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8 способов приготовления чечевицы, о которых вы не догадывались

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
5 августа, 11:30
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Чечевица – одна из самых полезных среди бобовых. Она легка в приготовлении и отлично насыщает. Ее можно добавлять в оригинальные салаты, готовить крем-супы, жарить котлеты и пышные лепешки
Чечевица с грибами
Чечевица с грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Мощный источник белка, к тому же еще и вкусный – так говорят о чечевице. В отличие от других бобовых, чечевица готовится гораздо быстрее, в этом ее удобство. Главное – уметь правильно ее сварить. Ее можно использовать не только в супах и теплых салатах, она может стать фаршем для котлет и даже для рулетов. 8 интересных применений чечевицы найдете ниже. А в этом материале узнаете, как максимально выгодно подготовиться к пикнику.

Рулет из чечевицы

Рулет из чечевицы
Рулет из чечевицы / Фото: instagram.com/irina_derydin/

Ингредиенты

  • 150 г чечевицы
  • 200 г консервированной фасоли (любой, можно и в томате)
  • 100 г овсяных хлопьев
  • 2 ст. л. семян льна
  • 4 зубчика чеснока
  • 80 г грецких орехов
  • 70 г семян подсолнечника
  • 1 морковь (мелко натертая)
  • 200 г грибов (шампиньоны)
  • 1 луковица
  • по 2 ст. л. томатной пасты, соевого соуса
  • по 1 ст. л. горчицы, тимьяна, розмарина
  • Петрушка, перец и соль – по вкусу

Для глазури

  • 40 г клюквы
  • 1 ч. л. сахара
  • 2 ст. л. кетчупа

Способ приготовления

  1. Лук, чеснок и грибы обжарить, чечевицу сварить до готовности. Хлопья и семена льна измельчить до состояния муки.
  2. Чечевицу, фасоль, орехи, семечки несильно измельчить блендером.
  3. Добавить остальные ингредиенты, переложить в форму, смазанную растительным маслом, и выпекать при 200 градусах 30 минут.
  4. Клюкву и кетчуп смешать, немного пробить блендером и намазать на рулет.
  5. Поставить на 15 минут в духовку. Затем украсить розмарином и клюквой. Когда рулет остынет – достать из формы.

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Чечевичные лепешки

Чечевичные лепешки
Чечевичные лепешки / Фото: instagram.com/perekhrest_uliia/

Ингредиенты

  • 500 г красной чечевицы
  • 500-600 мл воды
  • 1 небольшая луковица
  • 2 средние моркови
  • 3 небольших помидора
  • зелень, соль, приправы – по вкусу

Способ приготовления

  1. Чечевицу замочить на ночь, хорошо промыть. Добавить воду и пробить блендером до состояния жидкой сметаны.
  2. Лук мелко нарубить, морковь натереть на крупной терке. Потушить на сковороде с небольшим количеством воды в течение 10 минут. Остудить.
  3. Помидоры мелко нарезать.
  4. Соединить овощи и чечевичное тесто, добавить зелень, приправы и соль.
  5. Нагреть сковороду без масла, выложить ложкой небольшие лепешки и накрыть крышкой.
  6. Жарить на небольшом огне с двух сторон.

Салат из чечевицы с беконом и гренками

Салат с беконом и гренками
Салат с беконом и гренками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 дольки чеснока
  • 1 пучок свежего тимьяна
  • 400 г зеленой чечевицы
  • 125 г микса салатных листьев
  • 1 ст. л. красного винного уксуса
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса
  • 8 ломтиков копченого бекона
  • 1/2 батона белого хлеба
  • Оливковое масло
  • Черный перец, морская соль

Способ приготовления

  1. Предварительно разогреть духовку и поместить туда две тарелки, чтобы они были теплыми при подаче.
  2. Отварить чечевицу до готовности. Дать стечь лишней жидкости.
  3. В кастрюле с толстым дном разогреть немного оливкового масла, добавить туда мелко нарубленный чеснок, тимьян и чечевицу. Обжаривать около 2 минут.
  4. Помыть и просушить микс-салат.
  5. В чечевицу добавить винный уксус, соль и перец. Накрыть крышкой, чтобы она не остыла.
  6. Для заправки смешать в баночке с крышкой бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец. Хорошо встряхнуть банку.
  7. Бекон нарезать на ломтики, обжарить на сковороде.
  8. Выложить на бумажное полотенце, дать впитаться лишнему жиру.
  9. В сковороду с жиром от бекона положить нарезанный на крупные кусочки хлеб. Поджарить.
  10. Смешать бекон и гренки и поставить в духовку, чтобы они прогрелись.
  11. Выложить чечевицу в миску с микс-салатом. Встряхнуть банку с заправкой, вылить ее на горячую сковороду и дать закипеть. Готовить 2 минуты.
  12. Вылить заправку с миску с салатом, быстро перемешать. Затем добавить гренки и бекон и снова перемешать.

