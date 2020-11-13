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Ольга Сумская впервые о потере ребенка: "Случился выкидыш на съемках"

13 ноября, 18:36

Актриса поделилась шокирующим откровением

У актрисы Ольги Сумской две дочери, 18-летняя Анна и 30-летняя Антонина. Мало кто знает, но актриса могла стать мамой в третий раз. В интервью для канала Dorotye Сумская рассказала о потере ребенка.

Актриса тогда снималась в трех проектах параллельно, была сумасшедшая нагрузка. Выкидыш произошел прямо на съемочной площадке.

"Я могла родить еще ребенка. Да. Я была беременна и потеряла ребенка на съемках, на очень раннем сроке. Но я знала, что беременна", – рассказала Ольга Сумская.

Ольга Сумская с мужем и младшей дочерью Анной
Ольга Сумская с мужем и младшей дочерью Анной
Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса сожалеет о случившимся. Она считает, что дети – большое счастье.

"Очень жалею. Дети – самое прекрасное, что есть в жизни женщины. Безусловно, надо рожать, это великое счастье, когда у тебя есть трое-четверо детей. Это то, чего мне не хватает сегодня", – призналась Ольга

Ольга Сумская опубликовала фото со старшей дочерью
Ольга Сумская опубликовала фото со старшей дочерью
Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, украинская актриса Ольга Сумская замужем за актером Виталием Борисюком. Пара воспитывает дочь Анну. От первого брака с Евгением Паперным у Ольги есть дочь Антонина.

Ранее о потере ребенка рассказала певица МакSим.

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