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9 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 9 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 9 февраля? Международный день стоматолога, День безопасного Интернета, Международный день пиццы. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста – в православном календаре. День Златоуста – в народном календаре. Именины празднуют: Дмитрий, Иван, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 февраля.

9 февраля: какой сегодня праздник
9 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День безопасного Интернета (Safer Internet Day) – отмечается ежегодно с 2004 года каждый второй вторник февраля с целью ограждения пользователей от негативного влияния мировой информационной сети.
  • Международный день стоматолога (International Day of dentist) – неофициальный праздник зубного врача ежегодно отмечается 9 февраля предположительно в день чествования католической святой Аполлонии, а также святителя Иоанна Златоуста, которых считали избавителями от зубной и прочих болей.
  • Международный день пиццы празднуют любители этого итальянского национального блюда во всем мире.

Какой сегодня праздник

9 февраля в православной церкви почитается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста – константинопольского архиепископа и богослова, которого называли одним из трех Вселенских святителей и учителей.

В народе 9 февраля почитался день Златоуста или Златоустьев огонь. Святому Иоанну молились о просвещении разума, о постижении духовной грамоты и о помощи в отчаянии. А еще в этот день произносили особый заговор от зубной боли. Также на Златоуста с особым вниманием относились к домашнему очагу. В этот день важно было затопить печь так, чтобы сразу разгорелись все поленья – тогда в семье будет мир и достаток.

Приметы на 9 февраля

  • если на Златоуста облака идут против ветра – к снегу;
  • если в этот день потеют стекла – к теплу;
  • если верхушки сугробов сверху закруглены – будет хороший урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 февраля

  • 1896 – в Санкт-Петербурге прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию.
  • 1897 – состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи.
  • 1900 – американский теннисист Двайт Филли Дэвис основал названный в честь него Кубок Дэвиса.
  • 1918 – заключен договор между УНР и Центральными державами.

Кто родился 9 февраля

  • 1441 – Алишер Навои, поэт Востока, философ-суфист.
  • 1826 – Константин Трутовский, украинский живописец и график.
  • 1874 – Всеволод Мейерхольд, российский и советский театральный режиссер и актер.
  • 1942 – Кэрол Кинг, американская певица, пианистка, автор песен.
  • 1943 – Джо Пеши, американский актер, комик, певец.
  • 1945 – Миа Фэрроу, американская актриса, модель.
  • 1981 – Том Хиддлстон, британский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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