Всесвітній день батьків: історія і значення свята

Завтра подвійне сімейне свято у дітей і батьків

Всесвітній день батьків

Завтра, 1 червня, настане Всесвітній день батьків. Це ще одне чудове і дружнє сімейне свято, яке припадає на самий початок літа і відзначається разом із Міжнародним днем захисту дітей.

Всесвітній день батьків: дата свята

Батьки по праву можуть святкувати свій день разом із дітьми – 1 червня. Це й не дивно, адже яке свято у батьків може бути без благополуччя власних дітей? І навпаки, діти без батьків не зазнають належного щастя.

У 2021 році 1 червня, День батьків і День захисту дітей, припадає на вівторок – звичайний будній день.

Історія Всесвітнього дня батьків

День батьків – це відносно молоде свято. Воно було проголошене на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН восени 2012 року. І вже з наступного року Всесвітній день батьків став щорічним улюбленим сімейним святом, яке відзначається на честь тат і мам в усьому світі в перший день літа, 1 червня, разом із Днем дітей.

Обидва сімейних свята – і дитяче, і доросле – націлені на те, щоб нагадати людям про головні загальнолюдські цінності, захистити і затвердити ці пріоритети як основу міцної, здорової, високодуховної і моральної сім'ї.

Адже саме батьки найбільшою мірою відповідальні за виховання та захист своїх дітей, за їх повний і гармонійний розвиток, за затишок і атмосферу щастя, любові і розуміння в сімейному колі.

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