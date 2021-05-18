18 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Международный день музеев – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 18 мая
Какой сегодня праздник, 18 мая? Международный день музеев. День великомученицы Ирины, икона Божией Матери "Неупиваемая чаша" – в православном календаре. Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют Адриан, Ирина, Арина, Яков.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 18 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 мая.
- Международный день музеев (International Museum Day) – профессиональный праздник музейных работников начал отмечаться с 1978 года по инициативе Международного совета музеев.
- Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day) известен также как День осведомленности о вакцинах против ВИЧ, отмечается с 1998 года с целью показать, насколько велика надежда людей на победу эпидемии СПИДа с помощью безопасной и высокоэффективной вакцины против ВИЧ.
- День резервиста Украины – был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества.
- День памяти жертв депортации народов Крыма – основан решением ВС Крыма в 1994 году, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма.
- День борьбы за права крымскотатарского народа был установлен в 2014 году указом и. о. президента Украины А. Турчинова в канун 70-й годовщины выселения крымских татар из Крыма
18 мая в православной церкви чтится память великомученицы Ирины. Проводится празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".
В народе 18 мая почиталась Арина Капустница, которую также называли Рассадницей. Как видно из названия, в этот день в огороде высаживали рассаду капусты и огурцов.
Приметы на 18 мая
- садить капустную рассаду должны женщины в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил;
- мужчинам категорически нельзя высаживать капусту и другие овощи, потому что они не дадут плодов;
- на Ирину пора выжигать траву на полях.
- 1888 – в Америке продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
- 1917 – в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
- 1944 – началась депортация крымских татар из Крыма в Среднюю Азию.
- 1961 – в Украине были установлены литературные премии имени Т. Шевченко.
- 1048 – Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, философ.
- 1872 – Бертран Рассел, английский философ и ученый.
- 1957 – Мишель Крету, немецкий музыкант, основатель и лидер группы Enigma.
- 1962 – Сандра, немецкая поп-певица.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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