27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
День защиты от солнца – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 27 мая
Какой сегодня праздник, 27 мая? День защиты от солнца. День святого Исидора – в православном календаре. Сидор огуречник – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 27 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 мая.
- День защиты от солнца (Sun Screen Day) проводится в честь изобретения в 1946 году SPF-крема швейцарцем Францем Грейтером. Цель праздника – напомнить о важности и правильности использования солнцезащитного крема.
- День матери – празднует Боливия.
- День защиты детей – отмечаются Нигерия и ЮАР.
- День рождения скотча (Scotch birthday) отмечается 27 мая. В этот день в 1930 году Ричард Дрю запатентовал изобретение липкой ленты.
27 мая в православной церкви чтится память мученика Исидора, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мученика Максима, преподобного Серапиона Синдонита, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. Празднование Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.
В народе 27 мая почитался Сидор огуречник, которого также называли Бокогреем. Считалось, что после Сидора больше не дуют холодные ветры, зато прилетают ласточки.
- если на Сидора дует северный ветер – лето также будет холодным;
- если на Сидора хорошая погода – можно сеять огурцы и лен;
- одна ласточка весны не делает.
- 1753 – завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.
- 1794 – на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей основан город Одесса.
- 1930 – американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту – скотч.
- 1931 – швейцарцы О. Пикар и П. Кипфер осуществили первый в мире полет на стратостате.
- 1969 – основана рок-группа "Машина времени".
- 1877 – Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.
- 1922 – Кристофер Ли, английский актер и певец.
- 1960 – Александр Башлачев, русский поэт, рок-бард.
- 1971 – Александр Чижевский, украинский футболист.
- 1973 – Йоргос Лантимос, греческий актер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер.
- 1990 – Крис Колфер, американский актер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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