Бисексуальная актриса в роли первой темнокожей Бэтвумен. Смотрите тизер 2 сезона сериала

В новом сезоне зрители увидят другую актрисы

Телеканал The CW выпустил первый тизер второго сезона "Бэтвумен" с новой актрисой Джависией Лесли. По сюжету, ее персонаж Райана Уайлдер становится новой защитницей Готэм-сити.

33-летняя темнокожая актриса Джависия Лесли была выбрана на роль Бэтвумен после шокирующего ухода актрисы Руби Роуз, которая играла роль Кейт Кин в первом сезоне. Когда Джависия присоединилась к проекту, то заявила, что в первую очередь хотела подчеркнуть, что ее персонаж Бэтвумен – афроамериканка.

Новая Бэтвумен будет носить кожаный приталенный костюм и плащ как у Бэтмена и, как и предыдущая Бэтвумен, тоже будет лесбиянкой.

Премьера второго сезона "Бэтвумен" запланирована на 17 января 2021 года.

Напомним, что сериал "Бэтвумен" впервые вышел в 2019 году и привлек внимание многих зрителей. Сюжет сериала основан на комиксах DC Comics и рассказывает о двоюродной сестре Бэтмена, которая продолжает дело брата и становится на защиту города.

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