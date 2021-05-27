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Что подарить детям: интересные идеи для праздника

Сегодня, 12:32

Смотрите оригинальные подарки для детей и выбирайте самый подходящий вариант

Что подарить ребенку
Что подарить ребенку
Фото: Pexels

В канун Дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня, Life Сегодня поделятся с вами интересными идеями, что можно подарить детям разных возрастов, чтобы они по-настоящему обрадовались вашему подарку, были довольны и счастливы, и чтобы очередная игрушка не отправилась скучать на полку к своим собратьям, подаренным ранее.

Но и в другие дни не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Современные дети очень взыскательны к подаркам, они прекрасно разбираются в игрушках и гаджетах, а потому удивить их бывает непросто. Но внимательные и заботливые родители всегда способны угадать, о чем мечтает их малыш и какому подарку он будет несказанно рад.

Подарить дочке куклу? Если она 12-я по счету, но очень-очень желанная, то еще куда ни шло. Но вот 35-ю куклу покупать точно не нужно. А стоит ли мальчишке дарить машинку, у которой через час отвалятся колеса? Видимо, нет. Чем же порадовать и что подарить ребенку в праздник? Читайте наши полезные советы.

Подарите ребенку мягкую игрушку, но не простую

Что подарить ребенку
Что подарить ребенку
Фото: Pixabay

Не нужно презентовать очередной готовый скучный вариант статичного медведя. Подарите малышу мягкую игрушку в разобранном виде – полуфабрикат, который еще предстоит собрать в кучу, сшить и оформить. Присмотритесь к разнообразным уже готовым наборам для поделок. Такие подарки для детей разбудят в них творческое начало и желание мастерить. Если дочка или сын еще слишком маленькие, сшейте игрушку вместе – занятия с родителями очень сближают и радуют детей.

Подарите интересные настольные игры

Что подарить ребенку
Что подарить ребенку
Фото: Unsplash

И обязательно играйте в них всей семьей. Начиная от классических шашек-шахмат, лото-домино и заканчивая бейблейдом и даже пазлами – любые настольные игры ценны не своими коробками и картинками, а прежде всего – общим командным духом и возможностью совместного веселого времяпровождения.

Книга считается одним из лучших подарков

Что подарить ребенку
Что подарить ребенку
Фото: Unsplash

Недостаточно просто раскрыть перед малышом книжку с картинками. Важно показать ему свое отношение к книге и с раннего детства прививать любовь к чтению. Сделайте, к примеру, обязательным ритуал чтения на ночь, и тогда малыш с радостью будет ждать этих моментов, а каждая новая книга будет праздником. Полезно, если в книжке еще предусмотрены страницы для детских рисунков и надписей.

Выберите спортивный инвентарь

Что подарить ребенку
Что подарить ребенку
Фото: Unsplash

Кто из родителей не мечтает, чтобы их ребенок рос активным, здоровым, спортивным? Вот и подарите спортивные игрушки и снаряды. Это может быть на выбор мяч, клюшка, бадминтон, гантели, боксерская груша, маска и ласты, бумеранг, воздушный змей, скейт, велосипед, качели и целый спортивный уголок.

Что подарить детям: гаджеты

Что подарить ребенку
Что подарить ребенку
Фото: Unsplash

Хоть многие родители и стремятся увести ребенка от идеи целый день висеть в телефоне или компе, но от техники в наше время никуда не деться. Будьте уверены, подростки сами подскажут вам идею лучшего подарка для себя. И она будет продиктована последним словом техники: планшет, айфон, фотоаппарат, наушники и т.п.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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