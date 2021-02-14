З Днем святого Валентина: яскраві листівки і велелюбні привітання
Сьогодні Валентинов день-2021: привітайте зі святом всіх, кого ви любите
Ось і настало 14 лютого – День Святого Валентина, довгоочікуване свято всіх коханих, кохаючих і закоханих. Ми від душі вітаємо вас із цим чудовим днем!
Хочете провести свято, щоб воно стало радісним і незабутнім? Ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна відзначити Валентинов День з коханою людиною. А ще обов'язково привітайте всіх коханих, рідних і дорогих людей.
Добрі вітання з Днем святого Валентина друзям
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Любовь друг к другу – это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь – противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.
Друзья, желаю чувств кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.
Щирі вітання з Днем Валентина в прозі коханому
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Коханий, з Днем святого Валентина! Відтоді, як ми з тобою познайомилися, моє життя стало яскравим, насиченим і прекрасним. Спасибі тобі за це! Бажаю, щоб наша любов міцніла, ставала все сильніше, перемагала всі перепони на своєму шляху, дарувала нам натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом. Я тебе люблю!
Короткі привітання з Днем святого Валентина коханому
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Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
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Прикольні привітання з Днем святого Валентина для друзів
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Всем тем, кто любит, кто влюблен,
Желаю счастья я вагон.
Всем тем, кто в поисках, в пути,
Желаю счастье обрести!
Пусть к каждому придет любовь,
Чтоб закипела в жилах кровь!
Желаю страсти, чувств бурлящих,
Но непременно настоящих.
Яскраві привітання коханому з Днем святого Валентина
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В день зимний, праздничный, особый,
Когда за окнами февраль,
Когда морозы, стужа, холод,
В моей душе как будто май.
Родной, любимый, поздравляю
С Днем всех влюбленных я тебя.
Терпенья, счастья пожелаю,
Люблю, хороший мой, тебя!
читай: 1490312 люб.гор
Милі привітання з Днем святого Валентина подрузі
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С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Ты люби, и будь любима,
И счастливой будь всегда!
Пусть тебе почаще дарят
Люди радость и цветы.
Улыбайся, звонко смейся.
И, подруга, не грусти!
Нагадаємо, раніше ми публікували фешн-гороскоп: у чому зустрічати День Валентина кожному знаку зодіаку .
Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина
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