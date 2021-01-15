15 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші свята і події 15 січня в історії
Яке сьогодні свято, 15 січня? День Вікіпедії і День капелюха. День пам'яті святителя Сильвестра – в православному календарі. Сильвестров день – у народному календарі. Іменини святкують: Василь, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сильвестр, Уляна.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 15 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 15 січня.
- День Вікіпедії – цього дня у 2001 році стала доступною перша версія всесвітньо відомої вільної енциклопедії.
- День капелюха або День головного убору (National hat day) – щорічно проводиться 15 січня на честь торговця капелюхами Джеймса Хетерінгтона, який у 1797 році вперше з'явився з циліндром на голові.
- День міжнародного визнання відзначає Хорватія з 1992 року.
- День посадки дерев проводиться у Йорданії та Єгипті 15 січня.
15 січня у православній церкві відзначається преставлення і друге знайдення мощей преподобного Серафима Саровського чудотворця. Також вшановується пам'ять святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерського, який у Ближніх печерах спочиває, праведної Юліанії Лазаревської, Муромської.
У народі 15 січня відзначався Сильвестров день або ж Куряче свято. Цього дня особливу увагу селяни приділяли домашній птиці. Господарі чистили курники, а жінки обкурювали їх смолою та оманом, щоб захистити курей від хвороб. А ось від пристріту і нечистої сили птахів мав уберегти "курячий бог" – чорний камінь із дірочкою, в який просмикувалася мотузка і вішалася в курнику. На Сильвестра люди читали замовляння від хвороб, тому що вірили в особливу силу цього дня.
Прикмети на 15 січня
- Якщо у місяця обидва роги гострі і яскраві – буде вітряна погода;
- роги у місяця круті – до морозів;
- пологі роги місяця обіцяють негоду;
- якщо біля будинку літали сороки – це віщувало завірюху.
Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:
- 1776 – у Львові вийшов перший примірник Gazette de Leopol, першого періодичного видання на території України.
- 1992 – Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного гімну.
- 1993 – в Америці вийшла в ефір остання, 2137-ма, серія мильної опери "Санта-Барбара".
- 2001 – початок роботи сайту Вікіпедія.
- 2006 – повернулася на Землю капсула апарату "Стардаст" зі зразками космічної речовини.
- 1 622 – Мольєр, французький драматург, актор, театральний діяч.
- 1850 – Софія Ковалевська, російський математик, публіцист, письменниця.
- 1853 – Андре Мішлен, французький інженер, співзасновник компанії Michelin.
- 1891 – Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач.
- 1902 – Федір Радчук, український актор театру і кіно.
- 1923 – Євген Весник, радянський і російський актор театру і кіно, режисер.
- 1945 – Максим Дунаєвський, радянський і російський композитор, піаніст.
- 1971 – Реджина Кінг, американська актриса і режисер.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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