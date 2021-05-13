13 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день техніки для майбутнього, Вознесіння Господнє у католиків – які ще значущі дати і важливі події в історії святкуються 13 травня

13 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 13 травня? Всесвітній день техніки для майбутнього, День батька в Німеччині. Вознесіння Господнє – у західних християн. День апостола Якова Зеведеєвого – в православному календарі. Яків Теплий – у народному календарі. Іменини святкують Василь, Єфрем, Ігнатій, Климент, Максим, Микита, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 13 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 13 травня.

Всесвітній день техніки для майбутнього (World Engineering Day for the Future) професійне свято інженерів і розробників відзначається з метою підвищення обізнаності суспільства про можливості і розвиток технічної, комп'ютерної та наукової сфер.

професійне свято інженерів і розробників відзначається з метою підвищення обізнаності суспільства про можливості і розвиток технічної, комп'ютерної та наукової сфер. День батька (Vatertag) офіційне свято відзначається в Німеччині з 1936 року на честь католицького Вознесіння Господнього, яке святкується на сороковий день після Великодня.

офіційне свято відзначається в Німеччині з 1936 року на честь католицького Вознесіння Господнього, яке святкується на сороковий день після Великодня. День святої Марії святкується в Колумбії.

святкується в Колумбії. День проголошення незалежності відзначається в Еквадорі.

Яке сьогодні свято

13 травня в православній церкві шанується пам'ять апостола Якова Зеведєєва, святителя Доната, єпископа Єврії, мученика Максима. Знайдення мощей священномученика Василія, єпископа Амасійського. Знайдення мощей святителя Микити, єпископа Новгородського.

Католики 13 травня 2021 року відзначають Вознесіння, яке завершує порятунок Христа після смерті і відродження, яке відбулося на Оливній горі поблизу Віфанії. Свято припадає на сороковий день після Великодня.

У народі шанувався Яків Теплий. Від цього дня зазвичай припиняли свататися, тому що вважалося, що в травні женитися – все життя маятися. А по погоді судили про те, яким буде все літо.

Прикмети на 13 травня

якщо ніч на Якова тепла і зоряна – до багатого врожаю;

ясний схід сонця – буде спекотне літо;

а ось південний вітер нажене на літо достаток, тепло і грози.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 травня

1637 – день народження столового ножа: кардинал Рішельє, побоюючись ворогів, наказав закруглити кінчики кинджалів, якими нарізалося м'ясо.

1865 – в Одесі відкрито Національний університет ім. І. І. Мечникова.

1927 – створено футбольний клуб "Динамо Київ".

1950 – в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату "Формули-1".

1958 – швейцарський вчений Жорж де Местраль запатентував свій винахід – застібку-липучку.

Хто народився 13 травня

1891 – Софія Стрієньская, польська художниця, графік, ілюстратор.

1849 – Панас Мирний, український письменник.

1937 – Роджер Желязни, американський письменник-фантаст.

1950 – Стіві Уандер, американський співак і композитор.

1986 – Роберт Паттінсон, англійський актор, музикант, модель.

1986 – Олександр Рибак, норвезький співак, музикант.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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