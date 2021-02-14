З Днем святого Валентина: яскраві листівки і велелюбні привітання

Сьогодні Валентинов день-2021: привітайте зі святом всіх, кого ви любите

Ось і настало 14 лютого – День Святого Валентина, довгоочікуване свято всіх коханих, кохаючих і закоханих. Ми від душі вітаємо вас із цим чудовим днем!

Хочете провести свято, щоб воно стало радісним і незабутнім? Ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна відзначити Валентинов День з коханою людиною. А ще обов'язково привітайте всіх коханих, рідних і дорогих людей.

Добрі вітання з Днем святого Валентина друзям

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Любовь друг к другу – это чудо,

Сильнее чувства в мире нет.

Любовь – противник зла, недуга,

Лекарство лучшее от бед.



Друзья, желаю чувств кипящих,

Страстей, доверия, тепла,

Любви взаимной, настоящей,

Жить в самом центе волшебства.

Привітання з Днем святого Валентина: картинки і листівки Фото: bonnycards

Щирі вітання з Днем Валентина в прозі коханому

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Коханий, з Днем святого Валентина! Відтоді, як ми з тобою познайомилися, моє життя стало яскравим, насиченим і прекрасним. Спасибі тобі за це! Бажаю, щоб наша любов міцніла, ставала все сильніше, перемагала всі перепони на своєму шляху, дарувала нам натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом. Я тебе люблю!

Привітання з Днем святого Валентина: прикольні листівки Фото: bonnycards

Короткі привітання з Днем святого Валентина коханому

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Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

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Позитивні привітання і картинки з вдень Валентина Фото: bonnycards

Прикольні привітання з Днем святого Валентина для друзів

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Всем тем, кто любит, кто влюблен,

Желаю счастья я вагон.

Всем тем, кто в поисках, в пути,

Желаю счастье обрести!



Пусть к каждому придет любовь,

Чтоб закипела в жилах кровь!

Желаю страсти, чувств бурлящих,

Но непременно настоящих.

Листівки, картинки і поздоровлення з Днем святого Валентина Фото: bonnycards

Яскраві привітання коханому з Днем святого Валентина

***

В день зимний, праздничный, особый,

Когда за окнами февраль,

Когда морозы, стужа, холод,

В моей душе как будто май.



Родной, любимый, поздравляю

С Днем всех влюбленных я тебя.

Терпенья, счастья пожелаю,

Люблю, хороший мой, тебя!

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День святого Валентина: привітання, картинки, вірші Фото: bonnycards

Милі привітання з Днем святого Валентина подрузі

***

С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя.

Ты люби, и будь любима,

И счастливой будь всегда!



Пусть тебе почаще дарят

Люди радость и цветы.

Улыбайся, звонко смейся.

И, подруга, не грусти!

Нагадаємо, раніше ми публікували фешн-гороскоп: у чому зустрічати День Валентина кожному знаку зодіаку .

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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