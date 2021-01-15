15 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 января в истории

Какой сегодня праздник, 15 января? День Википедии и День шляпы. День памяти святителя Сильвестра – в православном календаре. Сильвестров день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 января.

15 января: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

День Википедии – В этот день в 2001 году стала доступной первая версия всемирно известной свободной энциклопедии.

– В этот день в 2001 году стала доступной первая версия всемирно известной свободной энциклопедии. День шляпы или День головного убора (National hat day) – ежегодно проводится 15 января в честь торговца шляпами Джеймса Хетерингтона, который в 1797 году впервые появился с цилиндром на голове.

День международного признания отмечает Хорватия с 1992 года.

отмечает Хорватия с 1992 года. День посадки деревьев проводится в Иордании и Египте 15 января.

Какой сегодня праздник

15 января в православной церкви отмечается преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца. Также чтится память святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах почивающего, праведной Иулиании Лазаревской, Муромской.

В народе 15 января отмечался Сильвестров день или же Куриный праздник. В этот день особое внимание крестьяне уделяли домашней птице. Хозяева чистили курятники, а женщины окуривали их смолой и девясилом, чтобы защитить кур от болезней. А вот от сглаза и нечистой силы птиц должен был уберечь "куриный бог" – черный камень с дырочкой, в который продевалась веревка и вешалась в курятнике. На Сильвестра люди читали заговор от болезней, потому что верили в особую силу этого дня.

Приметы на 15 января

если у месяца оба рога острые и яркие – будет ветреная погода;

рога у месяца крутые – к морозам;

отлогие рога месяца обещают ненастную погоду;

если возле дома летали сороки – это предвещало вьюгу.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире 15 января

1776 – во Львове вышел первый экземпляр Gazette de Leopol, первого периодического издания на территории Украины.

1992 – Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного гимна.

1993 – в Америке вышла в эфир последняя, 2137-я, серия мыльной оперы "Санта-Барбара".

2001 – начало работы сайта Википедия.

2006 – вернулась на Землю капсула аппарата "Стардаст" с образцами космического вещества.

Кто родился 15 января

1622 – Мольер, французский драматург, актер, театральный деятель.

1850 – Софья Ковалевская, русский математик, публицист, писательница.

1853 – Андре Мишлен, французский инженер, соучредитель компании Michelin.

1891 – Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик.

1902 – Федор Радчук, украинский актер театра и кино.

1923 – Евгений Весник, советский и российский актер театра и кино, режиссер.

1945 – Максим Дунаевский, советский и российский композитор, пианист.

1971 – Реджина Кинг, американская актриса и режиссер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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