13 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 13 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 13 лютого? Всесвітній день радіо. День пам'яті святителя Микити – в православному календарі. Микита-пожежник – у народному календарі. Іменини святкують: Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 13 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 13 лютого. Не забудьте, що вже завтра настане День закоханих, тож саме час підготуватися до святкування Дня Святого Валентина.

13 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день радіо (World Radio Day) – професійне свято працівників зв'язку, яке щорічно проводиться 13 лютого, починаючи з 2012 року, під егідою ЮНЕСКО. Свято приурочене до першого виходу в ефір "Радіо ООН" у 1946 році.

– професійне свято працівників зв'язку, яке щорічно проводиться 13 лютого, починаючи з 2012 року, під егідою ЮНЕСКО. Свято приурочене до першого виходу в ефір "Радіо ООН" у 1946 році. Терендез – національне вірменське свято закоханих, що відзначається 13 лютого. Це аналог Дня святого Валентина, який прийшов з язичництва, а за часів християнства приурочений до Стрітення Господнього.

– національне вірменське свято закоханих, що відзначається 13 лютого. Це аналог Дня святого Валентина, який прийшов з язичництва, а за часів християнства приурочений до Стрітення Господнього. День шаленого кохання до себе – напередодні Дня святого Валентина, який визнаний святом всіх закоханих, багато людей проводять негласне альтернативне свято любові до себе. Його головний посил – присвятити собі весь день.

Яке сьогодні свято

13 лютого в православній церкві шанується день пам'яті безсрібників, мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Опанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії, святителя Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського, мучеників Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіона і Папія, мучениці Трифени Кізіцької.

У народі 13 лютого шанувався Микита-пожежник, якого вважали охоронцем від вогню, блискавок і жаркого сонця. Люди вірили, що святий Микита своїми молитвами гасив пожежі і запобігав посуху. Тому цього дня звертали увагу на поведінку вогню, святому молилися про захист від цієї небезпечної стихії, а також від нечистої сили.

Прикмети на 13 лютого

якщо дрова в печі димлять і погано горять – до швидкої відлиги;

а ось сильна тяга у печі обіцяла морозні дні;

яскраве і червоне полум'я говорило про холоди;

якщо вогонь горів білим світлом, можна чекати на потепління;

на Микиту-пожежника не можна нешанобливо ставитися до вогню, а також розпалювати сварки.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 лютого

1633 – видатний італійський вчений Галілео Галілей прибув до Риму на суд інквізиції.

1895 – французькі винахідники брати Люм'єр отримали патент на перший кінопроектор.

1942 – почався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини.

1945 – в ході Будапештської операції війська 2-го Українського фронту взяли Будапешт.

1956 – почала роботу радянська антарктична станція "Мирний".

1959 – у продаж надійшли перші американські ляльки Барбі.

Хто народився 13 лютого

1769 – Іван Крилов, російський поет-байкар, публіцист.

1873 – Федір Шаляпін, російський оперний і камерний співак (бас).

1883 – Євген Вахтангов, російський і радянський актор і режисер, педагог, засновник і перший керівник Театру ім. Є. Вахтангова.

1892 – Марія Литвиненко-Вольгемут, радянська українська оперна співачка, актриса, педагог.

1903 – Жорж Сіменон, бельгійський письменник, майстер детективу.

1909 – Віктор Іванов, український радянський кінорежисер, сценарист.

1933 – Кім Новак, американська актриса кіно і телебачення.

1933 – Лев Перфілов, радянський і український актор театру і кіно.

1950 – Пітер Гебріел, англійський музикант, співак, продюсер.

1974 – Роббі Вільямс, британський співак, актор, екс-учасник групи Take That.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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