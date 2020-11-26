26 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 26 ноября? Всемирный день информации, День благодарения в США, Международный день сапожника. День памяти святителя Иоанна Златоуста – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Герман и Иван.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 ноября.

26 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день информации (World Information Day) проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации МАИ в честь проведенного в этот день в 1992 году первого Международного форума информатизации.

проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации МАИ в честь проведенного в этот день в 1992 году первого Международного форума информатизации. День благодарения в США (Thanksgiving Day) – государственный праздник, который насчитывает четыреста лет и ежегодно отмечается в Америке в четвертый четверг ноября в знак благодарности Всевышнему за дарованные плоды и помощь.

– государственный праздник, который насчитывает четыреста лет и ежегодно отмечается в Америке в четвертый четверг ноября в знак благодарности Всевышнему за дарованные плоды и помощь. Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся производством обуви, а также специалистов по ремонту обуви.

Какой сегодня праздник

26 ноября в православной церкви чтился день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.

В народе 26 ноября почитался Златоуст в честь святого Иоанна Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей. Святому молились о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками. Также к Златоусту обращались за помощью, если у детей был дефект речи.

Приметы на 26 ноября

на Златоуста не бывает оттепелей;

ко дню Златоуста все живое замирает, растения засыпают, звери прячутся по норам;

на Златоуста нельзя ругаться, иначе Бог не услышит молитвы.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1943 – в ходе Второй мировой войны войсками Белорусского фронта освобожден город Гомель.

1976 – зарегистрирована торговая марка "Microsoft".

1977 – во Львове открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову.

1988 – в СССР стартовал пилотируемый космический аппарат "Союз ТМ-7" с международным экипажем.

2007 – официальное завершение первой Фазы проекта Blue Brain по компьютерному моделированию головного мозга человека.

Кто родился 26 ноября

1607 – Джон Гарвард, американский колонист, проповедник, в честь которого назван Гарвардский университет.

1883 – Михай Бабич, венгерский поэт.

1893 – Александр Лебедев, советский физик, специалист в области оптики.

1894 – Норберт Винер, американский математик, один из основоположников кибернетики.

1939 – Тина Тернер, американская певица, автор песен, актриса, танцовщица.

1963 – Дмитрий Табачник, украинский политический и государственный деятель, историк.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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