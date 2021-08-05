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8 способів приготування сочевиці, про які ви не здогадувались

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 серпня, 11:30
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Сочевиця – одна з найкорисніших серед бобових. Вона легка в приготуванні та прекрасно насичує. Її можна додавати в оригінальні салати, готувати крем-супи, смажити котлети і пишні коржі
Сочевиця з грибами
Сочевиця з грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Потужне джерело білка, до того ж ще й смачне – так кажуть про сочевицю. На відміну від інших бобових, сочевиця готується набагато швидше, в цьому її зручність. Головне – вміти правильно її зварити. Її можна використовувати не тільки в супах і теплих салатах, вона може стати фаршем для котлет і навіть для рулетів. 8 цікавих застосувань сочевиці знайдете нижче. А в цьому матеріалі дізнаєтеся, як максимально вигідно підготуватися до пікніка.

Рулет із сочевиці

Рулет з сочевиці
Рулет з сочевиці / Фото: instagram.com/irina_derydin/

Інгредієнти

  • 150 г сочевиці
  • 200 г консервованої квасолі (будь-який, можна і в томаті)
  • 100 г вівсяних пластівців
  • 2 ст. л. насіння льону
  • 4 зубчики часнику
  • 80 г волоських горіхів
  • 70 г насіння соняшнику
  • 1 морква (дрібно натерта)
  • 200 г грибів (шампіньйони)
  • 1 цибулина
  • по 2 ст. л. томатної пасти, соєвого соусу
  • по 1 ст. л. гірчиці, чебрецю, розмарину
  • Петрушка, перець і сіль – за смаком

Для глазурі

  • 40 г журавлини
  • 1 ч. л. цукру
  • 2 ст. л. кетчупу

Спосіб приготування

  1. Цибулю, часник і гриби обсмажити, сочевицю зварити до готовності. Пластівці і насіння льону подрібнити до стану борошна.
  2. Сочевицю, квасолю, горіхи, насіння несильно подрібнити блендером.
  3. Додати інші інгредієнти, перекласти у форму, змащену олією, і випікати за 200 градусів30 хвилин.
  4. Журавлину і кетчуп змішати, трохи пробити блендером і намазати на рулет.
  5. Поставити на 15 хвилин в духовку. Потім прикрасити розмарином і журавлиною. Коли рулет охолоне – дістати з форми.

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Сочевичні коржі

Коржики із сочевиці
Коржики із сочевиці / Фото: instagram.com/perekhrest_uliia/

Інгредієнти

  • 500 г червоної сочевиці
  • 500-600 мл води
  • 1 невелика цибулина
  • 2 середні моркви
  • 3 невеликих помідори
  • зелень, сіль, приправи – за смаком

Спосіб приготування

  1. Сочевицю замочити на ніч, добре промити. Додати воду і пробити блендером до стану рідкої сметани.
  2. Цибулю дрібно порубати, моркву натерти на крупній тертці. Протушкувати на сковороді з невеликою кількістю води 10 хвилин. Остудити.
  3. Помідори дрібно нарізати.
  4. З'єднати овочі та тісто із сочевиці, додати зелень, приправи і сіль.
  5. Нагріти сковороду без оліїа, викласти ложкою невеликі коржі й накрити кришкою.
  6. Смажити на невеликому вогні з двох боків.

Салат з сочевиці з беконом і грінками

Салат з беконом та грінками
Салат з беконом та грінками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 зубчики часнику
  • 1 пучок свіжого чебрецю
  • 400 г зеленої сочевиці
  • 125 г міксу салатного листя
  • 1 ст. л. червоного винного оцту
  • 2 ст. л. бальзамічного оцту
  • 8 скибочок копченого бекону
  • 1/2 батона білого хліба
  • Оливкова олія
  • Чорний перець, морська сіль

Спосіб приготування

  1. Попередньо розігріти духовку і помістити туди дві тарілки, щоб вони були теплими при подачі.
  2. Відварити сочевицю до готовності. Дати стекти зайвої рідини.
  3. У каструлі з товстим дном розігріти трохи оливкової олії, додати туди дрібно нарізаний часник, чебрець і сочевицю. Обсмажувати близько 2 хвилин.
  4. Помити і просушити мікс-салат.
  5. У сочевицю додати винний оцет, сіль і перець. Накрити кришкою, щоб вона не охолола.
  6. Для заправки змішати в баночці з кришкою бальзамічний оцет, оливкову олію, сіль, перець. Добре струсити банку.
  7. Бекон нарізати на скибочки, обсмажити на сковороді.
  8. Викласти на паперовий рушник, дати вбратися зайвому жиру.
  9. У сковороду з жиром від бекону покласти нарізаний на великі шматочки хліб. Підсмажити.
  10. Змішати бекон і грінки і поставити в духовку, щоб вони прогрілися.
  11. Викласти сочевицю в миску з мікс-салатом. Струснути банку із заправкою, вилити її на гарячу сковороду і дати закипіти. Готувати 2 хвилини.
  12. Вилити заправку з миску з салатом, швидко перемішати. Потім додати грінки і бекон і знову перемішати.

