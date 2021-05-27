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27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:35

День защиты от солнца – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 27 мая

27 мая: какой сегодня праздник
27 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 27 мая? День защиты от солнца. День святого Исидора – в православном календаре. Сидор огуречник – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 27 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 мая.

  • День защиты от солнца (Sun Screen Day) проводится в честь изобретения в 1946 году SPF-крема швейцарцем Францем Грейтером. Цель праздника – напомнить о важности и правильности использования солнцезащитного крема.
  • День матери – празднует Боливия.
  • День защиты детей – отмечаются Нигерия и ЮАР.
  • День рождения скотча (Scotch birthday) отмечается 27 мая. В этот день в 1930 году Ричард Дрю запатентовал изобретение липкой ленты.

Какой сегодня праздник

27 мая в православной церкви чтится память мученика Исидора, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мученика Максима, преподобного Серапиона Синдонита, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. Празднование Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.

В народе 27 мая почитался Сидор огуречник, которого также называли Бокогреем. Считалось, что после Сидора больше не дуют холодные ветры, зато прилетают ласточки.

Приметы на 27 мая

  • если на Сидора дует северный ветер – лето также будет холодным;
  • если на Сидора хорошая погода – можно сеять огурцы и лен;
  • одна ласточка весны не делает.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 мая

  • 1753 – завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.
  • 1794 – на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей основан город Одесса.
  • 1930 – американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту – скотч.
  • 1931 – швейцарцы О. Пикар и П. Кипфер осуществили первый в мире полет на стратостате.
  • 1969 – основана рок-группа "Машина времени".

Кто родился 27 мая

  • 1877 – Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.
  • 1922 – Кристофер Ли, английский актер и певец.
  • 1960 – Александр Башлачев, русский поэт, рок-бард.
  • 1971 – Александр Чижевский, украинский футболист.
  • 1973 – Йоргос Лантимос, греческий актер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер.
  • 1990 – Крис Колфер, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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