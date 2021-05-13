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13 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 04:05

Всемирный день техники для будущего, Вознесение Господне у католиков – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 13 мая

13 мая: какой сегодня праздник
13 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 13 мая? Всемирный день техники для будущего, День отца в Германии. Вознесение Господне – у западных христиан. День апостола Иакова Зеведеева – в православном календаре. Яков Теплый – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 13 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 мая.

  • Всемирный день техники для будущего (World Engineering Day for the Future) профессиональный праздник инженеров и разработчиков отмечается с целью повышения осведомленности общества о возможностях и развитии технической, компьютерной и научной областей.
  • День отца (Vatertag) официальный праздник отмечается в Германии с 1936 года в честь католического Вознесения Господня, который празднуется на сороковой день после Пасхи.
  • День святой Марии празднуется в Колумбии.
  • День провозглашения независимости отмечается в Эквадоре.

Какой сегодня праздник

13 мая в православной церкви чтится память апостола Иакова Зеведеева, святителя Доната, епископа Еврии, мученика Максима. Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского. Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского.

Католики 13 мая 2021 года отмечают Вознесение, завершающее спасение Христа после смерти и возрождения, которое совершилось на Масличной горе близ Вифании. Праздник приходится на сороковой день после Пасхи.

В народе почитался Яков Теплый. С этого дня обычно прекращали свататься, т.к. считалось, что в мае жениться – всю жизнь маяться. А по погоде судили о том, каким будет все лето.

Приметы на 13 мая

  • если ночь на Якова теплая и звездная – к богатому урожаю;
  • ясный восход солнца – будет жаркое лето;
  • а вот южный ветер нагонит на лето изобилие, тепло и грозы.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 мая

  • 1637 – день рождения столового ножа: кардинал Ришелье, опасаясь врагов, повелел закруглить кончики кинжалов, которыми нарезалось мясо.
  • 1865 – в Одессе открыт Национальный университет им. И. И. Мечникова.
  • 1927 – создан футбольный клуб "Динамо Киев".
  • 1950 – в английском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата "Формулы-1".
  • 1958 – швейцарский ученый Жорж де Местраль запатентовал свое изобретение – застежку-липучку.

Кто родился 13 мая

  • 1891 – Софья Стриенская, польская художница, график, иллюстратор.
  • 1849 – Панас Мирный, украинский писатель.
  • 1937 – Роджер Желязны, американский писатель-фантаст.
  • 1950 – Стиви Уандер, американский певец и композитор.
  • 1986 – Роберт Паттинсон, английский актер, музыкант, модель.
  • 1986 – Александр Рыбак, норвежский певец, музыкант.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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