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15 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 января в истории

Какой сегодня праздник, 15 января? День Википедии и День шляпы. День памяти святителя Сильвестра – в православном календаре. Сильвестров день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 января.

15 января: какой сегодня праздник
15 января: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День Википедии – В этот день в 2001 году стала доступной первая версия всемирно известной свободной энциклопедии.
  • День шляпы или День головного убора (National hat day) – ежегодно проводится 15 января в честь торговца шляпами Джеймса Хетерингтона, который в 1797 году впервые появился с цилиндром на голове.

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  • День международного признания отмечает Хорватия с 1992 года.
  • День посадки деревьев проводится в Иордании и Египте 15 января.

Какой сегодня праздник

15 января в православной церкви отмечается преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца. Также чтится память святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах почивающего, праведной Иулиании Лазаревской, Муромской.

В народе 15 января отмечался Сильвестров день или же Куриный праздник. В этот день особое внимание крестьяне уделяли домашней птице. Хозяева чистили курятники, а женщины окуривали их смолой и девясилом, чтобы защитить кур от болезней. А вот от сглаза и нечистой силы птиц должен был уберечь "куриный бог" – черный камень с дырочкой, в который продевалась веревка и вешалась в курятнике. На Сильвестра люди читали заговор от болезней, потому что верили в особую силу этого дня.

Приметы на 15 января

  • если у месяца оба рога острые и яркие – будет ветреная погода;
  • рога у месяца крутые – к морозам;
  • отлогие рога месяца обещают ненастную погоду;
  • если возле дома летали сороки – это предвещало вьюгу.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 15 января

  • 1776 – во Львове вышел первый экземпляр Gazette de Leopol, первого периодического издания на территории Украины.
  • 1992 – Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного гимна.
  • 1993 – в Америке вышла в эфир последняя, 2137-я, серия мыльной оперы "Санта-Барбара".
  • 2001 – начало работы сайта Википедия.
  • 2006 – вернулась на Землю капсула аппарата "Стардаст" с образцами космического вещества.

Кто родился 15 января

  • 1622 – Мольер, французский драматург, актер, театральный деятель.
  • 1850 – Софья Ковалевская, русский математик, публицист, писательница.
  • 1853 – Андре Мишлен, французский инженер, соучредитель компании Michelin.
  • 1891 – Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик.
  • 1902 – Федор Радчук, украинский актер театра и кино.
  • 1923 – Евгений Весник, советский и российский актер театра и кино, режиссер.
  • 1945 – Максим Дунаевский, советский и российский композитор, пианист.
  • 1971 – Реджина Кинг, американская актриса и режиссер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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