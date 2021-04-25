Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

Лучшие пожелания и поздравления с Днем дочери – самым родным и дорогим доченькам

Сегодня, 25 апреля, в Украине помимо церковного праздника Вербного Воскресенья отмечается еще и День дочери. Это добрый и радостный праздник, посвященный всем дочкам, который традиционно проводится в тесном семейном кругу.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Что можно подарить дочери в ее праздник? Выразите свою нежность, ласку и привязанность к своей дочке, скажите, как сильно вы ее любите и обязательно поздравьте с этим милым праздником. А мы подготовили для вас самые теплые, радостные, нежные и красивые поздравления, картинки и открытки ко Дню дочери в Украине.

День дочери: поздравления в стихах

***

Ты жизнь моя, ты смысл моих дней.

Сегодня я спешу тебя поздравить.

Пусть праздник твой, как тысячи огней,

Весь мир весельем, светом озаряет.



Дочурка, всей душой тебя люблю.

Желаю быть во всём по жизни первой.

Здоровья пожелать тебе хочу,

Счастливой быть, ответственной и верной.



Любовью окружай себя всегда

И сердце свое слушай, не обманет.

Ты, доченька, красавица моя,

Пусть всё плохое от тебя отстанет.

Открытки с Днем дочери Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с Днем дочери в Украине в прозе

***

Поздравляем тебя, наша милая доченька. Пусть все твои дела венчаются успехом, пусть встречается на пути твоем лишь удача и везение, пусть будет чудесным настроение и светлой душа, пусть тебя окружает уважение, радость, счастье и добрые друзья.

Всемирный день дочери-2021: радостные пожелания

***

Будь веселой и красивой.

Поздравляю я тебя!

Радости во всем желаю.

Будь счастливой, дочь моя.



Будь удачливой, здоровой.

Пусть сбываются мечты.

Получить тебе желаю

Всё, чего захочешь ты.

Красивые поздравления в День дочери-2021

***

Моя девочка родная,

Будет все пусть у тебя.

Только лучшего желаю

Тебе, доченька моя.



Будь здоровой и прекрасной,

Обожаемой всегда.

Чтобы в сердце твоем жили

Лишь любовь и доброта.



Отведу все беды, слезы

Я молитвою своей.

Счастье бы только улыбалось

В жизни сказочной твоей.

День дочери в Украине: открытки и картинки Фото: Pixabay

Нежные поздравления с Днем дочери в прозе

***

Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю быть всегда яркой звездочкой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и бесконечной любви.

Трогательные пожелания в День дочери в стихах

***

Мой любимый ангелочек,

Доченька родная.

Моя крошка золотая,

Светлая такая.



В жизни мудрой будь всегда,

Избегай ошибок.

Будет жизнь пускай полна

Ласковых улыбок.



Пусть всегда с тобой по жизни

Будет половина -

Настоящий и любимый,

Преданный мужчина.

Поздравления с Днем дочери: картинки и стихи Фото: Pixabay

Радостные поздравления с Днем дочери в прозе

***

Дорогая наша девочка, от души поздравляем тебя с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Радуйся каждому новому дню, встречай людей с улыбкой, никогда не сдавайся! И обязательно будь счастлива!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться