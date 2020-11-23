Бужинскую закрывали дома, а Огневич не давали петь: звезды рассказали, что им запрещали вторые половинки

О звездных табу смотрите в сюжете "Зіркового шляху"

Недавно певица Екатерина Бужинская ошарашила признанием – ее бывший муж, который заставлял ее сделать аборт, закрывал ее дома, уходя на работу. Однако Бужинская не единственная звезда, в отношениях которой действовали жестокие табу! С кем Виктор Павлик запрещает встречаться по вечерам своей молодой жене, и почему Злате Огневич не давал петь ее экс-возлюбленный – узнайте далее в материале.

Юрий Квеленков был не только первым мужем Кати Бужинской, но и ее продюсером. Певица много выступала, зарабатывала, ее любили, многим она очень нравилась как женщина. Возможно именно поэтому, по словам Бужинской, дошло до того, что супруг запретил ей даже выходить из дома.

Екатерина Бужинская

Фото: instagram.com/buzhynska

"Он меня закрывал, он когда шел на работу и меня на ключ закрывал", – вспоминает артистка. В конце Екатерина не выдержала этих отношений и разорвала их навсегда.

Актриса Ольга Сумская также знает о запретах от мужчин не понаслышке. Оказывается, ее первый муж Евгений Паперный загонял звезду в жесткие рамки. ОН очень ревниво относился, если она общалась с

другими мужчинами.

Актриса Ольга Сумская Фото: телеканал "Украина"

Но сейчас Ольга уверена – больше никто ей не может указывать что делать, а что – нет. "Я бы ни мирилась с этим.

Боже упаси. Нельзя мириться", – говорит Сумская.

К слову, нынешний муж актрисы Виталий Борисюк своей любимой ничего не запрещает. Он даже не против интимных сцен, в которых Оля участвует во время съемок.

"У нас много спектаклей и фильмов, где Оля целовалась и даже какие-то обнажала части тела. Если бы на моем месте был человек из другой сферы, он бы уже повесился. И для женщины ее поклонники, цветы – это же нормально, это неотъемлемая часть актерской профессии", – комментирует Виталий Борисюк.

Что Виктор Павлик запрещает своей молодой жене, и почему Злате Огневич не давал петь ее экс-бойфренд, смотрите в эксклюзивном сюжете:

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