7 рецептов с орехами к Спасу – и это не только выпечка

Ореховый Спас неизменно празднуется 29 августа. Если праздновать его – ваша традиция, то ниже найдете список блюд, которые украсят семейный обед. Это и закуски, и овощные рулеты, и фаршированное куриное филе. Что оригинального с орехами приготовить на десерт, смотрите здесь.
Куриный салат с яблоками и орехами
Ингредиенты
- 450 г готового куриного мяса;
- горсть помидоров черри;
- 1 кисло-сладкое яблоко;
- 1/4 стакана грецких орехов;
- 50 г тертого чеддера;
- 1-2 ст. л. яблочного уксуса;
- 2 ч. л. дижонской горчицы;
- 1 кочан салата-латука;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой.
- В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец.
- Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам.
- Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками.
- Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте.
- Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.
Куриное филе с черносливом и орехами
Ингредиенты
- черствый хлеб, порванный на кусочки – 2 толстых ломтика;
- сок мандариновый или апельсиновый – 80 мл;
- тертая цедра двух мандаринов или одного апельсина;
- измельченная петрушка – 1 ст. л.;
- орехи грецкие, нарезанные – 45 г;
- чернослив, нарезанный – 45 г;
- мягкое сливочное масло – 20 г;
- соль, перец – по вкусу;
- филе куриных грудок – 4 шт.;
- масло растительное – 1 ст. л.;
- бульон куриный или овощной – 250 мл;
- тимьян – 4 веточки.
Способ приготовления
- Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Хлеб замочите в соке, затем отожмите лишнюю жидкость.
- Смешайте хлебную массу с тертой цедрой двух мандаринов, крупно порубленными орехами и черносливом, мелко нарезанной петрушкой и размягченным сливочным маслом.
- На каждом курином филе сделайте надрез острым ножом, чтобы получился кармашек. Натрите солью и перцем.
- Заполните филе начинкой, края скрепите зубочистками.
- На сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла. Обжарьте грудки с двух сторон до румяной корочки, примерно по три минуты с каждой стороны.
- Переложите в форму для запекания. Залейте куриным или овощным бульоном. Добавьте тимьян. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Сырные шарики с виноградом
Ингредиенты
- виноград розовый (крупный) – 10 шт.;
- крем-сыр – 150 г;
- сыр "Рокфор" – 130 г;
- грецкие орехи – 50 г;
- фисташки – 150 г.
Способ приготовления
- Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки.
- Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью.
- Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек.
- Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда.
- Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.
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Рулетики из кабачков с орехами
Ингредиенты
- кабачок – 70 г;
- грецкий орех – 45 г;
- зернистая горчица – 5 г;
- чеснок – 1 г;
- зелень (петрушка, укроп) – 4 г.
Для заправки
- сок лимона – 50 мл;
- мед – 50 мл;
- горчица – 50 мл;
- растительное масло – 100 мл;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки нарезаем очень тонкими пластинками вдоль. Должно получиться примерно восемь штук. Слегка поджариваем с двух сторон.
- Для горчично-медовой заправки взбиваем все ингредиенты вместе. Грецкие орехи перебиваем в блендере, добавляем чеснок, зелень, зернистую горчицу, соль по вкусу, а также горчично-медовую заправку.
- Смазываем начинкой пластинки кабачка и заворачиваем рулетом. При желании можно скрепить шпажкой, но обычно поджаренный овощ и так хорошо держит форму.
Яичный паштет с орехами и луком
Ингредиенты
- 3 луковицы;
- 4 вареных яйца;
- 100 г грецких орехов;
- 5 зубчиков молодого чеснока;
- 20 г сливочного масла;
- щепотка соли;
- петрушка.
Способ приготовления
- Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами и чесноком.
- Добавьте мягкое сливочное масло, соль и зелень.
- Перебейте все в блендере до получения однородной массы.
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Баклажанная икра с орехами
Ингредиенты на одну порцию
- 150 г баклажана;
- 100 г моркови;
- 80 г лука;
- 100 г помидоров;
- 50 г растительного масла;
- 30 г грецких орехов;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Все овощи помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками.
- После чего обжарить все сразу на растительном масле до готовности.
- Выложить получившуюся баклажанную икру на тарелку, посолить и поперчить, а также посыпать сверху измельченным грецким орехом.
- Подавать вместе с хлебом.
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Яблочные квадратики с корицей
Ингредиенты
- 125 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1/4 ч. л. соли;
- 1/4 ч. л. молотой корицы;
- 60 г сливочного масла, растопленного;
- 110 г темно-коричневого мягкого сахара;
- 100 г мелкого сахара или пудры;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 60 г нарезанного яблока;
- 60 г мелко нарезанных грецких орехов.
Для посыпки
- 2 ст. л. мелкого сахара;
- 2 ч. л. молотой корицы.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом 23 см форму для выпечки.
- Просейте вместе муку, разрыхлитель, соль и 1/4 чайной ложки корицы, отложите.
- В большой миске смешайте растопленное масло, коричневый сахар и 100 г сахарной пудры деревянной ложкой до получения однородной массы.
- Добавьте яйцо и ваниль. Всыпьте мучную смесь, добавьте яблоки и грецкие орехи. Равномерно распределите смесь по подготовленной форме.
- В чашке или небольшой миске смешайте оставшуюся корицу и сахар, посыпьте сверху.
- Выпекайте 25-30 минут в разогретой духовке, готовый пирог должен слегка пружинить.
В рецепте киша с тунцом и шпинатом нет орехов, но он вполне может украсить праздничный стол. Как его приготовить, смотрите в видео.
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