27 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День захисту від сонця – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 27 травня

27 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 27 травня? День захисту від сонця. День святого Ісидора – в православному календарі. Сидор огуречник – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Тихон.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 27 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 27 травня.

День захисту від сонця (Sun Screen Day) проводиться на честь винаходу в 1946 році SPF-крему швейцарцем Францом Грейтером. Мета свята – нагадати про важливість і правильність використання сонцезахисного крему.

проводиться на честь винаходу в 1946 році SPF-крему швейцарцем Францом Грейтером. Мета свята – нагадати про важливість і правильність використання сонцезахисного крему. День матері – святкує Болівія.

– святкує Болівія. День захисту дітей – відзначають Нігерія і ПАР.

– відзначають Нігерія і ПАР. День народження скотча (Scotch birthday) відзначається 27 травня. Цього дня у 1930 році Річард Дрю запатентував винахід липкої стрічки.

Яке сьогодні свято

27 травня в православній церкві шанується пам'ять мученика Ісидора, преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського, мученика Максима, преподобного Серапіона Синдоніта, святителя Леонтія, патріарха Єрусалимського. Святкування Ярославської (Печерської) ікони Божої Матері.

У народі 27 травня шанувався Сидор огуречник, якого також називали Бокогрієм. Вважалося, що після Сидора більше не дмуть холодні вітри, зате прилітають ластівки.

Прикмети на 27 травня

якщо на Сидора дме північний вітер – літо також буде холодним;

якщо на Сидора хороша погода – можна сіяти огірки і льон;

одна ластівка весни не робить.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 травня

1753 – завершено будівництво Андріївської церкви в Києві.

1794 – на місці татаро-турецького поселення Хаджибей засновано місто Одеса.

1930 – американець Річард Дрю запатентував прозору клейку стрічку – скотч.

1931 – швейцарці О. Пікар і П. Кипфер здійснили перший у світі політ на стратостаті.

1969 – заснований рок-гурт "Машина времени".

Хто народився 27 травня

1877 – Айседора Дункан, американська танцівниця, дружина Сергія Єсеніна.

1922 – Крістофер Лі, англійський актор і співак.

1960 – Олександр Башлачов, російський поет, рок-бард.

1971 – Олександр Чижевський, український футболіст.

1973 – Йоргос Лантімос, грецький актор, режисер театру і кіно, сценарист, продюсер.

1990 – Кріс Колфер, американський актор.

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