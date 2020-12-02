Телеканал "Украина 24" готовит спецэфир "Культура на карантине" с Ольгой Сумской

Народная артистка Украины обсудит, почему государство не придает приоритетное значение развитию культуры

3-го декабря в 19:00 на общенациональном телеканале "Украина 24" состоится спецэфир — "Культура на карантине".

"Мы пригласили Народную артистку Украины Ольгу Сумскую, чтобы поговорить об актуальной проблеме: почему государство не придает приоритетное значение развитию культуры? Пандемия негативно повлияла не только на деятельность бизнеса, но, к сожалению, и на искусство", — рассказал главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Актриса Ольга Сумская Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Упадок или новые возможности? Вместе с ведущей спецэфира Ольгой Сумской мы ответим на этот важный вопрос и попробуем узнать о главных проблемах и перспективах украинской культуры.

"Карантин остановил работу многих театров, нет кинопремьер, а музыкальные концерты вообще отменяются. Невнимательное отношение к проблемам культурного развития приведет к тотальному обесценивание искусства: артистов ждет безработица, а молодое поколение станет равнодушным к развитию Украины", — поделилась Ольга Сумская.

Ранее "Украина 24" подготовил спецэфир "ЗупиниТи насилля" с Машей Ефросининой.

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