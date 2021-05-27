27 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
День захисту від сонця – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 27 травня
Яке сьогодні свято, 27 травня? День захисту від сонця. День святого Ісидора – в православному календарі. Сидор огуречник – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Тихон.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 27 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 27 травня.
- День захисту від сонця (Sun Screen Day) проводиться на честь винаходу в 1946 році SPF-крему швейцарцем Францом Грейтером. Мета свята – нагадати про важливість і правильність використання сонцезахисного крему.
- День матері – святкує Болівія.
- День захисту дітей – відзначають Нігерія і ПАР.
- День народження скотча (Scotch birthday) відзначається 27 травня. Цього дня у 1930 році Річард Дрю запатентував винахід липкої стрічки.
27 травня в православній церкві шанується пам'ять мученика Ісидора, преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського, мученика Максима, преподобного Серапіона Синдоніта, святителя Леонтія, патріарха Єрусалимського. Святкування Ярославської (Печерської) ікони Божої Матері.
У народі 27 травня шанувався Сидор огуречник, якого також називали Бокогрієм. Вважалося, що після Сидора більше не дмуть холодні вітри, зате прилітають ластівки.
- якщо на Сидора дме північний вітер – літо також буде холодним;
- якщо на Сидора хороша погода – можна сіяти огірки і льон;
- одна ластівка весни не робить.
- 1753 – завершено будівництво Андріївської церкви в Києві.
- 1794 – на місці татаро-турецького поселення Хаджибей засновано місто Одеса.
- 1930 – американець Річард Дрю запатентував прозору клейку стрічку – скотч.
- 1931 – швейцарці О. Пікар і П. Кипфер здійснили перший у світі політ на стратостаті.
- 1969 – заснований рок-гурт "Машина времени".
- 1877 – Айседора Дункан, американська танцівниця, дружина Сергія Єсеніна.
- 1922 – Крістофер Лі, англійський актор і співак.
- 1960 – Олександр Башлачов, російський поет, рок-бард.
- 1971 – Олександр Чижевський, український футболіст.
- 1973 – Йоргос Лантімос, грецький актор, режисер театру і кіно, сценарист, продюсер.
- 1990 – Кріс Колфер, американський актор.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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