и "резиновым". Берите специальную сковороду, которую не нужно постоянно смазывать маслом.

Ошибка №5. Вы вливаете много теста

Понятно, что в таком случае блины не пропекутся. Они будут толстыми. Чтобы это не допустить, набирайте немного тесто, наливайте его быстро, наклоняя сковороду.

Ошибка №6. Берете кефир и думаете, что блины будут тонкими

Конечно, здесь скорее дело вкуса. Но если вы хотите все-таки тонкие блины, а не толстые, то для этого нужно брать молоко, разбаленное с водой.

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Ошибка №7. Вы накрываете сковороду крышкой

В таком случае блины редко пропекаются. Им мешает влага, которая образуется между тестом и крышкой.

Здесь найдете 12 вариантов начинок для блинов к каждому знаку зодиака.

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