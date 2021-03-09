Готуємо французькі млинці на Масницю – рецепт від Григорія Германа

Подаються вони з апельсиновим соусом

В авторській рубриці "Смачний ранок" на каналі "Україна" ведучий і кулінар Григорій Герман ділиться тільки кращими і корисними рецептами. Цього разу він розповів, як приготувати вишукані та небанальні французькі млинці, які стануть справжньою окрасою столу на Масницю. А ще ця страва має французьке коріння. Млинці з апельсиновим соусом – це просто, вишукано і красиво.

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Для приготування французьких млинців за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Молоко – 240 мл

Борошно – 130 г

Яйця – 2 шт.

Вершкове масло – 50 г

Цукор – 4 ст. л.

Апельсин – 1 шт.

Вершки – 100 мл

Горіхи – 40 г

Ваніль, сіль, кардамон

Спосіб приготування

Яйця з цукром збити за допомогою міксера до піни. В окремій мисці змішати борошно, молоко, ваніль, дрібку солі та масло. Добре збити міксером. Обережно ввести готову борошняну суміш у збиті яйця. Смажити млинці на сковороді. Для соусу розтопити на сковороді вершкове масло, всипати кілька столових ложок цукру і додати одне зернятко кардамону. Нарізати апельсин дольками та зняти трохи цедри для подачі страви. Коли карамель почне темніти – час закидати апельсин. Карамелізувати фрукт і обережно дістати його зі сковороди. До апельсинової карамелі потроху вливати вершки, постійно помішуючи. Млинці скласти трикутниками і викласти на сковороду з карамеллю. Подавати млинці з додаванням карамелізованого апельсина, цедри та горіхів.

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