Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Украина 24" готовит спецэфир "ЗупиниТи насилля" с Машей Ефросининой

Сегодня, 13:25

Эфир будет посвящен борьбе с домашним насилием

На телеканале "Украина 24" состоится спецэфир "ЗупиниТи насилля" с общественным деятелем Машей Ефросининой, посвященный борьбе с домашним насилием. Спецэфир стартует 26 ноября в 19:00.

"Миссия общенационального канала "Украина 24" — освещать актуальные проблемы современности и помогать их решать. Такой проблемой сегодня является домашнее насилие, о котором надо говорить громко и откровенно. Поэтому мы запускаем социальный спецэфир с телеведущей и основательницей благотворительных фондов — Машей Ефросининой, ведь важно, чтобы каждый осознал: насилие — не миф, а реальная проблема", — главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Читайте также:
До мурашек: Ефросинина, MONATIK, Полякова и другие спели о насилии над женщинами (видео)

Ведущей спецэфира станет Маша Ефросинина — телеведущая, общественный деятель, основательница серии благотворительных мероприятий и Почетный Посол ООН в области народонаселения Украины.

"Канал "Украина 24" делает важный шаг в борьбе с домашним насилием — говорит об этой проблеме. Многие люди страдают от побоев, буллинга, физического и психологического издевательства. Спецэфир "ЗупиниТи насилля" — это призыв объединяться в одну общую силу и бороться. В противном случае, мы просто дадим победить социальному безразличию", — поделилась Маша Ефросинина.

Мы уже сообщали, что сегодня отмечается День противодействия насилию в отношении женщин и девушек: куда обращаться в случае насилия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Она не сразу согласилась": журналистка о героине нового интервью Гордона День противодействия насилию в отношении женщин и девушек: куда обращаться в случае насилия До мурашек: Ефросинина, MONATIK, Полякова и другие спели о насилии над женщинами (видео)
эфир насилие Маша Ефросинина Украина 24
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"

Популярные статьи

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

Вчера, 13:53Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 11:35Food

Как есть сладкое и не поправляться

Вчера, 10:10Шоу-бизнес

"Поймал ее на измене": Александр Пономарев рассказал, в кого влюбилась экс-супруга Алена Мозговая

Вчера, 09:05Food

5 девайсов для кухни, которые можно купить в "черную пятницу"

Вчера, 05:07Психология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

23 ноябряEvents

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

23 ноябряСтиль

Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой

23 ноябряШоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

23 ноябряШоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

23 ноябряШоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

23 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

23 ноябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

22 ноябряШоу-бизнес

Юлия Санина из THE HARDKISS показала себя во время беременности (фото)

22 ноябряШоу-бизнес

"Пойдем искать папу": вдова блогера Дмитрия Стужука рассказала детям о его смерти

Новости партнеров

Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Новая любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем очаровала Мурата
Новая любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем очаровала Мурата
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Тонкие пирожки на кефире с картофелем и плавлеными сырками
Тонкие пирожки на кефире с картофелем и плавлеными сырками
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять