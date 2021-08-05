8 способів приготування сочевиці, про які ви не здогадувались

Сочевиця – одна з найкорисніших серед бобових. Вона легка в приготуванні та прекрасно насичує. Її можна додавати в оригінальні салати, готувати крем-супи, смажити котлети і пишні коржі

Сочевиця з грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Потужне джерело білка, до того ж ще й смачне – так кажуть про сочевицю. На відміну від інших бобових, сочевиця готується набагато швидше, в цьому її зручність. Головне – вміти правильно її зварити. Її можна використовувати не тільки в супах і теплих салатах, вона може стати фаршем для котлет і навіть для рулетів. 8 цікавих застосувань сочевиці знайдете нижче. А в цьому матеріалі дізнаєтеся, як максимально вигідно підготуватися до пікніка.

Рулет із сочевиці

Рулет з сочевиці / Фото: instagram.com/irina_derydin/

Інгредієнти

150 г сочевиці

200 г консервованої квасолі (будь-який, можна і в томаті)

100 г вівсяних пластівців

2 ст. л. насіння льону

4 зубчики часнику

80 г волоських горіхів

70 г насіння соняшнику

1 морква (дрібно натерта)

200 г грибів (шампіньйони)

1 цибулина

по 2 ст. л. томатної пасти, соєвого соусу

по 1 ст. л. гірчиці, чебрецю, розмарину

Петрушка, перець і сіль – за смаком

Для глазурі

40 г журавлини

1 ч. л. цукру

2 ст. л. кетчупу

Спосіб приготування

Цибулю, часник і гриби обсмажити, сочевицю зварити до готовності. Пластівці і насіння льону подрібнити до стану борошна. Сочевицю, квасолю, горіхи, насіння несильно подрібнити блендером. Додати інші інгредієнти, перекласти у форму, змащену олією, і випікати за 200 градусів30 хвилин. Журавлину і кетчуп змішати, трохи пробити блендером і намазати на рулет. Поставити на 15 хвилин в духовку. Потім прикрасити розмарином і журавлиною. Коли рулет охолоне – дістати з форми.

Сочевичні коржі

Коржики із сочевиці / Фото: instagram.com/perekhrest_uliia/

Інгредієнти

500 г червоної сочевиці

500-600 мл води

1 невелика цибулина

2 середні моркви

3 невеликих помідори

зелень, сіль, приправи – за смаком

Спосіб приготування

Сочевицю замочити на ніч, добре промити. Додати воду і пробити блендером до стану рідкої сметани. Цибулю дрібно порубати, моркву натерти на крупній тертці. Протушкувати на сковороді з невеликою кількістю води 10 хвилин. Остудити. Помідори дрібно нарізати. З'єднати овочі та тісто із сочевиці, додати зелень, приправи і сіль. Нагріти сковороду без оліїа, викласти ложкою невеликі коржі й накрити кришкою. Смажити на невеликому вогні з двох боків.

Салат з сочевиці з беконом і грінками

Салат з беконом та грінками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 зубчики часнику

1 пучок свіжого чебрецю

400 г зеленої сочевиці

125 г міксу салатного листя

1 ст. л. червоного винного оцту

2 ст. л. бальзамічного оцту

8 скибочок копченого бекону

1/2 батона білого хліба

Оливкова олія

Чорний перець, морська сіль

Спосіб приготування

Попередньо розігріти духовку і помістити туди дві тарілки, щоб вони були теплими при подачі. Відварити сочевицю до готовності. Дати стекти зайвої рідини. У каструлі з товстим дном розігріти трохи оливкової олії, додати туди дрібно нарізаний часник, чебрець і сочевицю. Обсмажувати близько 2 хвилин. Помити і просушити мікс-салат. У сочевицю додати винний оцет, сіль і перець. Накрити кришкою, щоб вона не охолола. Для заправки змішати в баночці з кришкою бальзамічний оцет, оливкову олію, сіль, перець. Добре струсити банку. Бекон нарізати на скибочки, обсмажити на сковороді. Викласти на паперовий рушник, дати вбратися зайвому жиру. У сковороду з жиром від бекону покласти нарізаний на великі шматочки хліб. Підсмажити. Змішати бекон і грінки і поставити в духовку, щоб вони прогрілися. Викласти сочевицю в миску з мікс-салатом. Струснути банку із заправкою, вилити її на гарячу сковороду і дати закипіти. Готувати 2 хвилини. Вилити заправку з миску з салатом, швидко перемішати. Потім додати грінки і бекон і знову перемішати.

