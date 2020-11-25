"Украина 24" готовит спецэфир "ЗупиниТи насилля" с Машей Ефросининой

Эфир будет посвящен борьбе с домашним насилием

На телеканале "Украина 24" состоится спецэфир "ЗупиниТи насилля" с общественным деятелем Машей Ефросининой, посвященный борьбе с домашним насилием. Спецэфир стартует 26 ноября в 19:00.

"Миссия общенационального канала "Украина 24" — освещать актуальные проблемы современности и помогать их решать. Такой проблемой сегодня является домашнее насилие, о котором надо говорить громко и откровенно. Поэтому мы запускаем социальный спецэфир с телеведущей и основательницей благотворительных фондов — Машей Ефросининой, ведь важно, чтобы каждый осознал: насилие — не миф, а реальная проблема", — главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Ведущей спецэфира станет Маша Ефросинина — телеведущая, общественный деятель, основательница серии благотворительных мероприятий и Почетный Посол ООН в области народонаселения Украины.

"Канал "Украина 24" делает важный шаг в борьбе с домашним насилием — говорит об этой проблеме. Многие люди страдают от побоев, буллинга, физического и психологического издевательства. Спецэфир "ЗупиниТи насилля" — это призыв объединяться в одну общую силу и бороться. В противном случае, мы просто дадим победить социальному безразличию", — поделилась Маша Ефросинина.

Мы уже сообщали, что сегодня отмечается День противодействия насилию в отношении женщин и девушек: куда обращаться в случае насилия.

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