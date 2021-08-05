8 способов приготовления чечевицы, о которых вы не догадывались

Мощный источник белка, к тому же еще и вкусный – так говорят о чечевице. В отличие от других бобовых, чечевица готовится гораздо быстрее, в этом ее удобство. Главное – уметь правильно ее сварить. Ее можно использовать не только в супах и теплых салатах, она может стать фаршем для котлет и даже для рулетов. 8 интересных применений чечевицы найдете ниже. А в этом материале узнаете, как максимально выгодно подготовиться к пикнику.
Рулет из чечевицы
Ингредиенты
- 150 г чечевицы
- 200 г консервированной фасоли (любой, можно и в томате)
- 100 г овсяных хлопьев
- 2 ст. л. семян льна
- 4 зубчика чеснока
- 80 г грецких орехов
- 70 г семян подсолнечника
- 1 морковь (мелко натертая)
- 200 г грибов (шампиньоны)
- 1 луковица
- по 2 ст. л. томатной пасты, соевого соуса
- по 1 ст. л. горчицы, тимьяна, розмарина
- Петрушка, перец и соль – по вкусу
Для глазури
- 40 г клюквы
- 1 ч. л. сахара
- 2 ст. л. кетчупа
Способ приготовления
- Лук, чеснок и грибы обжарить, чечевицу сварить до готовности. Хлопья и семена льна измельчить до состояния муки.
- Чечевицу, фасоль, орехи, семечки несильно измельчить блендером.
- Добавить остальные ингредиенты, переложить в форму, смазанную растительным маслом, и выпекать при 200 градусах 30 минут.
- Клюкву и кетчуп смешать, немного пробить блендером и намазать на рулет.
- Поставить на 15 минут в духовку. Затем украсить розмарином и клюквой. Когда рулет остынет – достать из формы.
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Чечевичные лепешки
Ингредиенты
- 500 г красной чечевицы
- 500-600 мл воды
- 1 небольшая луковица
- 2 средние моркови
- 3 небольших помидора
- зелень, соль, приправы – по вкусу
Способ приготовления
- Чечевицу замочить на ночь, хорошо промыть. Добавить воду и пробить блендером до состояния жидкой сметаны.
- Лук мелко нарубить, морковь натереть на крупной терке. Потушить на сковороде с небольшим количеством воды в течение 10 минут. Остудить.
- Помидоры мелко нарезать.
- Соединить овощи и чечевичное тесто, добавить зелень, приправы и соль.
- Нагреть сковороду без масла, выложить ложкой небольшие лепешки и накрыть крышкой.
- Жарить на небольшом огне с двух сторон.
Салат из чечевицы с беконом и гренками
Ингредиенты
- 2 дольки чеснока
- 1 пучок свежего тимьяна
- 400 г зеленой чечевицы
- 125 г микса салатных листьев
- 1 ст. л. красного винного уксуса
- 2 ст. л. бальзамического уксуса
- 8 ломтиков копченого бекона
- 1/2 батона белого хлеба
- Оливковое масло
- Черный перец, морская соль
Способ приготовления
- Предварительно разогреть духовку и поместить туда две тарелки, чтобы они были теплыми при подаче.
- Отварить чечевицу до готовности. Дать стечь лишней жидкости.
- В кастрюле с толстым дном разогреть немного оливкового масла, добавить туда мелко нарубленный чеснок, тимьян и чечевицу. Обжаривать около 2 минут.
- Помыть и просушить микс-салат.
- В чечевицу добавить винный уксус, соль и перец. Накрыть крышкой, чтобы она не остыла.
- Для заправки смешать в баночке с крышкой бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец. Хорошо встряхнуть банку.
- Бекон нарезать на ломтики, обжарить на сковороде.
- Выложить на бумажное полотенце, дать впитаться лишнему жиру.
- В сковороду с жиром от бекона положить нарезанный на крупные кусочки хлеб. Поджарить.
- Смешать бекон и гренки и поставить в духовку, чтобы они прогрелись.
- Выложить чечевицу в миску с микс-салатом. Встряхнуть банку с заправкой, вылить ее на горячую сковороду и дать закипеть. Готовить 2 минуты.
- Вылить заправку с миску с салатом, быстро перемешать. Затем добавить гренки и бекон и снова перемешать.
Салат из чечевицы с грушей
Ингредиенты
- 200 г вареной коричневой чечевицы
- 2 спелые, но крепкие груши
- 2-4 веточки петрушки
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ч. л. растительного масла
- Свежемолотый черный перец
- Морская соль
Способ приготовления
- Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками, полить лимонным соком.
