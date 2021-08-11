8 домашних паштетов, которые подарят праздник

Интересно, что первый в мире паштет был приготовлен в Страсбурге. Тогда это был паштет из гусиной печени. А когда он попал на стол к Людовику XVI, то получил распространение не только по всей Франции, но и Европе. Сначала паштет запекали в тесте и смазывали смальцем – так он долго сохранялся и его можно было брать в долгую дорогу. Теперь паштет нужно брать и готовить. Это отличный перекус и закуска для пикника. Чтобы выгодно закупиться для отдыха на природе, ознакомьтесь с этим материалом.
Быстрый куриный паштет
Ингредиенты
- 300 г отварного филе куриных бедрышек
- 125 г сливочного сыра
- 1 очищенный зубчик чеснока
- 1 горсть грецких орехов
- Несколько веточек эстрагона или другой зелени
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- В блендер отправить курицу, сливочный сыр, зубчик чеснока, пропущенный через пресс, соль и перец. Взбить до получения однородной массы.
- Если паштет покажется вам слишком плотным, можно разбавить его бульоном, сливками или натуральным йогуртом.
- В конце паштет добавить измельченные грецкие орехи и мелко порубленный эстрагон. Снова все взбить.
- Подавать быстрый куриный паштет вместе с поджаренным хлебом.
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Печеночный паштет с клюквой и миндалем
Ингредиенты
- 500 г куриной печени
- 1 крупная луковица
- 1/2 стакана сливок
- 1 яйцо
- Горсть сушеной клюквы
- 2 ст. л. миндальных хлопьев или крупно порубленного миндаля
- 1 зубчик чеснока
- Соль, перец – по вкусу
- Майоран – по вкусу
- Базилик – по вкусу
Способ приготовления
- Печень помыть, очистить от пленок и жира.
- Разрезать на кусочки и слегка обжарить, оставив серединку розовой.
- Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности.
- Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать.
- Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 градусов.
- Перед подачей закуску остудить.
Паштет из копченой скумбрии
Ингредиенты
- Рыба скумбрия копченая – 250 г
- Сыр сливочный – 200 г
- Лимон (сок) – 1 ч. л.
- Лимон (цедра) – 1 ст. л.
- Хрен – 1 ст. л.
- Зелень рубленая – 2 ст. л.
- Хлеб – для подачи
Способ приготовления
- Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера.
- Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите.
- Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.
Паштет из печени индейки
Ингредиенты
- Печень индейки – 500 г
- Лук репчатый – 2-3 шт.
- Морковь – 4 шт.
- Сливочное масло – 200 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить печень, причем слить воду два раза после закипания, а после третьего закипания оставить довариться в этой же воде до готовности.
- Потушить тем временем овощи: нарезанный лук и натертую морковь. Тушить их нужно долго, около двух часов, в сотейнике или на сковороде в растительном масле и на маленьком огне.
- Остудить готовые печень и овощи, перемешать и перекрутить на мясорубке два раза, на второй раз добавив мягкое сливочное масло.
- Разложить паштет по формочкам, дать застыть.
Постный паштет из нута
Ингредиенты
- 1 стакан гороха нута
- 1 стакан семян подсолнечника
- 1/3 стакана подсолнечного или оливкового масла
- 5 ст. л. измельченной петрушки
- 4 ст. л. лимонного сока
- 1,5 ч. л. молотой сладкой паприки
- 1,5 ч. л. меда
- 1 ч. л. соли
Способ приготовления
- Залить горох нут большим количеством холодной воды на 10-12 часов. Слить жидкость, залить свежей водой и отварить до готовности.
- Подсолнечные семечки обжарить на сухой сковороде, затем измельчить в кофемолке.
- В чашу блендера выложить горох нут, добавить паприку, мед и соль, пасту из семечек и зелень. Влить лимонный сок и растительное масло. Измельчить все до однородности.
- Выложить готовый паштет в банку с крышкой и хранить в холодильнике.
Яичный паштет с орехами и луком
Ингредиенты
- 3 луковицы
- 4 вареных яйца
- 100 г грецких орехов
- 5 зубчиков молодого чеснока
- 20 г сливочного масла
- Щепотка соли
- Петрушка
Способ приготовления
- Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами и чесноком.
- Добавьте мягкое сливочное масло, соль и зелень.
- Перебейте все в блендере до получения однородной массы.
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Грибной паштет
Ингредиенты
- 700 г шампиньонов
- 2 луковицы
- 100 мл растительного масла
- 50 г сливочного масла
- 200 мл сливок жирностью 33%
- 200 г белого хлеба
- 100 мл молока
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Шампиньоны и лук нарезать кубиками.
- Сложить в большую сковороду и обжарить на растительном масле до полуготовности. Добавить сливочное масло, посолить и поперчить, тщательно перемешать.
- Влить сливки. Томить до тех пор, пока не выпарится вся жидкость.
- Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут.
- Загрузить грибы с луком и размоченный хлеб в блендер и сделать пюре.
- Выложить получившийся паштет в стеклянную банку и как следует охладить.
Паштет из куриной печени с яблоком
Ингредиенты
- 1 кг куриной печени
- 4-5 зубчиков чеснока
- 1 крупная луковица
- 1 кислое яблоко
- Около 50 мл виски
- 1 ст. л. сушеного майорана
- Мускатный орех
- Растительное масло
- Сливочное масло – для запечатывания
- Соль, перец
Способ приготовления
- Печень промойте и обсушите. Яблоко очистите, удалив сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте.
- В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок, следом добавьте печень и яблоко. Обжаривайте еще несколько минут; печень должна быть без крови, но еще не полностью готова.
- Полейте виски, аккуратно подожгите. Дать прогореть. Приправьте майораном, мускатным орехом, солью и перцем.
- Измельчите содержимое сковороды в блендере. Разложите по банкам, залейте растопленным сливочным маслом и уберите в холодильник.
- Готовый паштет подавайте с подсушенными ломтиками багета и брусничным вареньем.
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