Салат з сочевиці з грушею

Салат з сочевиці з грушею / Фото: laperla-foto.livejournal.com

Інгредієнти

200 г вареної коричневої сочевиці

2 стиглі, але тверді груші

2-4 гілочки петрушки

2 ст. л. лимонного соку

2 ч. л. олії

Мелений чорний перець

Морська сіль

Спосіб приготування

Груші очистити від шкірки і насіння, нарізати кубиками, полити лимонним соком. Листя петрушки дрібно нарізати. Змішати з вареною сочевицею, олією і грушами. Додати сіль і перець за смаком, акуратно перемішати.

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Суп з сочевицею, грибами і квасолею

Суп з сочевиці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Сочевиця – 300 г

Квасоля біла – 200 г

Гриби сушені – 50 г

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Корінь петрушки, селери і пастернаку – 50 г

Часник – 1 зубчик

Олія – 50 г

Зелень – 2 гілочки

Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Гриби замочити в холодній воді на півгодини. Замочену з вечора квасолю відваріть до готовності і протріть через сито до пюреобразного стану. Відваріть окремо сочевицю і гриби, грибний бульйон відставте. Цибулю і моркву дрібно поріжте і злегка обсмажте на олії. Відварені гриби поріжте, з'єднайте з овочами і ще спасеруйте. У киплячий грибний бульйон додайте квасолеве пюре, сочевицю і зажарку. Доведіть до смаку і наприкінці покладіть дрібно рубаний часник і зелень.

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Котлети з сочевиці

Котлети з сочевиці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 склянка червоної або зеленої сочевиці, попередньо розмоченої у воді

1/2 склянки води

1/2 склянки сухих хлібних крихт

2 нарізані цибулини

3-4 зубчики часнику

петрушка

кріп

листя селери

сіль, перець

Спосіб приготування

Сочевицю залити холодною водою і дати їй набрякнути. Рідину злити. У блендер налити півсклянки води, перемолоти разом цибулю, розмочену сочевицю, зелень, часник. В отриману суміш додати склянку хлібних крихт, сіль і перець за смаком. Якщо вийшла рідка суміш, то дати постояти півгодини. За цей час сухі хлібні крихти вберуть рідину. Смажити на сковорідці, як звичайні котлети. Котлети легко ліпляться і тримають форму. Подавати зі свіжим салатом і йогуртовим соусом із зеленню і часником.

Сочевиця з грибами

Сочевиця з грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Інгредієнти

1 чашка зеленої сочевиці

6-8 печериць

2 зубчики часнику

жменя кропу і петрушки

сіль і перець – за смаком

по 1 ч. л. розмарину і коріандру

спеції для грибів

Спосіб приготування

Замочити сочевицю на 2-3 години в холодній воді. Залити 2 чашками води. Дочекатися закипання, прибрати піну і зменшити вогонь. Готувати 30 хвилин. Гриби помити і нарізати на тонкі слайси. Подрібнити часник, обсмажити на сковороді 30 секунд. Додати гриби, готувати 5 хвилин. Додати сочевицю з залишками води і спеціями. Готувати ще 5-7 хвилин під кришкою. Вимкнути і додати зелень.

Теплий прованський салат з сочевицею

Салат з сочевиці з овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г сочевиці

1 велика морква

по 1 середній цибулині і стеблу селери

3 зубчики часнику

3 гілочки петрушки

2 гілочки чебрецю

4 бутони гвоздики

2 лаврове листя

Для соусу

1 ч. л. гірчиці

1 ст. л. винного оцту

4 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. солі

Мелений чорний перець

За 2 гілочки базиліка, петрушки і тархуна

Спосіб приготування

Цибулину очистити і, не розрізаючи, увіткнути в неї бутони гвоздики. Часник, не очищаючи, злегка розчавити тильною стороною ножа. Моркву помити, почистити, нарізати дрібними кубиками. Сочевицю перебрати, промити, покласти в каструлю. Додати часник, нашпигований гвоздикою цибулю, селеру (розрізавши його наполовину), лаврове листя, цілі гілочки петрушки і чебрецю. Залити літром холодної води, довести до кипіння і варити 15-40 хвилин залежно від сорту сочевиці. За 10 хвилин до закінчення варіння всипати порізану моркву. З готової сочевиці злити воду, видалити трави, цибуля, селера. Часник вийняти, але не викидати. Часник очистити від лушпиння, покласти в ємність для подрібнення, додати гірчицю, винний оцет, оливкову олію, сіль і чорний перець. Подрібнити. У зелені видалити жорсткі стебла, листя дрібно порубати. Додати до соусу, перемішати. Полити соусом теплий салат, подавати до столу.

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