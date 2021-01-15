Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

15 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 15 січня в історії

Яке сьогодні свято, 15 січня? День Вікіпедії і День капелюха. День пам'яті святителя Сильвестра – в православному календарі. Сильвестров день – у народному календарі. Іменини святкують: Василь, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сильвестр, Уляна.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 15 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 15 січня.

15 січня: яке сьогодні свято
15 січня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День Вікіпедії – цього дня у 2001 році стала доступною перша версія всесвітньо відомої вільної енциклопедії.
  • День капелюха або День головного убору (National hat day) – щорічно проводиться 15 січня на честь торговця капелюхами Джеймса Хетерінгтона, який у 1797 році вперше з'явився з циліндром на голові.

Читайте також:
Прощання з капелюхом: скандальний аксесуар здадуть в оренду

  • День міжнародного визнання відзначає Хорватія з 1992 року.
  • День посадки дерев проводиться у Йорданії та Єгипті 15 січня.

Яке сьогодні свято

15 січня у православній церкві відзначається преставлення і друге знайдення мощей преподобного Серафима Саровського чудотворця. Також вшановується пам'ять святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерського, який у Ближніх печерах спочиває, праведної Юліанії Лазаревської, Муромської.

У народі 15 січня відзначався Сильвестров день або ж Куряче свято. Цього дня особливу увагу селяни приділяли домашній птиці. Господарі чистили курники, а жінки обкурювали їх смолою та оманом, щоб захистити курей від хвороб. А ось від пристріту і нечистої сили птахів мав уберегти "курячий бог" – чорний камінь із дірочкою, в який просмикувалася мотузка і вішалася в курнику. На Сильвестра люди читали замовляння від хвороб, тому що вірили в особливу силу цього дня.

Прикмети на 15 січня

  • Якщо у місяця обидва роги гострі і яскраві – буде вітряна погода;
  • роги у місяця круті – до морозів;
  • пологі роги місяця обіцяють негоду;
  • якщо біля будинку літали сороки – це віщувало завірюху.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 січня

  • 1776 – у Львові вийшов перший примірник Gazette de Leopol, першого періодичного видання на території України.
  • 1992 – Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного гімну.
  • 1993 – в Америці вийшла в ефір остання, 2137-ма, серія мильної опери "Санта-Барбара".
  • 2001 – початок роботи сайту Вікіпедія.
  • 2006 – повернулася на Землю капсула апарату "Стардаст" зі зразками космічної речовини.

Хто народився 15 січня

  • 1 622 – Мольєр, французький драматург, актор, театральний діяч.
  • 1850 – Софія Ковалевська, російський математик, публіцист, письменниця.
  • 1853 – Андре Мішлен, французький інженер, співзасновник компанії Michelin.
  • 1891 – Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач.
  • 1902 – Федір Радчук, український актор театру і кіно.
  • 1923 – Євген Весник, радянський і російський актор театру і кіно, режисер.
  • 1945 – Максим Дунаєвський, радянський і російський композитор, піаніст.
  • 1971 – Реджина Кінг, американська актриса і режисер.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Староноворічний тест: перевір себе на знання традицій і отримай передбачення Церковні свята і пости в січні 2021 року: детальний православний календар із датами на кожен день Найкращі антіковідні щедрівки, веселі і смішні вірші (ексклюзив) Вихідні дні та свята в січні 2021 року в Україні: коли і скільки відпочиваємо
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели

Популярні статті

Вчора, 07:30Fun

Старий Новий рік-2021: що у жодному разі не можна робити

Вчора, 07:00Fun

Обрізання Господнє: історія, традиції свята, що не можна робити цього дня

Вчора, 06:30Events

День святого Василя: привітання з днем ангела

13 січняFun

Привітання зі Старим Новим роком-2021: прикольні СМС, вірші і картинки

13 січняFun

Старий Новий рік-2021: красиві привітання в прозі, листівки і картинки

13 січняШоу-бізнес

Олександр Еллерт розповів, чи був секс на "Холостячці"

13 січняПсихологія

Добірка красивих щедрівок на старий Новий рік

13 січняFun

Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

13 січняЕксклюзив

Андрія Данилка помітили в Росії. Ми з'ясували, чи це так

13 січняFun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та історія

12 січняEvents

Ворожіння на старий Новий рік-2021: ТОП-7 способів

12 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

12 січняFun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

12 січняEvents

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

12 січняFood

Оригінальні частування на старий Новий рік: рецепти з фото

12 січняFood

Тісто для вареників на старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

Новини партнерів

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Смелая Синди Кроуфорд показала откровенное фото
Смелая Синди Кроуфорд показала откровенное фото
Тина Кароль повторила наряд Дженнифер Лопес: кто круче?
Тина Кароль повторила наряд Дженнифер Лопес: кто круче?

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти