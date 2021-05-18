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18 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Международный день музеев – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 18 мая

18 мая: какой сегодня праздник
18 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 18 мая? Международный день музеев. День великомученицы Ирины, икона Божией Матери "Неупиваемая чаша" – в православном календаре. Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют Адриан, Ирина, Арина, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 18 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 мая.

  • Международный день музеев (International Museum Day) – профессиональный праздник музейных работников начал отмечаться с 1978 года по инициативе Международного совета музеев.
  • Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day) известен также как День осведомленности о вакцинах против ВИЧ, отмечается с 1998 года с целью показать, насколько велика надежда людей на победу эпидемии СПИДа с помощью безопасной и высокоэффективной вакцины против ВИЧ.
  • День резервиста Украины – был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества.
  • День памяти жертв депортации народов Крыма – основан решением ВС Крыма в 1994 году, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма.
  • День борьбы за права крымскотатарского народа был установлен в 2014 году указом и. о. президента Украины А. Турчинова в канун 70-й годовщины выселения крымских татар из Крыма

Какой сегодня праздник

18 мая в православной церкви чтится память великомученицы Ирины. Проводится празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

В народе 18 мая почиталась Арина Капустница, которую также называли Рассадницей. Как видно из названия, в этот день в огороде высаживали рассаду капусты и огурцов.

Приметы на 18 мая

  • садить капустную рассаду должны женщины в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил;
  • мужчинам категорически нельзя высаживать капусту и другие овощи, потому что они не дадут плодов;
  • на Ирину пора выжигать траву на полях.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 мая

  • 1888 – в Америке продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
  • 1917 – в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
  • 1944 – началась депортация крымских татар из Крыма в Среднюю Азию.
  • 1961 – в Украине были установлены литературные премии имени Т. Шевченко.

Кто родился 18 мая

  • 1048 – Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, философ.
  • 1872 – Бертран Рассел, английский философ и ученый.
  • 1957 – Мишель Крету, немецкий музыкант, основатель и лидер группы Enigma.
  • 1962 – Сандра, немецкая поп-певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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