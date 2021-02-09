9 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 9 лютого в історії
Яке сьогодні свято, 9 лютого? Міжнародний день стоматолога, День безпечного Інтернету, Міжнародний день піци. Перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста – в православному календарі. День Златоуста – у народному календарі. Іменини святкують: Дмитро, Іван, Петро.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 9 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 9 лютого.
- День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) – відзначається щорічно з 2004 року кожен другий вівторок лютого з метою убезпечення користувачів від негативного впливу світової інформаційної мережі.
- Міжнародний день стоматолога (International Day of dentist) – неофіційне свято зубного лікаря щорічно відзначається 9 лютого імовірно в день вшанування католицької святої Аполлонії, а також святителя Іоанна Златоуста, яких вважали рятівниками від зубного та інших болів.
- Міжнародний день піци святкують любителі цієї італійської національної страви в усьому світі.
9 лютого в православній церкві вшановується перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста – константинопольського архієпископа і богослова, якого називали одним із трьох Вселенських святителів і вчителів.
У народі 9 лютого шанувався день Златоуста або Златоустів вогонь. Святому Іоанну молилися про освіту розуму, про осягнення духовної грамоти і про допомогу в розпачі. А ще цього дня виконували особливе замовляння від зубного болю. Також на Златоуста з увагою ставилися до домашнього вогнища. У цей день важливо було затопити піч так, щоб відразу розгорілися все поліна – тоді в сім'ї буде мир і достаток.
Прикмети на 9 лютого
- якщо на Златоуста хмари йдуть проти вітру – до снігу;
- якщо цього дня потіють шибки – до тепла;
- якщо верхівки заметів зверху закруглені – буде хороший урожай.
- 1896 – у Санкт-Петербурзі пройшов перший чемпіонат світу з фігурного катання.
- 1897 – відбувася Перший Загальний перепис населення Російської імперії.
- 1900 – американський тенісист Двайт Филли Девіс заснував названий на честь нього Кубок Девіса.
- 1918 – укладено договір між УНР і Центральними державами.
- 1441 – Алішер Навої, поет Сходу, філософ-суфіст.
- 1826 – Костянтин Трутовський, український живописець і графік.
- 1874 – Всеволод Мейєрхольд, російський і радянський театральний режисер і актор.
- 1942 – Керол Кінг, американська співачка, піаністка, автор пісень.
- 1943 – Джо Пеші, американський актор, комік, співак.
- 1945 – Міа Ферроу, американська актриса, модель.
- 1981 – Том Хіддлстон, британський актор.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
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