Салат з сочевиці з грушею

Салат з сочевиці з грушею
Салат з сочевиці з грушею / Фото: laperla-foto.livejournal.com

Інгредієнти

  • 200 г вареної коричневої сочевиці
  • 2 стиглі, але тверді груші
  • 2-4 гілочки петрушки
  • 2 ст. л. лимонного соку
  • 2 ч. л. олії
  • Мелений чорний перець
  • Морська сіль

Спосіб приготування

  1. Груші очистити від шкірки і насіння, нарізати кубиками, полити лимонним соком.
  2. Листя петрушки дрібно нарізати.
  3. Змішати з вареною сочевицею, олією і грушами.
  4. Додати сіль і перець за смаком, акуратно перемішати.

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Суп з сочевицею, грибами і квасолею

Суп з сочевиці
Суп з сочевиці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Сочевиця – 300 г
  • Квасоля біла – 200 г
  • Гриби сушені – 50 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Корінь петрушки, селери і пастернаку – 50 г
  • Часник – 1 зубчик
  • Олія – 50 г
  • Зелень – 2 гілочки
  • Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Гриби замочити в холодній воді на півгодини.
  2. Замочену з вечора квасолю відваріть до готовності і протріть через сито до пюреобразного стану.
  3. Відваріть окремо сочевицю і гриби, грибний бульйон відставте.
  4. Цибулю і моркву дрібно поріжте і злегка обсмажте на олії.
  5. Відварені гриби поріжте, з'єднайте з овочами і ще спасеруйте.
  6. У киплячий грибний бульйон додайте квасолеве пюре, сочевицю і зажарку.
  7. Доведіть до смаку і наприкінці покладіть дрібно рубаний часник і зелень.

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Котлети з сочевиці

Котлети з сочевиці
Котлети з сочевиці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 склянка червоної або зеленої сочевиці, попередньо розмоченої у воді
  • 1/2 склянки води
  • 1/2 склянки сухих хлібних крихт
  • 2 нарізані цибулини
  • 3-4 зубчики часнику
  • петрушка
  • кріп
  • листя селери
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Сочевицю залити холодною водою і дати їй набрякнути. Рідину злити.
  2. У блендер налити півсклянки води, перемолоти разом цибулю, розмочену сочевицю, зелень, часник.
  3. В отриману суміш додати склянку хлібних крихт, сіль і перець за смаком. Якщо вийшла рідка суміш, то дати постояти півгодини. За цей час сухі хлібні крихти вберуть рідину.
  4. Смажити на сковорідці, як звичайні котлети. Котлети легко ліпляться і тримають форму.
  5. Подавати зі свіжим салатом і йогуртовим соусом із зеленню і часником.

Сочевиця з грибами

Сочевиця з грибами
Сочевиця з грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Інгредієнти

  • 1 чашка зеленої сочевиці
  • 6-8 печериць
  • 2 зубчики часнику
  • жменя кропу і петрушки
  • сіль і перець – за смаком
  • по 1 ч. л. розмарину і коріандру
  • спеції для грибів

Спосіб приготування

  1. Замочити сочевицю на 2-3 години в холодній воді. Залити 2 чашками води. Дочекатися закипання, прибрати піну і зменшити вогонь. Готувати 30 хвилин.
  2. Гриби помити і нарізати на тонкі слайси.
  3. Подрібнити часник, обсмажити на сковороді 30 секунд.
  4. Додати гриби, готувати 5 хвилин.
  5. Додати сочевицю з залишками води і спеціями. Готувати ще 5-7 хвилин під кришкою.
  6. Вимкнути і додати зелень.

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Теплий прованський салат з сочевицею

Салат з сочевиці з овочами
Салат з сочевиці з овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г сочевиці
  • 1 велика морква
  • по 1 середній цибулині і стеблу селери
  • 3 зубчики часнику
  • 3 гілочки петрушки
  • 2 гілочки чебрецю
  • 4 бутони гвоздики
  • 2 лаврове листя

Для соусу

  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1 ст. л. винного оцту
  • 4 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. солі
  • Мелений чорний перець
  • За 2 гілочки базиліка, петрушки і тархуна

Спосіб приготування

  1. Цибулину очистити і, не розрізаючи, увіткнути в неї бутони гвоздики. Часник, не очищаючи, злегка розчавити тильною стороною ножа. Моркву помити, почистити, нарізати дрібними кубиками.
  2. Сочевицю перебрати, промити, покласти в каструлю. Додати часник, нашпигований гвоздикою цибулю, селеру (розрізавши його наполовину), лаврове листя, цілі гілочки петрушки і чебрецю.
  3. Залити літром холодної води, довести до кипіння і варити 15-40 хвилин залежно від сорту сочевиці. За 10 хвилин до закінчення варіння всипати порізану моркву. З готової сочевиці злити воду, видалити трави, цибуля, селера. Часник вийняти, але не викидати.
  4. Часник очистити від лушпиння, покласти в ємність для подрібнення, додати гірчицю, винний оцет, оливкову олію, сіль і чорний перець. Подрібнити.
  5. У зелені видалити жорсткі стебла, листя дрібно порубати. Додати до соусу, перемішати. Полити соусом теплий салат, подавати до столу.

І ще один цікавий рецепт супу – вішісуаза – дізнаєтеся з відео.

Тут зібрані рецепти найнесподіваніших страв з пшона.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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