13 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 13 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 13 февраля? Всемирный день радио. День памяти святителя Никиты – в православном календаре. Никита-пожарник – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 февраля. Не забудьте, что уже завтра наступит День влюбленных, так что самое время подготовиться к празднованию Дня Святого Валентина.

13 февраля: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Всемирный день радио (World Radio Day) – профессиональный праздник работников связи, который ежегодно проводится 13 февраля, начиная с 2012 года, под эгидой ЮНЕСКО. Праздник приурочен к первому выходу в эфир "Радио ООН" в 1946 году.

– профессиональный праздник работников связи, который ежегодно проводится 13 февраля, начиная с 2012 года, под эгидой ЮНЕСКО. Праздник приурочен к первому выходу в эфир "Радио ООН" в 1946 году. Терендез – национальный армянский праздник влюбленных, отмечаемый 13 февраля. Это аналог Дня святого Валентина, пришедший из язычества, а во времена христианства приуроченный Сретению Господню.

– национальный армянский праздник влюбленных, отмечаемый 13 февраля. Это аналог Дня святого Валентина, пришедший из язычества, а во времена христианства приуроченный Сретению Господню. День безумной любви к себе – в канун Дня святого Валентина, который признан праздником всех влюбленных, многие люди проводят негласный альтернативный праздник любви к себе. Его главный посыл – посвятить себе весь день.

Какой сегодня праздник

13 февраля в православной церкви чтится день памяти бессребреников, мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, мученицы Трифены Кизицкой.

В народе 13 февраля почитался Никита-пожарник, которого считали хранителем от огня, молний и жаркого солнца. Люди верили, что святой Никита своими молитвами тушил пожары и предотвращал засуху. Потому в этот день обращали внимание на поведение огня, святому молились о защите от этой опасной стихии, а также от нечистой силы.

Приметы на 13 февраля

если дрова в печи дымят и плохо загораются – к скорой оттепели;

а вот сильная тяга в очаге обещала морозные дни;

яркое и красное пламя говорило о холодах;

если огонь горел белым светом, можно ждать потепления;

на Никиту-пожарника нельзя неуважительно относиться к огню, а также разжигать ссоры.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 февраля

1633 – видный итальянский ученый Галилео Галилей прибыл в Рим на суд инквизиции.

1895 – французские изобретатели братья Люмьер получили патент на первый кинопроектор.

1942 – начался принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на работы в Германию.

1945 – в ходе Будапештской операции войска 2-го Украинского фронта взяли Будапешт.

1956 – начала работу советская антарктическая станция "Мирный".

1959 – в продажу поступили первые американские куклы Барби.

Кто родился 13 февраля

1769 – Иван Крылов, русский поэт-баснописец, публицист.

1873 – Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец (бас).

1883 – Евгений Вахтангов, российский и советский актер и режиссер, педагог, основатель и первый руководитель Театра им. Е. Вахтангова.

1892 – Мария Литвиненко-Вольгемут, советская украинская оперная певица, актриса, педагог.

1903 – Жорж Сименон, бельгийский писатель, мастер детектива.

1909 – Виктор Иванов, украинский советский кинорежиссер, сценарист.

1933 – Ким Новак, американская актриса кино и телевидения.

1933 – Лев Перфилов, советский и украинский актер театра и кино.

1950 – Питер Гэбриэл, английский музыкант, певец, продюсер.

1974 – Робби Уильямс, британский певец, актер, экс-участник группы Take That.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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