7 рецептов с орехами к Спасу – и это не только выпечка

Приготовьте салат с курицей и яблоками, нафаршируйте орехами и черносливом мясо, добавьте их в яичный паштет или в сырные шарики. Проверяйте орехи на прогорклость, чтобы не испортить праздничный стол

Рецепты праздничных блюд с орехами к Спасу / Фото: freepik.com

Ореховый Спас неизменно празднуется 29 августа. Если праздновать его – ваша традиция, то ниже найдете список блюд, которые украсят семейный обед. Это и закуски, и овощные рулеты, и фаршированное куриное филе. Что оригинального с орехами приготовить на десерт, смотрите здесь.

Куриный салат с яблоками и орехами

Реклама

Салат из курицы и яблок / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

450 г готового куриного мяса;

горсть помидоров черри;

1 кисло-сладкое яблоко;

1/4 стакана грецких орехов;

50 г тертого чеддера;

1-2 ст. л. яблочного уксуса;

2 ч. л. дижонской горчицы;

1 кочан салата-латука;

3 ст. л. оливкового масла;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой. В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец. Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам. Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте. Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.

Куриное филе с черносливом и орехами

Фаршированная куриная грудка / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты

черствый хлеб, порванный на кусочки – 2 толстых ломтика;

сок мандариновый или апельсиновый – 80 мл;

тертая цедра двух мандаринов или одного апельсина;

измельченная петрушка – 1 ст. л.;

орехи грецкие, нарезанные – 45 г;

чернослив, нарезанный – 45 г;

мягкое сливочное масло – 20 г;

соль, перец – по вкусу;

филе куриных грудок – 4 шт.;

масло растительное – 1 ст. л.;

бульон куриный или овощной – 250 мл;

тимьян – 4 веточки.

Способ приготовления

Духовку разогрейте до 180 градусов. Хлеб замочите в соке, затем отожмите лишнюю жидкость. Смешайте хлебную массу с тертой цедрой двух мандаринов, крупно порубленными орехами и черносливом, мелко нарезанной петрушкой и размягченным сливочным маслом. На каждом курином филе сделайте надрез острым ножом, чтобы получился кармашек. Натрите солью и перцем. Заполните филе начинкой, края скрепите зубочистками. На сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла. Обжарьте грудки с двух сторон до румяной корочки, примерно по три минуты с каждой стороны. Переложите в форму для запекания. Залейте куриным или овощным бульоном. Добавьте тимьян. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Сырные шарики с виноградом

Сырные шарики с виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

виноград розовый (крупный) – 10 шт.;

крем-сыр – 150 г;

сыр "Рокфор" – 130 г;

грецкие орехи – 50 г;

фисташки – 150 г.

Реклама

Способ приготовления

Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки. Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью. Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек. Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда. Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.

Читайте также: 10 возмутительно вкусных блюд с сыром

Рулетики из кабачков с орехами

Рулетики из кабачков с ореховой начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

кабачок – 70 г;

грецкий орех – 45 г;

зернистая горчица – 5 г;

чеснок – 1 г;

зелень (петрушка, укроп) – 4 г.

Для заправки

сок лимона – 50 мл;

мед – 50 мл;

горчица – 50 мл;

растительное масло – 100 мл;

соль – по вкусу.

Реклама

Способ приготовления

Кабачки нарезаем очень тонкими пластинками вдоль. Должно получиться примерно восемь штук. Слегка поджариваем с двух сторон. Для горчично-медовой заправки взбиваем все ингредиенты вместе. Грецкие орехи перебиваем в блендере, добавляем чеснок, зелень, зернистую горчицу, соль по вкусу, а также горчично-медовую заправку. Смазываем начинкой пластинки кабачка и заворачиваем рулетом. При желании можно скрепить шпажкой, но обычно поджаренный овощ и так хорошо держит форму.

Яичный паштет с орехами и луком

Яичный паштет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

3 луковицы;

4 вареных яйца;

100 г грецких орехов;

5 зубчиков молодого чеснока;

20 г сливочного масла;

щепотка соли;

петрушка.

Способ приготовления

Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами и чесноком. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и зелень. Перебейте все в блендере до получения однородной массы.

Баклажанная икра с орехами

Баклажанная икра с орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на одну порцию

150 г баклажана;

100 г моркови;

80 г лука;

100 г помидоров;

50 г растительного масла;

30 г грецких орехов;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Все овощи помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками. После чего обжарить все сразу на растительном масле до готовности. Выложить получившуюся баклажанную икру на тарелку, посолить и поперчить, а также посыпать сверху измельченным грецким орехом. Подавать вместе с хлебом.

Читайте также: Что такое бабагануш и как его готовить

Яблочные квадратики с корицей

Яблочные квадратики в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

125 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1/4 ч. л. соли;

1/4 ч. л. молотой корицы;

60 г сливочного масла, растопленного;

110 г темно-коричневого мягкого сахара;

100 г мелкого сахара или пудры;

1 яйцо;

1 ч. л. ванильного экстракта;

60 г нарезанного яблока;

60 г мелко нарезанных грецких орехов.

Для посыпки

2 ст. л. мелкого сахара;

2 ч. л. молотой корицы.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом 23 см форму для выпечки. Просейте вместе муку, разрыхлитель, соль и 1/4 чайной ложки корицы, отложите. В большой миске смешайте растопленное масло, коричневый сахар и 100 г сахарной пудры деревянной ложкой до получения однородной массы. Добавьте яйцо и ваниль. Всыпьте мучную смесь, добавьте яблоки и грецкие орехи. Равномерно распределите смесь по подготовленной форме. В чашке или небольшой миске смешайте оставшуюся корицу и сахар, посыпьте сверху. Выпекайте 25-30 минут в разогретой духовке, готовый пирог должен слегка пружинить.

В рецепте киша с тунцом и шпинатом нет орехов, но он вполне может украсить праздничный стол. Как его приготовить, смотрите в видео.

Здесь найдете три рецепта ароматного и хрустящего печенья с орехами к Спасу.