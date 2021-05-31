Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Всемирный день родителей: история и значение праздника

Сегодня, 19:25

Завтра двойной семейный праздник у детей и родителей

Всемирный день родителей
Всемирный день родителей

Завтра, 1 июня, наступит Всемирный день родителей. Это еще один замечательный и дружный семейный праздник, который приходится на самое начало лета и отмечается вместе с Международным днем защиты детей.

Всемирный день родителей: дата праздника

Родители по праву могут праздновать свой день вместе с детьми – 1 июня. Это и неудивительно, ведь какой праздник у родителей может быть без благополучия собственных детей? И наоборот, дети без родителей не испытают должного счастья.

В 2021 году 1 июня, День родителей и День защиты детей, приходится на вторник – обычный будний день.

Читайте также:
Именины в июне-2021: кто и когда отмечает день ангела

История Всемирного дня родителей

День родителей – это относительно молодой праздник. Он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2012 года. И уже со следующего года Всемирный день родителей стал ежегодным полюбившимся семейным праздником, который отмечается в честь пап и мам во всем мире в первый день лета, 1 июня, вместе с Днем детей.

Оба семейных праздника – и детский, и взрослый – нацелены на то, чтобы напомнить людям о главных общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти приоритеты как основу прочной, здоровой, высокодуховной и нравственной семьи.

Ведь именно родители в наибольшей степени ответственны за воспитание и защиту своих детей, за их полное и гармоничное развитие, за уют и атмосферу счастья, любви и понимания в семейном кругу.

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники в июне 2021 в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что подарить детям: интересные идеи для праздника Когда выпускной-2021 в Украине и как будем отмечать Именины в июне-2021: кто и когда отмечает день ангела Выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине: подробный календарь
семья праздники родители день родителей Всемирный день родителей
Реклама

Новости партнеров

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова

Популярные статьи

Сегодня, 18:17Психо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

Сегодня, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Сегодня, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Сегодня, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Сегодня, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Сегодня, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

Вчера, 20:53Звездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

Вчера, 08:01Здорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Жизнь после Холостяка: чем занимаются участницы 11-го сезона и как им помогло реалити

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

29 маяЗвездно

Алина Гросу о романе с 37-летним Полянским: Он друг, а не скорая помощь

29 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 29 мая для всех знаков зодиака: Козероги, обращайте внимание на подсказки вокруг вас!

29 маяЗвездно

Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями: что произошло

Новости партнеров

Греческий салат: простой рецепт
Греческий салат: простой рецепт
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять