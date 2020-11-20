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Леди Гага снимется в боевике "Скоростной поезд" с Брэдом Питтом

Сегодня, 15:00

Картиной займется автор "Джона Уика" и "Дэдпула 2"

Леди Гага появится в одной картине с Брэдом Питтом. После успеха фильма "Звезда родилась", где певица исполнила главную роль (вместе с ней там снялся Брэдли Купер), Гага решила продолжить карьеру актрисы.

На сей раз мы увидим ее в ленте режиссера "Джона Уика" и "Дэдпула 2" Дэвида Литча. Боевик "Скоростной поезд" будет основан на манге Котару Исаки "Maria Beetle", пишет Collider.

Леди Гага/Брэд Питт
Леди Гага/Брэд Питт
Фото: Getty Images

Лента расскажет историю группы конфликтующих убийц в токийском поезде. Пока неизвестно, какая роль досталась Леди Гаге, но сообщается, что к актерскому касту также присоединятся Джои Кинг ("Притворство"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец"), Зази Битц ("Дэдпул 2"), Майкл Шеннон ("Форма воды") и другие.

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Сценарий "Скоростного поезда" напишет Зак Олькевич – продюсер ужастика "Не выключай свет". Дата премьеры фильма пока не раскрывается.

Напомним, что ранее Брэд Питт и Дженнифер Энистон разыграли пикантную сцену вместе онлайн. Мы также писали, что Леди Гага снялась обнаженной для кампейна своего косметического бренда.

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