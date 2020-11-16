Сумской сожгли волосы, а Гросу боится покрасок: звезды рассказали об опасных бьюти-процедурах на съемках

Ольге Сумской оданажды покрасили волосы трижды за день

Волосы для женщин – это святое, а здоровые волосы – тем более. Знаменитости постоянно жалуются, что уберечь свою шевелюру им не удается, ведь ни одни здоровые волосы не выдержат того, что делают с ними мастера артистов. Постоянные укладки, окрашивание и другие эксперименты могут оставить след навсегда.

В нашей сегодняшней подборке истории знаменитых женщин, которые пострадали на работе из-за многочисленных бьюти-процедур.

Певице Алине Гросу однажды сожгли волосы. Поэтому она теперь боится покраски как огня. Когда Алине красят локоны, она очень переживает, чтобы не пострадала в том числе и кожа головы.

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Долго восстанавливала свои роскошные волосы масками и всевозможными маслами и актриса Ольга Сумская, а все из-за одного неудачного случая на съемках.

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"Когда я была рекламным лицом одной известной фирмы краски для волос, меня покрасили за день трижды. Я была лишена четверти своих волос. Это был ужас...", – вспоминает артистка.

Актриса Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Сейчас Сумская такого не допускает и пытается по возможности красить свои волосы самостоятельно.

А вот некоторые артисты берегут свою шевелюру и используют парики. Не скрывает этого певица Оля Полякова, которая в одном из своих прямых эфиров показала, как готовится к выступлению.

Кроме того, звезды используют ноу-хау – систему замещения волос. Она отличается от парика тем, что делается только из натуральных волос, с которым можно заниматься любым активностью, не переживая за здоровье собственных прядей.

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