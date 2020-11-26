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Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

Сегодня, 10:20

Праздник появился благодаря первым английским переселенцам

День благодарения – один из главных праздников в США. Его каждый год отмечают в четвертый четверг ноября. В 2020 году дата Дня благодарения – 26 ноября.

Ужин на День благодарения собирает всю семью за столом, который является символом благополучия и процветания. На праздник традиционно готовят запеченную индейку с клюквенным соусом и греви, разнообразные овощные гарниры, пироги и десерты.

Запеченная индейка

Индейка на День благодарения
Индейка на День благодарения
Фото: Depositphotos

Главное блюдо праздника – индейка, которую готовят обычно всей семьей. Кстати, она является основой праздничного стола не просто так, ведь это была единственная дичь, которую могли поймать первые поселенцы в Америке.

Сейчас ко Дню благодарения по всей стране выращивают около 50 тыс. индеек, чтобы каждая семья могла украсить этим блюдом свой стол. Ее подают с различными гарнирами и особой подливкой – греви.

Картофельное пюре

Пюре из картофеля
Пюре из картофеля
Фото: Depositphotos

Это самый популярный гарнир на День благодарения. Его главный секрет – обилие сливочного масла и молока. Оно обязательно должно быть комнатной температуры. А молоко или сливки – теплыми. Это позволит сделать пюре однородным, без комочков.

Запеканка из батата с маршмеллоу

Запеканка из маршмеллоу и батата
Запеканка из маршмеллоу и батата
Фото: Pinterest

Батат еще называют сладким картофелем. Его цвет напоминает тыкву, а форма одновременно и морковь, и картофель. Батат, запеченный с маршмэллоу, орехами, сахаром и корицей – это вкусный и оригинальный десерт американской кухни.

Запеканка из стручковой фасоли с беконом

Запеканка из стручковой фасоли
Запеканка из стручковой фасоли
Фото: Depositphotos

Она занимает одно из ключевых мест на праздничных столах уже более 60 лет. Она готовится из соуса бешамель, бланшированной фасоли и обжаренных с луком грибов. Все эти ингредиенты смешиваются в форме и запекаются до румяной корочки.

Клюквенный соус

Соус из клюквы к индейке
Соус из клюквы к индейке
Фото: Depositphotos

Хотя его можно купить в супермаркете, домашний клюквенный соус гораздо вкуснее. Его подают холодным к запеченной индейке. Дополнительные ингредиенты – цедра, специи, а в некоторых рецептах – жареный лук.

Греви

Греви готовят из мясного сока
Греви готовят из мясного сока
Фото: Unsplash

Греви по-английски значит подливка, то есть густой соус, полученный непосредственно во время приготовления блюда из выделившихся соков готовящихся продуктов. Он может быть дополнительно загущен мукой или крахмалом. Этим соусом может поливаться при подаче на стол как само блюдо, так и гарнир.

Кукурузный хлеб

Хлеб из кукурузной муки
Хлеб из кукурузной муки
Фото: Depositphotos

Кукурузный хлеб — традиционная выпечка в национальной кухне США. Считается, что это блюдо перешло в современную американскую кухню от коренных народов, населявших Североамериканский континент. Благодаря муке грубого помола хлеб в результате получается воздушным, рассыпчатым и мягким.

Американский кукурузный хлеб принято подавать к блюдам мексиканской кухни (рагу, супам, чили), блюдам южных американских штатов (жареному мясу, пюре). В северных штатах кукурузный хлеб чаще всего едят как пирог, поливая его сладким кленовым сиропом.

Макароны с сыром

Макароны с сыром
Макароны с сыром
Фото: Depositphotos

Незамысловатое, но всегда беспроигрышное сочетание макарон, сыра и соуса бешамель. Макароны с сыром готовят как в будни, так и на праздники.

Тыквенный пирог

Пирог на День благодарения
Пирог на День благодарения
Фото: freepik.com

На десерт американцы пекут тарт из песочного теста с пряной тыквенной начинкой и подают его со взбитыми сливками. Обычно для этого пирога используется консервированное тыквенное пюре, но его можно приготовить и самостоятельно.

Пирог с карамелью и орехами пекан

Пирог с карамелью и орехами
Пирог с карамелью и орехами
Фото: Depositphotos

Еще один традиционный десерт на День благодарения – тарт с орехами пекан и карамелью. В начинку иногда добавляют шоколад. Это очень вкусный, но сытный и калорийный пирог.

Напомним, ранее мы рассказывали о том как есть сладкое и не поправляться.

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Источник: Сегодня
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