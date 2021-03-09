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Готуємо французькі млинці на Масницю – рецепт від Григорія Германа

Сьогодні, 16:41

Подаються вони з апельсиновим соусом

В авторській рубриці "Смачний ранок" на каналі "Україна" ведучий і кулінар Григорій Герман ділиться тільки кращими і корисними рецептами. Цього разу він розповів, як приготувати вишукані та небанальні французькі млинці, які стануть справжньою окрасою столу на Масницю. А ще ця страва має французьке коріння. Млинці з апельсиновим соусом – це просто, вишукано і красиво.

Шукайте вишукані та красиві подарунки – скористайтеся небанальними варіантами нашого березневого календаря .

Для приготування французьких млинців за рецептом Григорія Германа знадобляться:

  • Молоко – 240 мл
  • Борошно – 130 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Вершкове масло – 50 г
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Вершки – 100 мл
  • Горіхи – 40 г
  • Ваніль, сіль, кардамон

Спосіб приготування

  1. Яйця з цукром збити за допомогою міксера до піни. В окремій мисці змішати борошно, молоко, ваніль, дрібку солі та масло. Добре збити міксером.
  2. Обережно ввести готову борошняну суміш у збиті яйця. Смажити млинці на сковороді.
  3. Для соусу розтопити на сковороді вершкове масло, всипати кілька столових ложок цукру і додати одне зернятко кардамону.
  4. Нарізати апельсин дольками та зняти трохи цедри для подачі страви. Коли карамель почне темніти – час закидати апельсин.
  5. Карамелізувати фрукт і обережно дістати його зі сковороди.
  6. До апельсинової карамелі потроху вливати вершки, постійно помішуючи. Млинці скласти трикутниками і викласти на сковороду з карамеллю.
  7. Подавати млинці з додаванням карамелізованого апельсина, цедри та горіхів.

Тут дізнаєтеся, що робити, якщо ваші млинці виходять товстими.

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