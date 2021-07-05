Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

7 сытных и несладких блюд с летними сезонными фруктами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
5 июля, 13:05
Копировать ссылку
Персики, яблоки и груши – это не только выпечка и варенье, эти фрукты могут идеально подчеркнуть вкус свинины или курицы. Они станут главным ингредиентом для салатов, в которых есть сыр или хамон
Салат с персиком и сыром
Салат с персиком и сыром / Фото: freepik.com

Пора прекратить смотреть на фрукты исключительно как на десерт. Например, персик идеально подчеркивает вкус сыра халуми и нежную жареную грушу, ну и классический дуэт – сыр с плесенью и груша – обеспечит изысканный салат. Итак, ниже 7 рецептов, которые можно приготовить к ужину для всей семьи. А как провести это лето достойно и с впечатлениями – узнаете из нашего календаря лайфхаков.

Салат с персиком и халуми

Салат с персиком и халуми
Салат с персиком и халуми / Фото: instagram.com/lana.thms_food/

Ингредиенты:

  • Листья салата, красный лук и помидоры черри – по вкусу
  • Персик – 2 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Сыр хулуми – 150 г

Для заправки:

  • Малиновое варенье – 2 ч. л.
  • Винный уксус – 2 ч. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Для соуса смешать все ингредиенты до однородности,
  2. Нарезать томаты пополам, огурцы – кольцами, персики – на дольки, лук – мелко.
  3. На сухой сковороде обжарить персик по минуте с каждой стороны.
  4. На эту же сковороду на оливковом масле обжарить сыр с обоих сторон по минуте. Собрать салат, украсить по вкусу.

Читайте также:

Салат из персиков, хамона и моцареллы

Салат с персиками и хамоном
Салат с персиками и хамоном / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 50 г рукколы
  • 2 сладких персика
  • 6-8 кусочков испанского хамона
  • 250 г моцареллы
  • Сок из 1/2 лимона
  • Бальзамический крем
  • Оливковое масло
  • Соль и перец

Способ приготовления:

  1. Рукколу помойте и обсушите.
  2. Персики помойте и разрежьте на 8 частей.
  3. Моцареллу нарежьте ломтиками.
  4. Перемешайте персики с лимоном, оливковым маслом, солью и перцем.
  5. Выложите рукколу на четыре тарелки. Сверху выложите хамон, персики и сыр. Сбрызните бальзамическим уксусом.

Свинина с яблоками и горчицей

Свиные медальоны с яблоками
Свиные медальоны с яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 600 г свиной вырезки
  • 2-3 кисло-сладких яблока
  • Немного бульона или воды
  • 1 ст. л. горчицы
  • 1 ст. л. сметаны или сливок (по желанию)
  • Зелень (петрушка или кервель)
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свинину нарезать толстыми кусочками, слегка отбить, чтобы получились ровные медальоны.
  2. Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками.
  3. В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить мясо практически до полной готовности и переложить на тарелку.
  4. Влить немного бульона (около 1/2 стакана), дать немного выпариться. Добавить горчицу, перемешать. Следом добавить яблоки и дать им потушиться несколько минут.
  5. Вернуть в сковороду мясо, довести до полной готовности.
  6. По желанию добавить в соус сметану. Посолить и поперчить. Посыпать зеленью и подавать.

Читайте также:

Грушевый тарт с орехами и сыром

Тарт с грушами и сыром
Тарт с грушами и сыром / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Для теста:

  • 190 г грецких орехов
  • 100 г муки
  • 60 г сливочного масла
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • 2 крупных спелых груши
  • 150 г сыра с голубой плесенью
  • 2 ст. л. сметаны
  • Горсть грецких орехов
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Выложить в блендер орехи для теста и измельчить их. Затем добавить муку, соль и нарезанное кубиками сливочное масло. Все тщательно взбить до получения однородной массы.
  2. Полученное тесто накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на час.
  3. Выложить полученное тесто в форму для выпечки, тщательно разравнивая его и формируя края. Убрать форму с тестом в морозильную камеру на 30 минут.
  4. Далее распределить на тесто сметану и сыр, нарезанный небольшими кубиками.
  5. Грушу разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать мякоть ломтиками. Выложить ломтики груши на пирог. Посолить и поперчить.
  6. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 12-15 минут. Затем посыпать грецкими орехами и готовить еще 5-7 минут.

Рулет из куриного фарша с яблоками

Куриный рулет с яблоками
Куриный рулет с яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 450 г фарша из куриных бедрышек
  • 4 яблока Голден
  • 1 репчатый лук
  • 1 крупное яйцо
  • 1 ломтик белого хлеба
  • 1/4 стакана молока
  • 1/2 пучка петрушки
  • 1,5 ч. л. семян фенхеля
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1/4 стакана яблочного джема
  • 1 ст. л. дижонской горчицы с зернами
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте.
  2. Разогрейте духовку до 230 градусов. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком.
  3. Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину.
  4. В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками.
  5. Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга. Или сделайте один большой рулет, только помните, что его нужно будет готовить дольше.
  6. Смешайте дольки яблок, 1 ч. л. семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов.
  7. Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут.
  8. Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10-15 минут до образования румяной корочки.

Читайте также:

Грушевый салат с сельдереем и сыром

Салат с грушей и сельдереем
Салат с грушей и сельдереем / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 4 стебля сельдерея
  • 2 груши
  • 1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных
  • 75 г голубого сыра
  • 6 листьев латука

Для заправки:

  • 2 ст. л меда
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • Соль – по вкусу
  • Свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте.
  2. Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками.
  3. Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья.
  4. В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока.
  5. Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.

Читайте также:

Шашлычки из курицы на шпажках с персиками

Куриные шашлычки с персиками
Куриные шашлычки с персиками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 4 куриных бедра
  • 1 небольшая банка консервированных персиков
  • 1,5 ст. л. цитрусового мармелада (например, мандариновый и апельсиновый мармелад в соотношении 1:1)
  • Оливковое масло
  • Черный перец
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Помойте и обсушите куриные бедра. Отделите мясо от кости.
  2. Соедините в большой миске куриные бедра, персики вместе с сиропом из банки, 1,5 ст. л. цитрусового мармелада, оливковое масло, черный перец и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте мясу замариноваться в течение 2-3 часов.
  3. Замочите в воде деревянные палочки для шашлычков – так они не будут гореть и впитывать сок из курицы.
  4. Нанизывайте кусочки курицы и персиков на деревянные палочки и запекайте при температуре 180 градусов 35-40 минут.

В этом видео найдете рецепт киша с черникой и миндалем.

Здесь собраны 3 рецепта вкусных и быстрых ужинов.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Спасибо, ребята. Вы - лучшая сборная! В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина, объединили нас, дали сил! Спасибо, Казаки!"

Потап рэпер, продюсер
Как звезды поддерживают сборную Украины
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
01
дней
07
часов
52
минут
40
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять