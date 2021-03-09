Готуємо французькі млинці на Масницю – рецепт від Григорія Германа
Подаються вони з апельсиновим соусом
В авторській рубриці "Смачний ранок" на каналі "Україна" ведучий і кулінар Григорій Герман ділиться тільки кращими і корисними рецептами. Цього разу він розповів, як приготувати вишукані та небанальні французькі млинці, які стануть справжньою окрасою столу на Масницю. А ще ця страва має французьке коріння. Млинці з апельсиновим соусом – це просто, вишукано і красиво.
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Для приготування французьких млинців за рецептом Григорія Германа знадобляться:
- Молоко – 240 мл
- Борошно – 130 г
- Яйця – 2 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Цукор – 4 ст. л.
- Апельсин – 1 шт.
- Вершки – 100 мл
- Горіхи – 40 г
- Ваніль, сіль, кардамон
Спосіб приготування
- Яйця з цукром збити за допомогою міксера до піни. В окремій мисці змішати борошно, молоко, ваніль, дрібку солі та масло. Добре збити міксером.
- Обережно ввести готову борошняну суміш у збиті яйця. Смажити млинці на сковороді.
- Для соусу розтопити на сковороді вершкове масло, всипати кілька столових ложок цукру і додати одне зернятко кардамону.
- Нарізати апельсин дольками та зняти трохи цедри для подачі страви. Коли карамель почне темніти – час закидати апельсин.
- Карамелізувати фрукт і обережно дістати його зі сковороди.
- До апельсинової карамелі потроху вливати вершки, постійно помішуючи. Млинці скласти трикутниками і викласти на сковороду з карамеллю.
- Подавати млинці з додаванням карамелізованого апельсина, цедри та горіхів.
Тут дізнаєтеся, що робити, якщо ваші млинці виходять товстими.
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