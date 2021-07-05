7 сытных и несладких блюд с летними сезонными фруктами

Персики, яблоки и груши – это не только выпечка и варенье, эти фрукты могут идеально подчеркнуть вкус свинины или курицы. Они станут главным ингредиентом для салатов, в которых есть сыр или хамон

Салат с персиком и сыром / Фото: freepik.com Пора прекратить смотреть на фрукты исключительно как на десерт. Например, персик идеально подчеркивает вкус сыра халуми и нежную жареную грушу, ну и классический дуэт – сыр с плесенью и груша – обеспечит изысканный салат. Итак, ниже 7 рецептов, которые можно приготовить к ужину для всей семьи. А как провести это лето достойно и с впечатлениями – узнаете из нашего календаря лайфхаков. Салат с персиком и халуми Салат с персиком и халуми / Фото: instagram.com/lana.thms_food/ Ингредиенты: Листья салата, красный лук и помидоры черри – по вкусу

Персик – 2 шт.

Огурец – 1 шт.

Сыр хулуми – 150 г Для заправки: Малиновое варенье – 2 ч. л.

Винный уксус – 2 ч. л.

Оливковое масло – 2 ст. л. Способ приготовления: Для соуса смешать все ингредиенты до однородности, Нарезать томаты пополам, огурцы – кольцами, персики – на дольки, лук – мелко. На сухой сковороде обжарить персик по минуте с каждой стороны. На эту же сковороду на оливковом масле обжарить сыр с обоих сторон по минуте. Собрать салат, украсить по вкусу. Читайте также: Гид по халуми – 4 совета по приготовлению самого жаростойкого сыра и рецепт Салат из персиков, хамона и моцареллы Салат с персиками и хамоном / Фото: Depositphotos Ингредиенты: 50 г рукколы

2 сладких персика

6-8 кусочков испанского хамона

250 г моцареллы

Сок из 1/2 лимона

Бальзамический крем

Оливковое масло

Соль и перец Способ приготовления: Рукколу помойте и обсушите. Персики помойте и разрежьте на 8 частей. Моцареллу нарежьте ломтиками. Перемешайте персики с лимоном, оливковым маслом, солью и перцем. Выложите рукколу на четыре тарелки. Сверху выложите хамон, персики и сыр. Сбрызните бальзамическим уксусом. Свинина с яблоками и горчицей Свиные медальоны с яблоками / Фото: Depositphotos Ингредиенты: 600 г свиной вырезки

2-3 кисло-сладких яблока

Немного бульона или воды

1 ст. л. горчицы

1 ст. л. сметаны или сливок (по желанию)

Зелень (петрушка или кервель)

Растительное масло

Соль, перец Способ приготовления: Свинину нарезать толстыми кусочками, слегка отбить, чтобы получились ровные медальоны. Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками. В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить мясо практически до полной готовности и переложить на тарелку. Влить немного бульона (около 1/2 стакана), дать немного выпариться. Добавить горчицу, перемешать. Следом добавить яблоки и дать им потушиться несколько минут. Вернуть в сковороду мясо, довести до полной готовности. По желанию добавить в соус сметану. Посолить и поперчить. Посыпать зеленью и подавать. Читайте также: Как приготовить свинину вкусно и чтобы ничего не испортить Грушевый тарт с орехами и сыром Тарт с грушами и сыром / Фото: freepik.com Ингредиенты: Для теста: Они не виделись месяц! Как футболистов сборной Украины встречают дома их дети 190 г грецких орехов

100 г муки

60 г сливочного масла

Соль – щепотка Для начинки: 2 крупных спелых груши

150 г сыра с голубой плесенью

2 ст. л. сметаны

Горсть грецких орехов

Соль, перец – по вкусу Способ приготовления: Выложить в блендер орехи для теста и измельчить их. Затем добавить муку, соль и нарезанное кубиками сливочное масло. Все тщательно взбить до получения однородной массы. Полученное тесто накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на час. Выложить полученное тесто в форму для выпечки, тщательно разравнивая его и формируя края. Убрать форму с тестом в морозильную камеру на 30 минут. Далее распределить на тесто сметану и сыр, нарезанный небольшими кубиками. Грушу разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать мякоть ломтиками. Выложить ломтики груши на пирог. Посолить и поперчить. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 12-15 минут. Затем посыпать грецкими орехами и готовить еще 5-7 минут. Рулет из куриного фарша с яблоками Куриный рулет с яблоками / Фото: Depositphotos Ингредиенты: 450 г фарша из куриных бедрышек

4 яблока Голден

1 репчатый лук

1 крупное яйцо

1 ломтик белого хлеба

1/4 стакана молока

1/2 пучка петрушки

1,5 ч. л. семян фенхеля

1 ст. л. растительного масла

1/4 стакана яблочного джема

1 ст. л. дижонской горчицы с зернами

Соль, перец – по вкусу Способ приготовления: Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте. Разогрейте духовку до 230 градусов. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком. Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину. В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками. Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга. Или сделайте один большой рулет, только помните, что его нужно будет готовить дольше. Смешайте дольки яблок, 1 ч. л. семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов. Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут. Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10-15 минут до образования румяной корочки. Читайте также: 3 мясных и сытных рулета – рецепты разных стран Грушевый салат с сельдереем и сыром Салат с грушей и сельдереем / Фото: Pixabay Ингредиенты: 4 стебля сельдерея

2 груши

1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных

75 г голубого сыра

6 листьев латука Для заправки: 2 ст. л меда

2 ст. л. яблочного уксуса

Соль – по вкусу

Свежемолотый черный перец – по вкусу Способ приготовления: Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте. Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками. Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья. В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока. Полейте салат с грушей заправкой и подавайте. Читайте также: 10 мясных салатов, после которых вы не останетесь голодными Шашлычки из курицы на шпажках с персиками Куриные шашлычки с персиками / Фото: Depositphotos Ингредиенты: 4 куриных бедра

1 небольшая банка консервированных персиков

1,5 ст. л. цитрусового мармелада (например, мандариновый и апельсиновый мармелад в соотношении 1:1)

Оливковое масло

Черный перец

Соль Способ приготовления: Помойте и обсушите куриные бедра. Отделите мясо от кости. Соедините в большой миске куриные бедра, персики вместе с сиропом из банки, 1,5 ст. л. цитрусового мармелада, оливковое масло, черный перец и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте мясу замариноваться в течение 2-3 часов. Замочите в воде деревянные палочки для шашлычков – так они не будут гореть и впитывать сок из курицы. Нанизывайте кусочки курицы и персиков на деревянные палочки и запекайте при температуре 180 градусов 35-40 минут. В этом видео найдете рецепт киша с черникой и миндалем. Здесь собраны 3 рецепта вкусных и быстрых ужинов.