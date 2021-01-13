В шоу "Маска" на телеканале "Украина" примет участие международная знаменитость

Одним из участников первого выпуска станет эпатажный панк-рокер Сом

Уже в эту субботу, 16 января, в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидят первый выпуск самого загадочного на украинском телевидении проекта "Маска" с ведущим Владимиром Остапчуком и шестнадцатью знаменитостями, скрытыми под роскошными масками. В премьерном эпизоде ​​украинцы познакомятся с 8 невероятными участниками-масками, каждый из которых исполнит на сцене безумно популярный хит и даст подсказки о своей личности, чтобы зрителям и детективам было легче узнать – какая же звезда спрятана в удивительном образе.

Одним из участников первого выпуска "Маски" станет эпатажный панк-рокер Сом. Этот герой – англоязычный гость из-за рубежа. Он родился не в Украине, но его Родина тоже находится в Европе. А судьба забросила Сома в Соединенные Штаты Америки.

В шоу "Маска" примет участие международная знаменитость Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Привет, Украина! Очень рад быть здесь сегодня, – звучат слова Сома в переводе на русский. – Это действительно грандиозное шоу, и я не мог его пропустить. Вы не представляете, как сложно было отыскать "окно" в своем графике, чтобы порадовать вас своими выступлениями. Но я не привык отступать, так что поехали!"

Эпатажный Сом на сцене шоу "Маска" исполнит провокационный хит Sexbomb. У такого яркого участника – не менее экстраординарный костюм. Сом – один из самых габаритных персонажей шоу, благодаря ирокезу, роль которого исполняет плавник, рост героя достигает почти 2,5 метров. Сом носит настоящий килт и прошипованную, вручную расписанную куртку. Над этим образом работала дизайнер Леся Патока со своей командой.

В шоу "Маска" примет участие международная знаменитость Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Невероятную структуру костюма Сома мы создавали с помощью 4 тысяч чешуек, специально разрезанных лазером и вручную выложенных нашими мастерами. Герой имеет красивую бело-красную окраску. Плавник сделан в проволочной технологии, больше недели над ним работали наши мастера, обшивая тонкой органзой, чтобы на свете было хорошо видно структуру. Также есть хвост, который шлейфом тянется за Сомом. Это одна из самых сложных Масок, поэтому герой внутри искренне меня восхищает своим талантом так достойно носить этот костюм!" – поделилась художница по костюмам шоу "Маска" Леся Патока.

Звездные детективы проекта пришли в восторг от образа героя и сразу предложили версии, какие всемирно известные звезды могут прятаться под таким эффектным костюмом. Также в премьерном выпуске масштабного шоу "Маска" на телеканале "Украина" зрители познакомятся с романтическим Драконом, кокетливой Лисицей, зажигательной Козой, трогательным Жабеням, кибер-панком Буйволом, соблазнительной Розой и ярким Солнцем. Какие знаменитости искусно замаскировались под такими невероятными костюмами?

Ранее телеканал "Украина" представил самого милого участника шоу "Маска" – Циклопа.

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