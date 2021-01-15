15 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 15 січня в історії

Яке сьогодні свято, 15 січня? День Вікіпедії і День капелюха. День пам'яті святителя Сильвестра – в православному календарі. Сильвестров день – у народному календарі. Іменини святкують: Василь, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сильвестр, Уляна.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 15 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 15 січня.

15 січня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День Вікіпедії – цього дня у 2001 році стала доступною перша версія всесвітньо відомої вільної енциклопедії.

– цього дня у 2001 році стала доступною перша версія всесвітньо відомої вільної енциклопедії. День капелюха або День головного убору (National hat day) – щорічно проводиться 15 січня на честь торговця капелюхами Джеймса Хетерінгтона, який у 1797 році вперше з'явився з циліндром на голові.

День міжнародного визнання відзначає Хорватія з 1992 року.

відзначає Хорватія з 1992 року. День посадки дерев проводиться у Йорданії та Єгипті 15 січня.

Яке сьогодні свято

15 січня у православній церкві відзначається преставлення і друге знайдення мощей преподобного Серафима Саровського чудотворця. Також вшановується пам'ять святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерського, який у Ближніх печерах спочиває, праведної Юліанії Лазаревської, Муромської.

У народі 15 січня відзначався Сильвестров день або ж Куряче свято. Цього дня особливу увагу селяни приділяли домашній птиці. Господарі чистили курники, а жінки обкурювали їх смолою та оманом, щоб захистити курей від хвороб. А ось від пристріту і нечистої сили птахів мав уберегти "курячий бог" – чорний камінь із дірочкою, в який просмикувалася мотузка і вішалася в курнику. На Сильвестра люди читали замовляння від хвороб, тому що вірили в особливу силу цього дня.

Прикмети на 15 січня

Якщо у місяця обидва роги гострі і яскраві – буде вітряна погода;

роги у місяця круті – до морозів;

пологі роги місяця обіцяють негоду;

якщо біля будинку літали сороки – це віщувало завірюху.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 січня

1776 – у Львові вийшов перший примірник Gazette de Leopol, першого періодичного видання на території України.

1992 – Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного гімну.

1993 – в Америці вийшла в ефір остання, 2137-ма, серія мильної опери "Санта-Барбара".

2001 – початок роботи сайту Вікіпедія.

2006 – повернулася на Землю капсула апарату "Стардаст" зі зразками космічної речовини.

Хто народився 15 січня

1 622 – Мольєр, французький драматург, актор, театральний діяч.

1850 – Софія Ковалевська, російський математик, публіцист, письменниця.

1853 – Андре Мішлен, французький інженер, співзасновник компанії Michelin.

1891 – Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач.

1902 – Федір Радчук, український актор театру і кіно.

1923 – Євген Весник, радянський і російський актор театру і кіно, режисер.

1945 – Максим Дунаєвський, радянський і російський композитор, піаніст.

1971 – Реджина Кінг, американська актриса і режисер.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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