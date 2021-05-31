Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Всесвітній день батьків: історія і значення свята

Сьогодні, 19:25

Завтра подвійне сімейне свято у дітей і батьків

Всесвітній день батьків
Всесвітній день батьків

Завтра, 1 червня, настане Всесвітній день батьків. Це ще одне чудове і дружнє сімейне свято, яке припадає на самий початок літа і відзначається разом із Міжнародним днем захисту дітей.

Всесвітній день батьків: дата свята

Батьки по праву можуть святкувати свій день разом із дітьми – 1 червня. Це й не дивно, адже яке свято у батьків може бути без благополуччя власних дітей? І навпаки, діти без батьків не зазнають належного щастя.

У 2021 році 1 червня, День батьків і День захисту дітей, припадає на вівторок – звичайний будній день.

Читайте також:
Іменини в червні-2021: хто і коли відзначає день ангела

Історія Всесвітнього дня батьків

День батьків – це відносно молоде свято. Воно було проголошене на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН восени 2012 року. І вже з наступного року Всесвітній день батьків став щорічним улюбленим сімейним святом, яке відзначається на честь тат і мам в усьому світі в перший день літа, 1 червня, разом із Днем дітей.

Обидва сімейних свята – і дитяче, і доросле – націлені на те, щоб нагадати людям про головні загальнолюдські цінності, захистити і затвердити ці пріоритети як основу міцної, здорової, високодуховної і моральної сім'ї.

Адже саме батьки найбільшою мірою відповідальні за виховання та захист своїх дітей, за їх повний і гармонійний розвиток, за затишок і атмосферу щастя, любові і розуміння в сімейному колі.

Раніше ми розповідали, які вихідні дні та свята в червні 2021 Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Що подарувати дітям: найкращі ідеї для свята Коли випускний-2021 в Україні і як відзначатимемо Іменини в червні-2021: хто і коли відзначає день ангела Вихідні дні та свята у червні 2021 року в Україні: детальний календар
сім'я свята батьки день батьків Всесвітній день батьків
Реклама

Новини партнерів

Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Мама Оли Поляковой поделилась о конфликтах с зятем
Мама Оли Поляковой поделилась о конфликтах с зятем
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину

Популярні статті

Сьогодні, 18:14Модно

5 швидких і модних зачісок на кожен день, які можна зробити цього літа

Сьогодні, 15:46Events

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

Сьогодні, 11:02Зірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

Сьогодні, 10:53Зірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

Сьогодні, 10:23Смачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

Сьогодні, 00:03Зірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

Вчора, 20:53Зірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

Вчора, 08:01Здорово

Алергія на пилок та сонце: як розпізнати та подолати

29 травняЗірково

Холостяк Тіматі у фіналі шоу вибрав Катю Сафарову

29 травняЗірково

Життя після Холостяка: чим займаються учасниці 11-го сезону та як їм допомогло реаліті

29 травняЗірково

Мішина та Еллерт спростували чутки про розлучення, але зізналися, що сваряться і мало бачаться

29 травняЗірково

Саша вбивав, люди допомагали: Аліна Гросу розкрила подробиці життя з колишнім чоловіком

29 травняЗірково

Як живуть Анна Богдан та Михайло Залівако після Холостяка. З'явилися їхні спільні фото поза проєктом

29 травняЗірково

Аліна Гросу про роман з 37-річним Полянським: Він друг, а не швидка допомога

29 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 29 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, звертайте увагу на підказки навколо вас!

29 травняЗірково

Злата Огнєвіч назвала учасниць Холостяка-11 зміями: що сталося

Новини партнерів

Греческий салат: простой рецепт
Греческий салат: простой рецепт
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти