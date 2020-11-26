26 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 ноября в истории
Какой сегодня праздник, 26 ноября? Всемирный день информации, День благодарения в США, Международный день сапожника. День памяти святителя Иоанна Златоуста – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Герман и Иван.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 ноября.
- Всемирный день информации (World Information Day) проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации МАИ в честь проведенного в этот день в 1992 году первого Международного форума информатизации.
- День благодарения в США (Thanksgiving Day) – государственный праздник, который насчитывает четыреста лет и ежегодно отмечается в Америке в четвертый четверг ноября в знак благодарности Всевышнему за дарованные плоды и помощь.
- Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся производством обуви, а также специалистов по ремонту обуви.
26 ноября в православной церкви чтился день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.
В народе 26 ноября почитался Златоуст в честь святого Иоанна Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей. Святому молились о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками. Также к Златоусту обращались за помощью, если у детей был дефект речи.
Приметы на 26 ноября
- на Златоуста не бывает оттепелей;
- ко дню Златоуста все живое замирает, растения засыпают, звери прячутся по норам;
- на Златоуста нельзя ругаться, иначе Бог не услышит молитвы.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1943 – в ходе Второй мировой войны войсками Белорусского фронта освобожден город Гомель.
- 1976 – зарегистрирована торговая марка "Microsoft".
- 1977 – во Львове открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову.
- 1988 – в СССР стартовал пилотируемый космический аппарат "Союз ТМ-7" с международным экипажем.
- 2007 – официальное завершение первой Фазы проекта Blue Brain по компьютерному моделированию головного мозга человека.
- 1607 – Джон Гарвард, американский колонист, проповедник, в честь которого назван Гарвардский университет.
- 1883 – Михай Бабич, венгерский поэт.
- 1893 – Александр Лебедев, советский физик, специалист в области оптики.
- 1894 – Норберт Винер, американский математик, один из основоположников кибернетики.
- 1939 – Тина Тернер, американская певица, автор песен, актриса, танцовщица.
- 1963 – Дмитрий Табачник, украинский политический и государственный деятель, историк.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.
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