- Листья петрушки мелко нарезать.
- Смешать с вареной чечевицей, маслом и грушами.
- Добавить соль и перец по вкусу, аккуратно перемешать.
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Суп с чечевицей, грибами и фасолью
Ингредиенты
- Чечевица – 300 г
- Фасоль белая – 200 г
- Грибы сушеные – 50 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень петрушки, сельдерея и пастернака – 50 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Масло растительное – 50 г
- Зелень – 2 веточки
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Грибы замочите в холодной воде на полчаса.
- Замоченную с вечера фасоль отварите до готовности и протрите через сито до пюреобразного состояния.
- Отварите отдельно чечевицу и грибы, грибной бульон отставьте.
- Лук и морковь мелко порежьте и слегка обжарьте на растительном масле.
- Отварные грибы порежьте, соедините с овощами и еще спассеруйте.
- В кипящий грибной бульон добавьте фасолевое пюре, чечевицу и зажарку.
- Доведите до вкуса и в самом конце положите мелко рубленый чеснок и зелень.
Котлеты из чечевицы
Ингредиенты
- 1 стакан красной или зеленой чечевицы, предварительно размоченной в воде
- 1/2 стакана воды
- 1/2 стакана сухих хлебных крошек
- 2 нарезанные луковицы
- 3-4 дольки чеснока
- Петрушка
- Укроп
- Листья сельдерея
- Соль, перец
Способ приготовления
- Чечевицу залить холодной водой и дать ей набухнуть. Жидкость слить.
- В блендер налить полстакана воды, перемолоть вместе лук, размоченную чечевицу, зелень, чеснок.
- В полученную смесь добавить стакан хлебных крошек, соль и перец по вкусу. Если получилась жидкая смесь, то дать постоять полчаса. За это время сухие хлебные крошки впитают жидкость.
- Жарить на сковороде, как обычные котлеты. Котлеты легко лепятся и отлично держат форму.
- Подавать со свежим салатом и йогуртовым соусом с зеленью и чесноком.
Чечевица с грибами
Ингредиенты
- 1 чашка зеленой чечевицы
- 6-8 шампиньонов
- 2 зубчика чеснока
- горсть укропа и петрушки
- соль и перец – по вкусу
- по 1 ч. л. розмарина и кориандра
- специи для грибов
Способ приготовления
- Замочить чечевицу на 2-3 часа в холодной воде. Залить 2 чашками воды. Дождаться закипания, убрать пену и уменьшить огонь. Готовить 30 минут.
- Грибы помыть и нарезать на тонкие слайсы.
- Измельчить чеснок, обжарить на сковороде в течение 30 секунд.
- Добавить грибы, готовить 5 минут.
- Добавить чечевицу с остатками воды и специями. Готовить еще 5-7 минут под крышкой.
- Выключить и добавить зелень.
Теплый прованский салат с чечевицей
Ингредиенты
- 300 г чечевицы
- 1 крупная морковь
- По 1 средней луковицы и черешка сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 3 веточки петрушки
- 2 веточки тимьяна
- 4 бутона гвоздики
- 2 лавровых листа
Для соуса
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ст. л. винного уксуса
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. соли
- Свежемолотый черный перец
- По 2 веточки базилика, петрушки и тархуна
Способ приготовления
- Луковицу очистить и, не разрезая, воткнуть в нее бутоны гвоздики. Чеснок, не очищая, слегка раздавить тыльной стороной ножа. Морковь помыть, почистить, нарезать мелкими кубиками.
- Чечевицу перебрать, промыть, положить в кастрюлю. Добавить чеснок, нашпигованный гвоздикой лук, сельдерей (разрезав его наполовину), лавровый лист, целые веточки петрушки и тимьяна.
- Залить литром холодной воды, довести до кипения и варить 15-40 минут в зависимости от сорта чечевицы. За 10 минут до окончания варки всыпать порезанную морковь. С готовой чечевицы слить воду, удалить травы, лук, сельдерей. Чеснок вынуть, но не выбрасывать.
- Чеснок очистить от шелухи, положить в емкость для измельчения, добавить горчицу, винный уксус, оливковое масло, соль и черный перец. Измельчить.
- У зелени удалить жесткие стебли, листики мелко порубить. Добавить к соусу, перемешать. Полить соусом теплый салат, подавать к столу.
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