Салат из чечевицы с грушей

Салат из чечевицы с грушей
Салат из чечевицы с грушей / Фото: laperla-foto.livejournal.com

Ингредиенты

  • 200 г вареной коричневой чечевицы
  • 2 спелые, но крепкие груши
  • 2-4 веточки петрушки
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ч. л. растительного масла
  • Свежемолотый черный перец
  • Морская соль

Способ приготовления

  1. Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками, полить лимонным соком.
  2. Листья петрушки мелко нарезать.
  3. Смешать с вареной чечевицей, маслом и грушами.
  4. Добавить соль и перец по вкусу, аккуратно перемешать.

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Суп с чечевицей, грибами и фасолью

Суп из чечевицы
Суп из чечевицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Чечевица – 300 г
  • Фасоль белая – 200 г
  • Грибы сушеные – 50 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень петрушки, сельдерея и пастернака – 50 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Масло растительное – 50 г
  • Зелень – 2 веточки
  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Грибы замочите в холодной воде на полчаса.
  2. Замоченную с вечера фасоль отварите до готовности и протрите через сито до пюреобразного состояния.
  3. Отварите отдельно чечевицу и грибы, грибной бульон отставьте.
  4. Лук и морковь мелко порежьте и слегка обжарьте на растительном масле.
  5. Отварные грибы порежьте, соедините с овощами и еще спассеруйте.
  6. В кипящий грибной бульон добавьте фасолевое пюре, чечевицу и зажарку.
  7. Доведите до вкуса и в самом конце положите мелко рубленый чеснок и зелень.

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Котлеты из чечевицы

Котлеты из чечевицы
Котлеты из чечевицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 стакан красной или зеленой чечевицы, предварительно размоченной в воде
  • 1/2 стакана воды
  • 1/2 стакана сухих хлебных крошек
  • 2 нарезанные луковицы
  • 3-4 дольки чеснока
  • Петрушка
  • Укроп
  • Листья сельдерея
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Чечевицу залить холодной водой и дать ей набухнуть. Жидкость слить.
  2. В блендер налить полстакана воды, перемолоть вместе лук, размоченную чечевицу, зелень, чеснок.
  3. В полученную смесь добавить стакан хлебных крошек, соль и перец по вкусу. Если получилась жидкая смесь, то дать постоять полчаса. За это время сухие хлебные крошки впитают жидкость.
  4. Жарить на сковороде, как обычные котлеты. Котлеты легко лепятся и отлично держат форму.
  5. Подавать со свежим салатом и йогуртовым соусом с зеленью и чесноком.

Чечевица с грибами

Чечевица с грибами
Чечевица с грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Ингредиенты

  • 1 чашка зеленой чечевицы
  • 6-8 шампиньонов
  • 2 зубчика чеснока
  • горсть укропа и петрушки
  • соль и перец – по вкусу
  • по 1 ч. л. розмарина и кориандра
  • специи для грибов

Способ приготовления

  1. Замочить чечевицу на 2-3 часа в холодной воде. Залить 2 чашками воды. Дождаться закипания, убрать пену и уменьшить огонь. Готовить 30 минут.
  2. Грибы помыть и нарезать на тонкие слайсы.
  3. Измельчить чеснок, обжарить на сковороде в течение 30 секунд.
  4. Добавить грибы, готовить 5 минут.
  5. Добавить чечевицу с остатками воды и специями. Готовить еще 5-7 минут под крышкой.
  6. Выключить и добавить зелень.

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Теплый прованский салат с чечевицей

Салат из чечевицы с овощами
Салат из чечевицы с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г чечевицы
  • 1 крупная морковь
  • По 1 средней луковицы и черешка сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 веточки петрушки
  • 2 веточки тимьяна
  • 4 бутона гвоздики
  • 2 лавровых листа

Для соуса

  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. соли
  • Свежемолотый черный перец
  • По 2 веточки базилика, петрушки и тархуна

Способ приготовления

  1. Луковицу очистить и, не разрезая, воткнуть в нее бутоны гвоздики. Чеснок, не очищая, слегка раздавить тыльной стороной ножа. Морковь помыть, почистить, нарезать мелкими кубиками.
  2. Чечевицу перебрать, промыть, положить в кастрюлю. Добавить чеснок, нашпигованный гвоздикой лук, сельдерей (разрезав его наполовину), лавровый лист, целые веточки петрушки и тимьяна.
  3. Залить литром холодной воды, довести до кипения и варить 15-40 минут в зависимости от сорта чечевицы. За 10 минут до окончания варки всыпать порезанную морковь. С готовой чечевицы слить воду, удалить травы, лук, сельдерей. Чеснок вынуть, но не выбрасывать.
  4. Чеснок очистить от шелухи, положить в емкость для измельчения, добавить горчицу, винный уксус, оливковое масло, соль и черный перец. Измельчить.
  5. У зелени удалить жесткие стебли, листики мелко порубить. Добавить к соусу, перемешать. Полить соусом теплый салат, подавать к столу.

И еще один интересный рецепт супа – вишисуаза – узнаете из видео.

Здесь собраны рецепты самых неожиданных блюд из пшена.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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