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З Днем святого Валентина: яскраві листівки і велелюбні привітання

Сьогодні, 08:06

Сьогодні Валентинов день-2021: привітайте зі святом всіх, кого ви любите

Ось і настало 14 лютого – День Святого Валентина, довгоочікуване свято всіх коханих, кохаючих і закоханих. Ми від душі вітаємо вас із цим чудовим днем!

Хочете провести свято, щоб воно стало радісним і незабутнім? Ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна відзначити Валентинов День з коханою людиною. А ще обов'язково привітайте всіх коханих, рідних і дорогих людей.

Добрі вітання з Днем святого Валентина друзям

***

Любовь друг к другу – это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь – противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.

Друзья, желаю чувств кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.

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Привітання з Днем святого Валентина: картинки і листівки
Привітання з Днем святого Валентина: картинки і листівки
Фото: bonnycards

Щирі вітання з Днем Валентина в прозі коханому

***

Коханий, з Днем святого Валентина! Відтоді, як ми з тобою познайомилися, моє життя стало яскравим, насиченим і прекрасним. Спасибі тобі за це! Бажаю, щоб наша любов міцніла, ставала все сильніше, перемагала всі перепони на своєму шляху, дарувала нам натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом. Я тебе люблю!

Привітання з Днем святого Валентина: прикольні листівки
Привітання з Днем святого Валентина: прикольні листівки
Фото: bonnycards

Короткі привітання з Днем святого Валентина коханому

***

Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.

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Позитивні привітання і картинки з вдень Валентина
Позитивні привітання і картинки з вдень Валентина
Фото: bonnycards

Прикольні привітання з Днем святого Валентина для друзів

***

Всем тем, кто любит, кто влюблен,
Желаю счастья я вагон.
Всем тем, кто в поисках, в пути,
Желаю счастье обрести!

Пусть к каждому придет любовь,
Чтоб закипела в жилах кровь!
Желаю страсти, чувств бурлящих,
Но непременно настоящих.

Листівки, картинки і поздоровлення з Днем святого Валентина
Листівки, картинки і поздоровлення з Днем святого Валентина
Фото: bonnycards

Яскраві привітання коханому з Днем святого Валентина

***

В день зимний, праздничный, особый,
Когда за окнами февраль,
Когда морозы, стужа, холод,
В моей душе как будто май.

Родной, любимый, поздравляю
С Днем всех влюбленных я тебя.
Терпенья, счастья пожелаю,
Люблю, хороший мой, тебя!

читай: 1490312 люб.гор

День святого Валентина: привітання, картинки, вірші
День святого Валентина: привітання, картинки, вірші
Фото: bonnycards

Милі привітання з Днем святого Валентина подрузі

***

С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Ты люби, и будь любима,
И счастливой будь всегда!

Пусть тебе почаще дарят
Люди радость и цветы.
Улыбайся, звонко смейся.
И, подруга, не грусти!

Нагадаємо, раніше ми публікували фешн-гороскоп: у чому зустрічати День Валентина кожному знаку зодіаку .

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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